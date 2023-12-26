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Четыре морпеха ВСУ получили пожизненные сроки за убийства в Мариуполе
Четыре морпеха ВСУ получили пожизненные сроки за убийства в Мариуполе - РИА Новости, 26.12.2023
Четыре морпеха ВСУ получили пожизненные сроки за убийства в Мариуполе
Суд в Донецке приговорил к пожизненному лишению свободы украинских морпехов, застреливших 12 мирных жителей Мариуполя, сообщает пресс-служба Генеральной... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T11:54
2023-12-26T11:54
2023-12-26T11:55
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Суд в Донецке приговорил к пожизненному лишению свободы украинских морпехов, застреливших 12 мирных жителей Мариуполя, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащих батареи управления и артиллерийской разведки 36 отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении. В суде было установлено, что с 6 по 15 марта 2022 года Евгений Якубенко, Дмитрий Латышев, Владимир Кучеренко и Сергей Балицкий, находясь на территории Мариупольского металлургического комбината им. Ильича, исполняя преступные приказы командиров, из автоматов расстреляли 14 граждан. В результате 12 из них погибли, еще двоим удалось спастись. Все потерпевшие являлись мирными жителями, не участвовавшими в боевых действиях. "С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Балицкого, Кучеренко, Латышева, Якубенко к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима каждого", - уточняется в релизе. Они признаны виновными в убийстве двух и более лиц, совершенном организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти в покушении на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти, а также в жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории.
https://ria.ru/20231121/vsu-1910847710.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, украина, мариуполь, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Мариуполь, Ситуация в ДНР и ЛНР, Донецкая Народная Республика
Четыре морпеха ВСУ получили пожизненные сроки за убийства в Мариуполе
Четырех морпехов ВСУ приговорили пожизненно за убийство 12 человек в Мариуполе
МОСКВА, 26 дек – РИА Новости.
Суд в Донецке приговорил к пожизненному лишению свободы украинских морпехов, застреливших 12 мирных жителей Мариуполя, сообщает пресс-служба
Генеральной прокуратуры РФ.
"Верховный суд Донецкой Народной Республики
вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащих батареи управления и артиллерийской разведки 36 отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины
", - говорится в сообщении.
В суде было установлено, что с 6 по 15 марта 2022 года Евгений Якубенко, Дмитрий Латышев, Владимир Кучеренко и Сергей Балицкий, находясь на территории Мариупольского металлургического комбината им. Ильича, исполняя преступные приказы командиров, из автоматов расстреляли 14 граждан. В результате 12 из них погибли, еще двоим удалось спастись. Все потерпевшие являлись мирными жителями, не участвовавшими в боевых действиях.
"С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Балицкого, Кучеренко, Латышева, Якубенко к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима каждого", - уточняется в релизе. Они признаны виновными в убийстве двух и более лиц, совершенном организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти в покушении на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти, а также в жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории.
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