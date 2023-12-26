https://ria.ru/20231226/mariupol-1918123975.html

Четыре морпеха ВСУ получили пожизненные сроки за убийства в Мариуполе

Четыре морпеха ВСУ получили пожизненные сроки за убийства в Мариуполе - РИА Новости, 26.12.2023

Четыре морпеха ВСУ получили пожизненные сроки за убийства в Мариуполе

Суд в Донецке приговорил к пожизненному лишению свободы украинских морпехов, застреливших 12 мирных жителей Мариуполя, сообщает пресс-служба Генеральной... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T11:54

2023-12-26T11:54

2023-12-26T11:55

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вооруженные силы украины

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мариуполь

ситуация в днр и лнр

донецкая народная республика

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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Суд в Донецке приговорил к пожизненному лишению свободы украинских морпехов, застреливших 12 мирных жителей Мариуполя, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащих батареи управления и артиллерийской разведки 36 отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении. В суде было установлено, что с 6 по 15 марта 2022 года Евгений Якубенко, Дмитрий Латышев, Владимир Кучеренко и Сергей Балицкий, находясь на территории Мариупольского металлургического комбината им. Ильича, исполняя преступные приказы командиров, из автоматов расстреляли 14 граждан. В результате 12 из них погибли, еще двоим удалось спастись. Все потерпевшие являлись мирными жителями, не участвовавшими в боевых действиях. "С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Балицкого, Кучеренко, Латышева, Якубенко к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима каждого", - уточняется в релизе. Они признаны виновными в убийстве двух и более лиц, совершенном организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти в покушении на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти, а также в жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории.

https://ria.ru/20231121/vsu-1910847710.html

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украина

мариуполь

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, вооруженные силы украины, украина, мариуполь, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика