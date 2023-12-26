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Просто магия какая-то! Как Навка поставила на льду "Вечера на хуторе" - РИА Новости, 26.12.2023
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Шоубиз
 
08:00 26.12.2023 (обновлено: 08:03 26.12.2023)
https://ria.ru/20231226/ledovoeshou-1917884204.html
Просто магия какая-то! Как Навка поставила на льду "Вечера на хуторе"
Просто магия какая-то! Как Навка поставила на льду "Вечера на хуторе" - РИА Новости, 26.12.2023
Просто магия какая-то! Как Навка поставила на льду "Вечера на хуторе"
Ледовые шоу Татьяны Навки уже стали новогодней традицией, как оливье и мандарины. В этом сезоне олимпийская чемпионка поставила масштабный зрелищный спектакль... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T08:00
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фото
татьяна навка
николай гоголь
никита кацалапов
филипп киркоров
григорий лепс
ани лорак
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Ледовые шоу Татьяны Навки уже стали новогодней традицией, как оливье и мандарины. В этом сезоне олимпийская чемпионка поставила масштабный зрелищный спектакль по мотивам повести Николая Гоголя "Ночь перед Рождеством". Чем удивляют "Вечера на хуторе" — в материале РИА Новости.
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фото, фото, татьяна навка, николай гоголь, никита кацалапов, филипп киркоров, григорий лепс, ани лорак, жасмин, москва, знаменитости, куда сходить , что посмотреть , новый год
Фото, Татьяна Навка, Николай Гоголь, Никита Кацалапов, Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Ани Лорак, Жасмин, Москва, Знаменитости, Шоубиз, куда сходить , что посмотреть , Новый год
Просто магия какая-то! Как Навка поставила на льду "Вечера на хуторе"

В Москве прошли премьерные показы шоу Татьяны Навки "Вечера на хуторе"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Ледовые шоу Татьяны Навки уже стали новогодней традицией, как оливье и мандарины. В этом сезоне олимпийская чемпионка поставила масштабный зрелищный спектакль по мотивам повести Николая Гоголя "Ночь перед Рождеством". Чем удивляют "Вечера на хуторе" — в материале РИА Новости.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Спектакль рассчитан на семейную аудиторию.

"Я всегда обращаюсь то к Пушкину, то к Чайковскому. Слава богу, наша страна богата великими писателями и композиторами. Вот сейчас — Николай Васильевич Гоголь", — рассказала журналистам автор идеи, режиссер и продюсер Татьяна Навка.

Фигуристка Татьяна Навка выступает в ледовом шоу Вечера на хуторе во Дворце спорта Мегаспорт в Москве

Спектакль рассчитан на семейную аудиторию.

"Я всегда обращаюсь то к Пушкину, то к Чайковскому. Слава богу, наша страна богата великими писателями и композиторами. Вот сейчас — Николай Васильевич Гоголь", — рассказала журналистам автор идеи, режиссер и продюсер Татьяна Навка.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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1 из 15
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

По ее словам, за это произведение Гоголя она пыталась взяться около трех лет.

Подготовка и репетиции были длительными.

"Это невероятно веселая и колоритная сказка. Когда как не в Новый год ее смотреть, — отмечает Навка. — В "Вечерах на хуторе" есть и драматизм, и юмор, и любовь, и фокусы, и чудеса. Я счастлива, что у нас все получилось".

Фигурист Никита Кацалапов выступает в ледовом шоу Татьяны Навки Вечера на хуторе во Дворце спорта Мегаспорт в Москве.

По ее словам, за это произведение Гоголя она пыталась взяться около трех лет.

Подготовка и репетиции были длительными.

"Это невероятно веселая и колоритная сказка. Когда как не в Новый год ее смотреть, — отмечает Навка. — В "Вечерах на хуторе" есть и драматизм, и юмор, и любовь, и фокусы, и чудеса. Я счастлива, что у нас все получилось".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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2 из 15
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

И хотя от классического сюжета немного отошли, гоголевская атмосфера сохранилась.

Здесь и заснеженные крыши хутора, и парни с девушками в народных костюмах, и, конечно, царские черевички, за которыми для любимой Оксаны отправился кузнец Вакула вместе с Чертом.

Ледовое шоу Татьяны Навки Вечера на хуторе во Дворце спорта Мегаспорт в Москве

И хотя от классического сюжета немного отошли, гоголевская атмосфера сохранилась.

Здесь и заснеженные крыши хутора, и парни с девушками в народных костюмах, и, конечно, царские черевички, за которыми для любимой Оксаны отправился кузнец Вакула вместе с Чертом.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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3 из 15
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Главного героя играет олимпийский чемпион в танцах на льду Никита Кацалапов, а его возлюбленную — партнерша в работе и супруга в жизни Виктория Синицина.

Фигуристы Никита Кацалапов и Виктория Синицина выступают в ледовом шоу Татьяны Навки Вечера на хуторе во Дворце спорта Мегаспорт в Москве

Главного героя играет олимпийский чемпион в танцах на льду Никита Кацалапов, а его возлюбленную — партнерша в работе и супруга в жизни Виктория Синицина.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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4 из 15
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Оба признаются, что многочасовые тренировки и репетиции вместе с новогодней суетой только укрепили их союз.

"Нам легче передавать любовь. Мы не стесняемся этого. Например, сделать поцелуй таким, какой он может быть в жизни. И здорово видеть и слышать, как тепло реагируют зрители ", — говорит Никита.

Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступают в ледовом шоу Татьяны Навки Вечера на хуторе во Дворце спорта Мегаспорт в Москве

Оба признаются, что многочасовые тренировки и репетиции вместе с новогодней суетой только укрепили их союз.

"Нам легче передавать любовь. Мы не стесняемся этого. Например, сделать поцелуй таким, какой он может быть в жизни. И здорово видеть и слышать, как тепло реагируют зрители ", — говорит Никита.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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5 из 15
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Эта пара — не единственный супружеский тандем фигуристов в шоу Навки. Постоянными и одними из самых любимых участников давно стали Повилас Ванагас и Маргарита Дробязко. В мюзиклах на льду многократные чемпионы Литвы, как правило, исполняют роли антагонистов, как и в "Вечерах на хуторе".
Ванагас — обаятельный и экстравагантный Черт, костюмам которого позавидует сам Филипп Киркоров. А Дробязко — коварная Солоха.

Фигуристы Повилас Ванагас и Маргарита Дробязко выступают в ледовом шоу Татьяны Навки Вечера на хуторе во Дворце спорта Мегаспорт в Москве

Эта пара — не единственный супружеский тандем фигуристов в шоу Навки. Постоянными и одними из самых любимых участников давно стали Повилас Ванагас и Маргарита Дробязко. В мюзиклах на льду многократные чемпионы Литвы, как правило, исполняют роли антагонистов, как и в "Вечерах на хуторе".
Ванагас — обаятельный и экстравагантный Черт, костюмам которого позавидует сам Филипп Киркоров. А Дробязко — коварная Солоха.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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6 из 15
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Черт искренне влюблен в роковую брюнетку и готов пойти на все, чтобы завоевать ее сердце: хоть месяц с неба украсть, хоть человеком стать.

Фигуристы Повилас Ванагас и Маргарита Дробязко выступают в ледовом шоу Татьяны Навки Вечера на хуторе во Дворце спорта Мегаспорт в Москве

Черт искренне влюблен в роковую брюнетку и готов пойти на все, чтобы завоевать ее сердце: хоть месяц с неба украсть, хоть человеком стать.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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7 из 15
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Характер персонажей раскрывает блестящая озвучка звезд российской эстрады.

Разобраться в отношениях Черта и Солохи помогают партии Григория Лепса и Ларисы Долиной, Вакулы и Оксаны — Александра Панайотова и Ани Лорак, а за подругу главной героини Одарку поет Жасмин.

Ледовое шоу Татьяны Навки Вечера на хуторе во Дворце спорта Мегаспорт в Москве

Характер персонажей раскрывает блестящая озвучка звезд российской эстрады.

Разобраться в отношениях Черта и Солохи помогают партии Григория Лепса и Ларисы Долиной, Вакулы и Оксаны — Александра Панайотова и Ани Лорак, а за подругу главной героини Одарку поет Жасмин.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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8 из 15
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Одарка, кстати, хотя и второстепенный персонаж, в мюзикле Татьяны Навки выходит на первый план. Ведь эту роль играют сразу две выдающиеся одиночницы: чемпионка Европы Камила Валиева и олимпийская чемпионка Анна Щербакова.

Они включили в свои номера сложные прыжковые элементы и вращения. "Я же спортивная фигуристка, я должна прыгать", — поясняет Щербакова.

Фигуристка Анна Щербакова выступает в ледовом шоу Татьяны Навки Вечера на хуторе во Дворце спорта Мегаспорт в Москве

Одарка, кстати, хотя и второстепенный персонаж, в мюзикле Татьяны Навки выходит на первый план. Ведь эту роль играют сразу две выдающиеся одиночницы: чемпионка Европы Камила Валиева и олимпийская чемпионка Анна Щербакова.

Они включили в свои номера сложные прыжковые элементы и вращения. "Я же спортивная фигуристка, я должна прыгать", — поясняет Щербакова.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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9 из 15
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Ледовые спектакли Татьяны Навки — это всегда синтез современных технологий и классических видов искусства.

В "Вечерах на хуторе" артисты поднимаются в воздух, участвуют в фаер-шоу, выполняют сложнейшие акробатические номера и даже вылетают из пушки.

Ледовое шоу Татьяны Навки Вечера на хуторе

Ледовые спектакли Татьяны Навки — это всегда синтез современных технологий и классических видов искусства.

В "Вечерах на хуторе" артисты поднимаются в воздух, участвуют в фаер-шоу, выполняют сложнейшие акробатические номера и даже вылетают из пушки.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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10 из 15
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Каждая сцена сопровождается световым шоу, музыкой и необычными передвижными декорациями.

А за героями следует большой профиль писателя. Голос Рассказчику подарил актер Константин Хабенский.

Ледовое шоу Татьяны Навки Вечера на хуторе

Каждая сцена сопровождается световым шоу, музыкой и необычными передвижными декорациями.

А за героями следует большой профиль писателя. Голос Рассказчику подарил актер Константин Хабенский.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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11 из 15
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Зрители поначалу даже теряются. Не знают, куда смотреть: на акробатов, гимнастов или на вызывающие восхищение сверкающие наряды Екатерины II и князя Григория Потемкина.

Образы правителей воплотили Татьяна Навка и Петр Чернышев.

"Она добрая, красивая, с юмором — это я говорю про себя, но мне почему-то кажется, что и Екатерина II была именно такая", — отмечает Навка.

Фигуристы Татьяна Навка и Петр Чернышев выступают в ледовом шоу Вечера на хуторе во Дворце спорта Мегаспорт в Москве

Зрители поначалу даже теряются. Не знают, куда смотреть: на акробатов, гимнастов или на вызывающие восхищение сверкающие наряды Екатерины II и князя Григория Потемкина.

Образы правителей воплотили Татьяна Навка и Петр Чернышев.

"Она добрая, красивая, с юмором — это я говорю про себя, но мне почему-то кажется, что и Екатерина II была именно такая", — отмечает Навка.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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12 из 15
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

"Моя роль хотя маленькая, да удаленькая", — заявил Филипп Киркоров, подаривший голос Потемкину.


Татьяна Навка пригласила его озвучивать Черта, уточнил певец. Однако он отказался, так как считает этот образ несчастливым для себя. И получил Потемкина.

Фигуристка Татьяна Навка выступает в ледовом шоу Вечера на хуторе во Дворце спорта Мегаспорт в Москве

"Моя роль хотя маленькая, да удаленькая", — заявил Филипп Киркоров, подаривший голос Потемкину.


Татьяна Навка пригласила его озвучивать Черта, уточнил певец. Однако он отказался, так как считает этот образ несчастливым для себя. И получил Потемкина.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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13 из 15
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Несмотря на мистицизм Гоголя, создатели шоу и его участники в приметы не верят. Они дарят зрителям настоящий праздник на льду с песнями, танцами, шутками и ярким народным колоритом.

Ледовое шоу Татьяны Навки Вечера на хуторе во Дворце спорта Мегаспорт в Москве

Несмотря на мистицизм Гоголя, создатели шоу и его участники в приметы не верят. Они дарят зрителям настоящий праздник на льду с песнями, танцами, шутками и ярким народным колоритом.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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14 из 15
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Ледовое шоу Татьяны Навки "Вечера на хуторе" показывают в "Мегаспорте" до 7 января.

Ледовое шоу Татьяны Навки Вечера на хуторе во Дворце спорта Мегаспорт в Москве

Ледовое шоу Татьяны Навки "Вечера на хуторе" показывают в "Мегаспорте" до 7 января.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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15 из 15
 
ШоубизФотоТатьяна НавкаНиколай ГогольНикита КацалаповФилипп КиркоровГригорий ЛепсАни ЛоракЖасминМоскваЗнаменитостикуда сходитьчто посмотретьНовый год
 
 
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