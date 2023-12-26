https://ria.ru/20231226/molochnikov-1918165028.html

Режиссер Молочников заступился за Ивлееву на фоне скандала с "голым балом"

Режиссер Молочников заступился за Ивлееву на фоне скандала с "голым балом" - РИА Новости, 26.12.2023

Режиссер Молочников заступился за Ивлееву на фоне скандала с "голым балом"

Режиссер Александр Молочников заступился за блогершу и телеведущую Анастасию Ивлееву после критики ее "голой вечеринки", пост в поддержку он опубликовал на... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T13:51

2023-12-26T13:51

2023-12-26T13:51

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Режиссер Александр Молочников заступился за блогершу и телеведущую Анастасию Ивлееву после критики ее "голой вечеринки", пост в поддержку он опубликовал на своей странице в Instagram*."Просто шлю поддержку талантливой Анастасии Ивлеевой. Даже если сделана несвоевременная глупость, массовая травля и слив остальных участников — это малоприятно", — написал он.Александр Молочников, ранее снявший Ивлееву в своем сериале "Монастырь", считает, что скандал произошел из-за ярких идей и разностороннего таланта блогерши. "Ты переживаешь это, потому что сильная и смелая", — добавил кинематографист.Вечеринка Ивлеевой прошла в московском клубе "Мутабор" 20 и 21 декабря. В первый день на нее пришли многие знаменитости, включая Ксению Собчак, Филиппа Киркорова, Лолиту Милявскую, Диму Билана и других звезд.Событие получило название "голая вечеринка", так как, следуя дресс-коду, гости были в полуобнаженном виде.Праздник имел статус "закрытого мероприятия", но сама организатор и участники активно выкладывали фото в соцсетях, чем вызвали волну возмущения.Так, активисты движения "Зов народа" написали жалобу в Генпрокуратуру. По их мнению, веселиться, когда "Россия ведет СВО и выступает за традиционные ценности", недопустимо.Депутат Госдумы Мария Бутина попросила МВД, Роскомнадзор и Минкультуры проверить звездную тусовку на пропаганду ЛГБТ**.После Ивлеева разместил на своей странице в соцсети видеообращение, в котором извинилась за произошедшее, а также пообещала все средства, вырученные с продажи билетов за второй день вечеринки, отправить в благотворительные организации.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.** Движение признано экстремистским и запрещено в России.

https://ria.ru/20231224/ivleeva-1917740284.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

анастасия ивлеева, знаменитости, новости шоу-бизнеса, ксения собчак, филипп киркоров, госдума рф