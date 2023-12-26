Просто магия какая-то! Как Навка поставила на льду "Вечера на хуторе"

По ее словам, за это произведение Гоголя она пыталась взяться около трех лет.

Подготовка и репетиции были длительными.

"Это невероятно веселая и колоритная сказка. Когда как не в Новый год ее смотреть, — отмечает Навка. — В "Вечерах на хуторе" есть и драматизм, и юмор, и любовь, и фокусы, и чудеса. Я счастлива, что у нас все получилось".