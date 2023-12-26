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Региональный маткапитал увеличат на 4,5% в Липецкой области в 2024 году - РИА Новости, 26.12.2023
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Липецкая область
 
15:30 26.12.2023
https://ria.ru/20231226/matkapital-1918212596.html
Региональный маткапитал увеличат на 4,5% в Липецкой области в 2024 году
Региональный маткапитал увеличат на 4,5% в Липецкой области в 2024 году - РИА Новости, 26.12.2023
Региональный маткапитал увеличат на 4,5% в Липецкой области в 2024 году
Региональный материнский капитал в Липецкой области с 2024 года будет проиндексирован на 4,5%, его сумма составит 104,5 тысячи рублей, сообщил губернатор Игорь... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T15:30
2023-12-26T15:30
липецкая область
игорь артамонов
материнский капитал
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Региональный материнский капитал в Липецкой области с 2024 года будет проиндексирован на 4,5%, его сумма составит 104,5 тысячи рублей, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Он отметил, что такое решение одобрили депутаты Облсовета на сессии. Также меняются требования к получателям этой социальной выплаты. Если раньше дети и родители должны были быть зарегистрированы по одному адресу, то в новой редакции это правило не касается совершеннолетних детей. Областной маткапитал получают мамы, родившие (усыновившие) третьего и последующих детей или детей-близнецов. Также будут увеличены выплаты на покупку автомобилей многодетным семьям - с 1,2 до 1,5 миллиона рублей. Речь идет о родителях, которые воспитывают восемь и более детей. Если раньше для того, чтобы получить выплату, нужно было прожить в регионе не меньше 10 лет, то теперь будет достаточно пяти лет, отметил губернатор. "В регионе предусмотрено множество мер поддержки семей с детьми, особенно – многодетных. Это помогает обеспечить воспитание будущего поколения в хороших условиях с полноценными возможностями для учебы и взросления", – подчеркнул Артамонов.
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игорь артамонов, материнский капитал
Липецкая область, Игорь Артамонов, Материнский капитал

Региональный маткапитал увеличат на 4,5% в Липецкой области в 2024 году

© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой областиРегиональный маткапитал увеличат на 4,5% в Липецкой области в 2024 году
Региональный маткапитал увеличат на 4,5% в Липецкой области в 2024 году - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой области
Региональный маткапитал увеличат на 4,5% в Липецкой области в 2024 году
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Региональный материнский капитал в Липецкой области с 2024 года будет проиндексирован на 4,5%, его сумма составит 104,5 тысячи рублей, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он отметил, что такое решение одобрили депутаты Облсовета на сессии. Также меняются требования к получателям этой социальной выплаты. Если раньше дети и родители должны были быть зарегистрированы по одному адресу, то в новой редакции это правило не касается совершеннолетних детей.
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Областной маткапитал получают мамы, родившие (усыновившие) третьего и последующих детей или детей-близнецов. Также будут увеличены выплаты на покупку автомобилей многодетным семьям - с 1,2 до 1,5 миллиона рублей. Речь идет о родителях, которые воспитывают восемь и более детей. Если раньше для того, чтобы получить выплату, нужно было прожить в регионе не меньше 10 лет, то теперь будет достаточно пяти лет, отметил губернатор.
"В регионе предусмотрено множество мер поддержки семей с детьми, особенно – многодетных. Это помогает обеспечить воспитание будущего поколения в хороших условиях с полноценными возможностями для учебы и взросления", – подчеркнул Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновМатеринский капитал
 
 
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