https://ria.ru/20231226/lavrov-1918136560.html
Аргентина взяла тайм-аут в вопросе присоединения к БРИКС, заявил Лавров
Аргентина взяла тайм-аут в вопросе присоединения к БРИКС, заявил Лавров - РИА Новости, 26.12.2023
Аргентина взяла тайм-аут в вопросе присоединения к БРИКС, заявил Лавров
Аргентина взяла паузу в вопросе присоединения к БРИКС, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров на заседании комиссии генсовета "Единой России" по... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T12:29
2023-12-26T12:29
2023-12-26T13:21
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Аргентина взяла паузу в вопросе присоединения к БРИКС, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров на заседании комиссии генсовета "Единой России" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом."Со включением в БРИКС новых членов, в том числе Саудовской Аравии, Египта, Эмиратов, Ирана, Эфиопии — и Аргентина сейчас взяла тайм-аут на раздумья — безусловно, интерес в Латинской Америке к объединению очень силен, но со вступлением новых членов работа станет более многогранной", — сказал глава МИД.Он отметил, что при расширении объединения достижение договоренностей будет требовать больше времени.Лавров подчеркнул, что когда страны, которые исповедуют "не совсем совпадающие подходы", работают и достигают консенсуса, такое согласие гораздо крепче и надежнее, чем решения, которые в "некоторых западных объединениях принимают по указке гегемона".Сейчас всего около трех десятков стран стремятся сблизиться и установить партнерские связи с БРИКС, уточнил министр.Россия продолжит работать над тем, чтобы это международное объединение усиливало позиции как одна из опор многополярного мира, заключил Лавров.БРИКС сегодня включает в себя Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР.Участники августовского саммита в Йоханнесбурге официально пригласили присоединиться к объединению с 1 января 2024 года ОАЭ, Саудовскую Аравию, Иран, Аргентину, Египет и Эфиопию.При этом новый президент Аргентины Хавьер Милей, победивший на выборах в середине ноября, подписал указ о начале более 300 реформ в стране. Во время своей предвыборной кампании он заявлял, что во внешней политике намерен ориентироваться на США, а не на страны БРИКС.
https://ria.ru/20231224/tsar-1917727892.html
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в мире, аргентина, россия, саудовская аравия, сергей лавров, брикс, единая россия
В мире, Аргентина, Россия, Саудовская Аравия, Сергей Лавров, БРИКС, Единая Россия
Аргентина взяла тайм-аут в вопросе присоединения к БРИКС, заявил Лавров
Лавров: Аргентина взяла паузу на раздумье в вопросе присоединения к БРИКС