https://ria.ru/20231226/matkapital-1918212596.html

Региональный маткапитал увеличат на 4,5% в Липецкой области в 2024 году

Региональный маткапитал увеличат на 4,5% в Липецкой области в 2024 году - РИА Новости, 26.12.2023

Региональный маткапитал увеличат на 4,5% в Липецкой области в 2024 году

Региональный материнский капитал в Липецкой области с 2024 года будет проиндексирован на 4,5%, его сумма составит 104,5 тысячи рублей, сообщил губернатор Игорь... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T15:30

2023-12-26T15:30

2023-12-26T15:30

липецкая область

игорь артамонов

материнский капитал

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Региональный материнский капитал в Липецкой области с 2024 года будет проиндексирован на 4,5%, его сумма составит 104,5 тысячи рублей, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Он отметил, что такое решение одобрили депутаты Облсовета на сессии. Также меняются требования к получателям этой социальной выплаты. Если раньше дети и родители должны были быть зарегистрированы по одному адресу, то в новой редакции это правило не касается совершеннолетних детей. Областной маткапитал получают мамы, родившие (усыновившие) третьего и последующих детей или детей-близнецов. Также будут увеличены выплаты на покупку автомобилей многодетным семьям - с 1,2 до 1,5 миллиона рублей. Речь идет о родителях, которые воспитывают восемь и более детей. Если раньше для того, чтобы получить выплату, нужно было прожить в регионе не меньше 10 лет, то теперь будет достаточно пяти лет, отметил губернатор. "В регионе предусмотрено множество мер поддержки семей с детьми, особенно – многодетных. Это помогает обеспечить воспитание будущего поколения в хороших условиях с полноценными возможностями для учебы и взросления", – подчеркнул Артамонов.

https://ria.ru/20231221/sport-1917234466.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, материнский капитал