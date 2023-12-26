https://ria.ru/20231226/mobilizatsiya-1918335786.html
Тимошенко заявила, что ее партия не проголосует за проект о мобилизации
Тимошенко заявила, что ее партия не проголосует за проект о мобилизации - РИА Новости, 26.12.2023
Тимошенко заявила, что ее партия не проголосует за проект о мобилизации
Партия "Батькивщина" не будет голосовать в Верховной раде Украины за новый законопроект о мобилизации, считает его неконституционным, заявила лидер партии Юлия... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T23:13
2023-12-26T23:13
2023-12-26T23:13
специальная военная операция на украине
украина
в мире
юлия тимошенко
владимир зеленский
верховная рада украины
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Партия "Батькивщина" не будет голосовать в Верховной раде Украины за новый законопроект о мобилизации, считает его неконституционным, заявила лидер партии Юлия Тимошенко. Владимир Зеленский на пресс-конференции 19 декабря сообщил, что к нему обратились из генерального штаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно еще 450-500 тысяч человек. В понедельник правительство Украины внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Также документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в военкомат, независимо от получения повестки. Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет. "Сразу вам скажу, что в таком варианте, в котором представлен законопроект, он не решает проблему, он является неэффективным, он неконституционный, и в таком виде наша команда за него голосовать не будет", - заявила Тимошенко на видео, опубликованном в социальной сети Facebook*.Тимошенко добавила, что мобилизация на Украине просто необходима, но "такие законы не решат проблемы" нехватки военных на фронте. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, который представляет фракцию партии бывшего президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность", в свою очередь заявил, что законопроект требует пересмотра. "В каждой строке проекта судьбы людей, а в ответ ноль ответов, так делать нельзя. В таком виде его принимать нельзя. Надо его существенно перерабатывать", - написал он в своем Telegram-канале. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20231222/ukraintsy-1917328119.html
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украина, в мире, юлия тимошенко, владимир зеленский, верховная рада украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Юлия Тимошенко, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
Тимошенко заявила, что ее партия не проголосует за проект о мобилизации
Тимошенко назвала проект о мобилизации на Украине неконституционным
МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Партия "Батькивщина" не будет голосовать в Верховной раде Украины за новый законопроект о мобилизации, считает его неконституционным, заявила лидер партии Юлия Тимошенко.
Владимир Зеленский
на пресс-конференции 19 декабря сообщил, что к нему обратились из генерального штаба ВСУ
с просьбой мобилизовать дополнительно еще 450-500 тысяч человек. В понедельник правительство Украины внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Также документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в военкомат, независимо от получения повестки. Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет.
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"Сразу вам скажу, что в таком варианте, в котором представлен законопроект, он не решает проблему, он является неэффективным, он неконституционный, и в таком виде наша команда за него голосовать не будет", - заявила Тимошенко на видео, опубликованном в социальной сети Facebook*.
Тимошенко добавила, что мобилизация на Украине просто необходима, но "такие законы не решат проблемы" нехватки военных на фронте.
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, который представляет фракцию партии бывшего президента Украины Петра Порошенко
"Европейская солидарность
", в свою очередь заявил, что законопроект требует пересмотра. "В каждой строке проекта судьбы людей, а в ответ ноль ответов, так делать нельзя. В таком виде его принимать нельзя. Надо его существенно перерабатывать", - написал он в своем Telegram-канале.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
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* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская