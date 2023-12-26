https://ria.ru/20231226/moldavia-1918315930.html

Партия мэра Кишинева поддержала идею референдума о вступлении Молдавии в ЕС

Партия мэра Кишинева поддержала идею референдума о вступлении Молдавии в ЕС - РИА Новости, 26.12.2023

Партия мэра Кишинева поддержала идею референдума о вступлении Молдавии в ЕС

Молдавская партия "Движение национальной альтернативы" (MAN) поддержала идею проведения референдума о вступлении страны в ЕС, заявил во вторник лидер политсилы, РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T20:07

2023-12-26T20:07

2023-12-26T20:07

в мире

кишинев

молдавия

майя санду

ион чебан

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КИШИНЕВ, 26 дек - РИА Новости. Молдавская партия "Движение национальной альтернативы" (MAN) поддержала идею проведения референдума о вступлении страны в ЕС, заявил во вторник лидер политсилы, мэр Кишинева Ион Чебан. В воскресенье в администрации главы молдавского президента заявили, что Майя Санду намерена баллотироваться на второй срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. "Партия "Движение национальной альтернативы" считает, что референдум по этой теме представляет собой наивысшую форму демократии и воли народа, но критикует способ правящей партии управления процессом европейской интеграции страны", — написал Чебан в своем Telegram-канале. Мэр Кишинева считает, что общество в Молдавии нужно консолидировать вокруг идеи евроинтеграции, чтобы на практике вводить европейские стандарты. При этом Чебан полагает, что действия правящей партии "Действие и солидарность" противоречат этим самым стандартам. Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония — с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия — с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.

https://ria.ru/20231226/moldaviya-1917939708.html

https://ria.ru/20230806/moldaviya-1887964609.html

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в мире, кишинев, молдавия, майя санду, ион чебан, украина