https://ria.ru/20231226/lolita-1918111420.html

Лолита заявила, что после "голой вечеринки" люди просят убрать ее из эфира

Лолита заявила, что после "голой вечеринки" люди просят убрать ее из эфира - РИА Новости, 26.12.2023

Лолита заявила, что после "голой вечеринки" люди просят убрать ее из эфира

Советская и российская эстрадная певица Лолита Милявская рассказала в Telegram-канале о письмах, в которых люди просят запретить ее и вырезать из новогодних... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T11:03

2023-12-26T11:03

2023-12-26T14:35

шоубиз

лолита милявская

анастасия ивлеева

происшествия

москва

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Советская и российская эстрадная певица Лолита Милявская рассказала в Telegram-канале о письмах, в которых люди просят запретить ее и вырезать из новогодних передач."Я с иронией отнеслась к тому, что кому-то это не понравилось. Выяснилось, что это не понравилось такому количеству людей, что... И письма, которые они справедливо, по их мнению, пишут, с просьбой запретить меня, вырезать из всех существующих новогодних передач", — сказала певица. Он добавила, что "голой" вечеринку Ивлеевой назвали с иронией. "И последний раз хочу подчеркнуть, что шли мы на арт-выставку, арт-объект", — уточнила Милявская. Она добавила, что неизвестно, что и с кем будет, но в любом случае нужно оставаться людьми.Позже в комментарии РИА Новости певица опровергла информацию о том, что люди сдают билеты на ее концерт в Чехове. "Это фейк. Билеты только вышли в продажу и просто нечего сдавать", — сказала Лолита.Вечеринка, организованная актрисой и блогершей Анастасией Ивлеевой, состоялась на прошлой неделе в московском клубе "Мутабор". Ее посетили многие звезды российской эстрады, которые, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде. Это вызвало волну возмущения в обществе.

https://ria.ru/20231223/golye-1917580967.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

лолита милявская, анастасия ивлеева, происшествия, москва