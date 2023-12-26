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Лолита заявила, что после "голой вечеринки" люди просят убрать ее из эфира - РИА Новости, 26.12.2023
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Шоубиз
 
11:03 26.12.2023 (обновлено: 14:35 26.12.2023)
https://ria.ru/20231226/lolita-1918111420.html
Лолита заявила, что после "голой вечеринки" люди просят убрать ее из эфира
Лолита заявила, что после "голой вечеринки" люди просят убрать ее из эфира - РИА Новости, 26.12.2023
Лолита заявила, что после "голой вечеринки" люди просят убрать ее из эфира
Советская и российская эстрадная певица Лолита Милявская рассказала в Telegram-канале о письмах, в которых люди просят запретить ее и вырезать из новогодних... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T11:03
2023-12-26T14:35
шоубиз
лолита милявская
анастасия ивлеева
происшествия
москва
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Советская и российская эстрадная певица Лолита Милявская рассказала в Telegram-канале о письмах, в которых люди просят запретить ее и вырезать из новогодних передач."Я с иронией отнеслась к тому, что кому-то это не понравилось. Выяснилось, что это не понравилось такому количеству людей, что... И письма, которые они справедливо, по их мнению, пишут, с просьбой запретить меня, вырезать из всех существующих новогодних передач", — сказала певица. Он добавила, что "голой" вечеринку Ивлеевой назвали с иронией. "И последний раз хочу подчеркнуть, что шли мы на арт-выставку, арт-объект", — уточнила Милявская. Она добавила, что неизвестно, что и с кем будет, но в любом случае нужно оставаться людьми.Позже в комментарии РИА Новости певица опровергла информацию о том, что люди сдают билеты на ее концерт в Чехове. "Это фейк. Билеты только вышли в продажу и просто нечего сдавать", — сказала Лолита.Вечеринка, организованная актрисой и блогершей Анастасией Ивлеевой, состоялась на прошлой неделе в московском клубе "Мутабор". Ее посетили многие звезды российской эстрады, которые, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде. Это вызвало волну возмущения в обществе.
https://ria.ru/20231223/golye-1917580967.html
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лолита милявская, анастасия ивлеева, происшествия, москва
Шоубиз, Лолита Милявская, Анастасия Ивлеева, Происшествия, Москва
Лолита заявила, что после "голой вечеринки" люди просят убрать ее из эфира

Лолита пожаловалась, что после вечеринки у Ивлеевой ее просят убрать из эфира

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЛолита Милявская
Лолита Милявская - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Лолита Милявская. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Советская и российская эстрадная певица Лолита Милявская рассказала в Telegram-канале о письмах, в которых люди просят запретить ее и вырезать из новогодних передач.
«
"Я с иронией отнеслась к тому, что кому-то это не понравилось. Выяснилось, что это не понравилось такому количеству людей, что... И письма, которые они справедливо, по их мнению, пишут, с просьбой запретить меня, вырезать из всех существующих новогодних передач", — сказала певица.
Он добавила, что "голой" вечеринку Ивлеевой назвали с иронией.
"И последний раз хочу подчеркнуть, что шли мы на арт-выставку, арт-объект", — уточнила Милявская.
Она добавила, что неизвестно, что и с кем будет, но в любом случае нужно оставаться людьми.
Позже в комментарии РИА Новости певица опровергла информацию о том, что люди сдают билеты на ее концерт в Чехове.
"Это фейк. Билеты только вышли в продажу и просто нечего сдавать", — сказала Лолита.
Вечеринка, организованная актрисой и блогершей Анастасией Ивлеевой, состоялась на прошлой неделе в московском клубе "Мутабор". Ее посетили многие звезды российской эстрады, которые, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде. Это вызвало волну возмущения в обществе.
Скриншот публикации Насти Ивлеевой в социальной сети
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ШоубизЛолита МилявскаяАнастасия ИвлееваПроисшествияМосква
 
 
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