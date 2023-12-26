Партия мэра Кишинева поддержала идею референдума о вступлении Молдавии в ЕС
Партия Чебана поддержала идею референдума о вступлении Молдавии в ЕС
© Sputnik / Anatolii KiriakФлажки Молдавии и ЕС
© Sputnik / Anatolii Kiriak
Флажки Молдавии и ЕС. Архивное фото
КИШИНЕВ, 26 дек - РИА Новости. Молдавская партия "Движение национальной альтернативы" (MAN) поддержала идею проведения референдума о вступлении страны в ЕС, заявил во вторник лидер политсилы, мэр Кишинева Ион Чебан.
В воскресенье в администрации главы молдавского президента заявили, что Майя Санду намерена баллотироваться на второй срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз.
"Партия "Движение национальной альтернативы" считает, что референдум по этой теме представляет собой наивысшую форму демократии и воли народа, но критикует способ правящей партии управления процессом европейской интеграции страны", — написал Чебан в своем Telegram-канале.
Мэр Кишинева считает, что общество в Молдавии нужно консолидировать вокруг идеи евроинтеграции, чтобы на практике вводить европейские стандарты. При этом Чебан полагает, что действия правящей партии "Действие и солидарность" противоречат этим самым стандартам.
Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония — с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия — с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.