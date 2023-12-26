https://ria.ru/20231226/mobilizatsiya-1918232347.html

В Раде призвали украинцев готовиться к худшему из-за мобилизации

В Раде призвали украинцев готовиться к худшему из-за мобилизации - РИА Новости, 26.12.2023

В Раде призвали украинцев готовиться к худшему из-за мобилизации

Секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник Службы безопасности Украины Роман Костенко призвал... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T16:33

2023-12-26T16:33

2023-12-26T16:33

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник Службы безопасности Украины Роман Костенко призвал граждан страны готовится к худшему после новостей о новой волне мобилизации. Его слова приводит издание "Укринформ".Владимир Зеленский на пресс-конференции 19 декабря впервые с цифрами затронул тему новой масштабной мобилизации: сообщил, что к нему обратились из генерального штаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно еще 450-500 тысяч человек. В понедельник правительство Украины внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Также документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в военкомат, независимо от получения повестки. Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет. Как заявил Костенко, новости о планах украинских властей по мобилизации дополнительных 450-500 тысяч военнообязанных стали для всех "холодным душем". "Надо планировать не на два месяца, не на полгода, а на годы, потому что война с военной точки зрения может тянуться еще долго, а с точки зрения влияния политических процессов может закончиться хоть завтра, но никто этого не знает. Мы должны готовиться к худшему варианту", - сказал Костенко. Депутат также призвал изменить информационную политику государства: уйти от обещаний быстрой победы Украины и "курортного сезона в Крыму" и акцентировать внимание на обязанности граждан защищать Родину. "Никто этого не избежит", - заявил Костенко. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.

https://ria.ru/20231222/ukraintsy-1917328119.html

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в мире, украина, верховная рада украины