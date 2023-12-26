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Лавров обсудит с главой МИД Индии расширение использования нацвалют - РИА Новости, 26.12.2023
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13:10 26.12.2023 (обновлено: 13:15 26.12.2023)
https://ria.ru/20231226/lavrov-1918151070.html
Лавров обсудит с главой МИД Индии расширение использования нацвалют
Лавров обсудит с главой МИД Индии расширение использования нацвалют - РИА Новости, 26.12.2023
Лавров обсудит с главой МИД Индии расширение использования нацвалют
Главы МИД России и Индии Сергей Лавров и Субраманьям Джайшанкар в среду 27 декабря на встрече в Москве обсудят выстраивание транспортных и финансовых цепочек, а РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T13:10
2023-12-26T13:15
индия
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Главы МИД России и Индии Сергей Лавров и Субраманьям Джайшанкар в среду 27 декабря на встрече в Москве обсудят выстраивание транспортных и финансовых цепочек, а также основные конфликты в мире - Украину, Афганистан, палестино-израильский конфликт, сообщили в МИД РФ."Основной акцент будет сделан на содействии дальнейшему выстраиванию устойчивых транспортно-логистических и банковско-финансовых цепочек, расширению использования национальных валют во взаиморасчетах. Планируется затронуть вопросы кооперации в высокотехнологических сферах, в том числе в космической и атомной, а также реализации совместных проектов по разработке углеводородов на арктическом шельфе и Дальнем Востоке России", - говорится в сообщении о встрече Лаврова и Джайшанкара.Министры также обсудят взаимодействие в ООН, ШОС, G20, приоритеты председательства России в БРИКС."Предполагается углубленный обмен мнениями по проблематике формирования справедливой архитектуры безопасности в АТР, ситуации на Украине и в Афганистане, а также палестино-израильскому противостоянию", - отмечается в сообщении.
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индия, россия
Индия, Россия
Лавров обсудит с главой МИД Индии расширение использования нацвалют

Лавров обсудит с главой МИД Индии использование нацвалют, Украину и Афганистан

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Главы МИД России и Индии Сергей Лавров и Субраманьям Джайшанкар в среду 27 декабря на встрече в Москве обсудят выстраивание транспортных и финансовых цепочек, а также основные конфликты в мире - Украину, Афганистан, палестино-израильский конфликт, сообщили в МИД РФ.
"Основной акцент будет сделан на содействии дальнейшему выстраиванию устойчивых транспортно-логистических и банковско-финансовых цепочек, расширению использования национальных валют во взаиморасчетах. Планируется затронуть вопросы кооперации в высокотехнологических сферах, в том числе в космической и атомной, а также реализации совместных проектов по разработке углеводородов на арктическом шельфе и Дальнем Востоке России", - говорится в сообщении о встрече Лаврова и Джайшанкара.
Министры также обсудят взаимодействие в ООН, ШОС, G20, приоритеты председательства России в БРИКС.
"Предполагается углубленный обмен мнениями по проблематике формирования справедливой архитектуры безопасности в АТР, ситуации на Украине и в Афганистане, а также палестино-израильскому противостоянию", - отмечается в сообщении.
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