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Россия ищет рынки для экспорта космической продукции, заявил Мишустин - РИА Новости, 26.12.2023
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15:24 26.12.2023 (обновлено: 15:40 26.12.2023)
https://ria.ru/20231226/mishustin-1918211998.html
Россия ищет рынки для экспорта космической продукции, заявил Мишустин
Россия ищет рынки для экспорта космической продукции, заявил Мишустин - РИА Новости, 26.12.2023
Россия ищет рынки для экспорта космической продукции, заявил Мишустин
Россия рассматривает страны Африки, Латинской Америки, Азии и Ближнего Востока, для потенциального экспорта продукции из космической отрасли, сообщил... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T15:24
2023-12-26T15:40
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латинская америка
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Россия рассматривает страны Африки, Латинской Америки, Азии и Ближнего Востока, для потенциального экспорта продукции из космической отрасли, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Также президент поручил распространить механизмы государственной поддержки, разработанную для промышленных инвестиционных проектов, на ракетно-космическую сферу и принять меры для развития экспорта. В качестве основных потенциальных рынков мы рассматриваем страны Африки, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки", - сказал Мишустин во время стратегической сессии по направлению "Освоение космоса"Он отметил, что важно помнить о людях, которые стоят в основе развития космической отрасли - они своими знаниями, трудом достигают поставленных целей. Премьер-министр также напомнил о том, что президент России Владимир Путин акцентировал внимание на необходимости подготовки комплекса решений по дополнительной помощи молодым работникам."Необходимо выстроить такую грамотную работу со специалистами, с молодежью, создать для них достойные условия, чтобы не допустить утечки квалифицированных кадров, которые задействованы в отраслевой науке и, что важно, в производстве", - подчеркнул Мишустин.
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в мире, космос - риа наука, россия, африка, латинская америка, михаил мишустин, азия, владимир путин, экономика
В мире, Космос - РИА Наука, Россия, Африка, Латинская Америка, Михаил Мишустин, Азия, Владимир Путин, Экономика
Россия ищет рынки для экспорта космической продукции, заявил Мишустин

Мишустин: Россия ищет рынки для экспорта продукцию космической отрасли

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Россия рассматривает страны Африки, Латинской Америки, Азии и Ближнего Востока, для потенциального экспорта продукции из космической отрасли, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«
"Также президент поручил распространить механизмы государственной поддержки, разработанную для промышленных инвестиционных проектов, на ракетно-космическую сферу и принять меры для развития экспорта. В качестве основных потенциальных рынков мы рассматриваем страны Африки, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки", - сказал Мишустин во время стратегической сессии по направлению "Освоение космоса"
Он отметил, что важно помнить о людях, которые стоят в основе развития космической отрасли - они своими знаниями, трудом достигают поставленных целей. Премьер-министр также напомнил о том, что президент России Владимир Путин акцентировал внимание на необходимости подготовки комплекса решений по дополнительной помощи молодым работникам.
"Необходимо выстроить такую грамотную работу со специалистами, с молодежью, создать для них достойные условия, чтобы не допустить утечки квалифицированных кадров, которые задействованы в отраслевой науке и, что важно, в производстве", - подчеркнул Мишустин.
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