Просто магия какая-то! Как Навка поставила на льду "Вечера на хуторе"

В Москве прошли премьерные показы шоу Татьяны Навки "Вечера на хуторе"
Спектакль рассчитан на семейную аудиторию.
"Я всегда обращаюсь то к Пушкину, то к Чайковскому. Слава богу, наша страна богата великими писателями и композиторами. Вот сейчас — Николай Васильевич Гоголь", — рассказала журналистам автор идеи, режиссер и продюсер Татьяна Навка.
Спектакль рассчитан на семейную аудиторию.
"Я всегда обращаюсь то к Пушкину, то к Чайковскому. Слава богу, наша страна богата великими писателями и композиторами. Вот сейчас — Николай Васильевич Гоголь", — рассказала журналистам автор идеи, режиссер и продюсер Татьяна Навка.
По ее словам, за это произведение Гоголя она пыталась взяться около трех лет.
Подготовка и репетиции были длительными.
"Это невероятно веселая и колоритная сказка. Когда как не в Новый год ее смотреть, — отмечает Навка. — В "Вечерах на хуторе" есть и драматизм, и юмор, и любовь, и фокусы, и чудеса. Я счастлива, что у нас все получилось".
По ее словам, за это произведение Гоголя она пыталась взяться около трех лет.
Подготовка и репетиции были длительными.
"Это невероятно веселая и колоритная сказка. Когда как не в Новый год ее смотреть, — отмечает Навка. — В "Вечерах на хуторе" есть и драматизм, и юмор, и любовь, и фокусы, и чудеса. Я счастлива, что у нас все получилось".
И хотя от классического сюжета немного отошли, гоголевская атмосфера сохранилась.
Здесь и заснеженные крыши хутора, и парни с девушками в народных костюмах, и, конечно, царские черевички, за которыми для любимой Оксаны отправился кузнец Вакула вместе с Чертом.
И хотя от классического сюжета немного отошли, гоголевская атмосфера сохранилась.
Здесь и заснеженные крыши хутора, и парни с девушками в народных костюмах, и, конечно, царские черевички, за которыми для любимой Оксаны отправился кузнец Вакула вместе с Чертом.
Главного героя играет олимпийский чемпион в танцах на льду Никита Кацалапов, а его возлюбленную — партнерша в работе и супруга в жизни Виктория Синицина.
Главного героя играет олимпийский чемпион в танцах на льду Никита Кацалапов, а его возлюбленную — партнерша в работе и супруга в жизни Виктория Синицина.
Оба признаются, что многочасовые тренировки и репетиции вместе с новогодней суетой только укрепили их союз.
"Нам легче передавать любовь. Мы не стесняемся этого. Например, сделать поцелуй таким, какой он может быть в жизни. И здорово видеть и слышать, как тепло реагируют зрители ", — говорит Никита.
Оба признаются, что многочасовые тренировки и репетиции вместе с новогодней суетой только укрепили их союз.
"Нам легче передавать любовь. Мы не стесняемся этого. Например, сделать поцелуй таким, какой он может быть в жизни. И здорово видеть и слышать, как тепло реагируют зрители ", — говорит Никита.
Эта пара — не единственный супружеский тандем фигуристов в шоу Навки. Постоянными и одними из самых любимых участников давно стали Повилас Ванагас и Маргарита Дробязко. В мюзиклах на льду многократные чемпионы Литвы, как правило, исполняют роли антагонистов, как и в "Вечерах на хуторе".
Ванагас — обаятельный и экстравагантный Черт, костюмам которого позавидует сам Филипп Киркоров. А Дробязко — коварная Солоха.
Эта пара — не единственный супружеский тандем фигуристов в шоу Навки. Постоянными и одними из самых любимых участников давно стали Повилас Ванагас и Маргарита Дробязко. В мюзиклах на льду многократные чемпионы Литвы, как правило, исполняют роли антагонистов, как и в "Вечерах на хуторе".
Ванагас — обаятельный и экстравагантный Черт, костюмам которого позавидует сам Филипп Киркоров. А Дробязко — коварная Солоха.
Черт искренне влюблен в роковую брюнетку и готов пойти на все, чтобы завоевать ее сердце: хоть месяц с неба украсть, хоть человеком стать.
Черт искренне влюблен в роковую брюнетку и готов пойти на все, чтобы завоевать ее сердце: хоть месяц с неба украсть, хоть человеком стать.
Характер персонажей раскрывает блестящая озвучка звезд российской эстрады.
Разобраться в отношениях Черта и Солохи помогают партии Григория Лепса и Ларисы Долиной, Вакулы и Оксаны — Александра Панайотова и Ани Лорак, а за подругу главной героини Одарку поет Жасмин.
Характер персонажей раскрывает блестящая озвучка звезд российской эстрады.
Разобраться в отношениях Черта и Солохи помогают партии Григория Лепса и Ларисы Долиной, Вакулы и Оксаны — Александра Панайотова и Ани Лорак, а за подругу главной героини Одарку поет Жасмин.
Одарка, кстати, хотя и второстепенный персонаж, в мюзикле Татьяны Навки выходит на первый план. Ведь эту роль играют сразу две выдающиеся одиночницы: чемпионка Европы Камила Валиева и олимпийская чемпионка Анна Щербакова.
Они включили в свои номера сложные прыжковые элементы и вращения. "Я же спортивная фигуристка, я должна прыгать", — поясняет Щербакова.
Одарка, кстати, хотя и второстепенный персонаж, в мюзикле Татьяны Навки выходит на первый план. Ведь эту роль играют сразу две выдающиеся одиночницы: чемпионка Европы Камила Валиева и олимпийская чемпионка Анна Щербакова.
Они включили в свои номера сложные прыжковые элементы и вращения. "Я же спортивная фигуристка, я должна прыгать", — поясняет Щербакова.
Ледовые спектакли Татьяны Навки — это всегда синтез современных технологий и классических видов искусства.
В "Вечерах на хуторе" артисты поднимаются в воздух, участвуют в фаер-шоу, выполняют сложнейшие акробатические номера и даже вылетают из пушки.
Ледовые спектакли Татьяны Навки — это всегда синтез современных технологий и классических видов искусства.
В "Вечерах на хуторе" артисты поднимаются в воздух, участвуют в фаер-шоу, выполняют сложнейшие акробатические номера и даже вылетают из пушки.
Каждая сцена сопровождается световым шоу, музыкой и необычными передвижными декорациями.
А за героями следует большой профиль писателя. Голос Рассказчику подарил актер Константин Хабенский.
Каждая сцена сопровождается световым шоу, музыкой и необычными передвижными декорациями.
А за героями следует большой профиль писателя. Голос Рассказчику подарил актер Константин Хабенский.
Зрители поначалу даже теряются. Не знают, куда смотреть: на акробатов, гимнастов или на вызывающие восхищение сверкающие наряды Екатерины II и князя Григория Потемкина.
Образы правителей воплотили Татьяна Навка и Петр Чернышев.
"Она добрая, красивая, с юмором — это я говорю про себя, но мне почему-то кажется, что и Екатерина II была именно такая", — отмечает Навка.
Зрители поначалу даже теряются. Не знают, куда смотреть: на акробатов, гимнастов или на вызывающие восхищение сверкающие наряды Екатерины II и князя Григория Потемкина.
Образы правителей воплотили Татьяна Навка и Петр Чернышев.
"Она добрая, красивая, с юмором — это я говорю про себя, но мне почему-то кажется, что и Екатерина II была именно такая", — отмечает Навка.
"Моя роль хотя маленькая, да удаленькая", — заявил Филипп Киркоров, подаривший голос Потемкину.
Татьяна Навка пригласила его озвучивать Черта, уточнил певец. Однако он отказался, так как считает этот образ несчастливым для себя. И получил Потемкина.
"Моя роль хотя маленькая, да удаленькая", — заявил Филипп Киркоров, подаривший голос Потемкину.
Татьяна Навка пригласила его озвучивать Черта, уточнил певец. Однако он отказался, так как считает этот образ несчастливым для себя. И получил Потемкина.
Несмотря на мистицизм Гоголя, создатели шоу и его участники в приметы не верят. Они дарят зрителям настоящий праздник на льду с песнями, танцами, шутками и ярким народным колоритом.
Несмотря на мистицизм Гоголя, создатели шоу и его участники в приметы не верят. Они дарят зрителям настоящий праздник на льду с песнями, танцами, шутками и ярким народным колоритом.
Ледовое шоу Татьяны Навки "Вечера на хуторе" показывают в "Мегаспорте" до 7 января.
Ледовое шоу Татьяны Навки "Вечера на хуторе" показывают в "Мегаспорте" до 7 января.