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Партия мэра Кишинева поддержала идею референдума о вступлении Молдавии в ЕС - РИА Новости, 26.12.2023
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20:07 26.12.2023
https://ria.ru/20231226/moldavia-1918315930.html
Партия мэра Кишинева поддержала идею референдума о вступлении Молдавии в ЕС
Партия мэра Кишинева поддержала идею референдума о вступлении Молдавии в ЕС - РИА Новости, 26.12.2023
Партия мэра Кишинева поддержала идею референдума о вступлении Молдавии в ЕС
Молдавская партия "Движение национальной альтернативы" (MAN) поддержала идею проведения референдума о вступлении страны в ЕС, заявил во вторник лидер политсилы, РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T20:07
2023-12-26T20:07
в мире
кишинев
молдавия
майя санду
ион чебан
украина
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КИШИНЕВ, 26 дек - РИА Новости. Молдавская партия "Движение национальной альтернативы" (MAN) поддержала идею проведения референдума о вступлении страны в ЕС, заявил во вторник лидер политсилы, мэр Кишинева Ион Чебан. В воскресенье в администрации главы молдавского президента заявили, что Майя Санду намерена баллотироваться на второй срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. "Партия "Движение национальной альтернативы" считает, что референдум по этой теме представляет собой наивысшую форму демократии и воли народа, но критикует способ правящей партии управления процессом европейской интеграции страны", — написал Чебан в своем Telegram-канале. Мэр Кишинева считает, что общество в Молдавии нужно консолидировать вокруг идеи евроинтеграции, чтобы на практике вводить европейские стандарты. При этом Чебан полагает, что действия правящей партии "Действие и солидарность" противоречат этим самым стандартам. Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония — с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия — с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
https://ria.ru/20231226/moldaviya-1917939708.html
https://ria.ru/20230806/moldaviya-1887964609.html
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в мире, кишинев, молдавия, майя санду, ион чебан, украина
В мире, Кишинев, Молдавия, Майя Санду, Ион Чебан, Украина
Партия мэра Кишинева поддержала идею референдума о вступлении Молдавии в ЕС

Партия Чебана поддержала идею референдума о вступлении Молдавии в ЕС

© Sputnik / Anatolii KiriakФлажки Молдавии и ЕС
Флажки Молдавии и ЕС - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© Sputnik / Anatolii Kiriak
Флажки Молдавии и ЕС. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 26 дек - РИА Новости. Молдавская партия "Движение национальной альтернативы" (MAN) поддержала идею проведения референдума о вступлении страны в ЕС, заявил во вторник лидер политсилы, мэр Кишинева Ион Чебан.
В воскресенье в администрации главы молдавского президента заявили, что Майя Санду намерена баллотироваться на второй срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз.
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"Партия "Движение национальной альтернативы" считает, что референдум по этой теме представляет собой наивысшую форму демократии и воли народа, но критикует способ правящей партии управления процессом европейской интеграции страны", — написал Чебан в своем Telegram-канале.
Мэр Кишинева считает, что общество в Молдавии нужно консолидировать вокруг идеи евроинтеграции, чтобы на практике вводить европейские стандарты. При этом Чебан полагает, что действия правящей партии "Действие и солидарность" противоречат этим самым стандартам.
Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония — с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия — с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
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