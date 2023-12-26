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Аргентина взяла тайм-аут в вопросе присоединения к БРИКС, заявил Лавров - РИА Новости, 26.12.2023
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12:29 26.12.2023 (обновлено: 13:21 26.12.2023)
https://ria.ru/20231226/lavrov-1918136560.html
Аргентина взяла тайм-аут в вопросе присоединения к БРИКС, заявил Лавров
Аргентина взяла тайм-аут в вопросе присоединения к БРИКС, заявил Лавров - РИА Новости, 26.12.2023
Аргентина взяла тайм-аут в вопросе присоединения к БРИКС, заявил Лавров
Аргентина взяла паузу в вопросе присоединения к БРИКС, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров на заседании комиссии генсовета "Единой России" по... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T12:29
2023-12-26T13:21
в мире
аргентина
россия
саудовская аравия
сергей лавров
брикс
единая россия
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Аргентина взяла паузу в вопросе присоединения к БРИКС, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров на заседании комиссии генсовета "Единой России" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом."Со включением в БРИКС новых членов, в том числе Саудовской Аравии, Египта, Эмиратов, Ирана, Эфиопии — и Аргентина сейчас взяла тайм-аут на раздумья — безусловно, интерес в Латинской Америке к объединению очень силен, но со вступлением новых членов работа станет более многогранной", — сказал глава МИД.Он отметил, что при расширении объединения достижение договоренностей будет требовать больше времени.Лавров подчеркнул, что когда страны, которые исповедуют "не совсем совпадающие подходы", работают и достигают консенсуса, такое согласие гораздо крепче и надежнее, чем решения, которые в "некоторых западных объединениях принимают по указке гегемона".Сейчас всего около трех десятков стран стремятся сблизиться и установить партнерские связи с БРИКС, уточнил министр.Россия продолжит работать над тем, чтобы это международное объединение усиливало позиции как одна из опор многополярного мира, заключил Лавров.БРИКС сегодня включает в себя Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР.Участники августовского саммита в Йоханнесбурге официально пригласили присоединиться к объединению с 1 января 2024 года ОАЭ, Саудовскую Аравию, Иран, Аргентину, Египет и Эфиопию.При этом новый президент Аргентины Хавьер Милей, победивший на выборах в середине ноября, подписал указ о начале более 300 реформ в стране. Во время своей предвыборной кампании он заявлял, что во внешней политике намерен ориентироваться на США, а не на страны БРИКС.
https://ria.ru/20231224/tsar-1917727892.html
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в мире, аргентина, россия, саудовская аравия, сергей лавров, брикс, единая россия
В мире, Аргентина, Россия, Саудовская Аравия, Сергей Лавров, БРИКС, Единая Россия
Аргентина взяла тайм-аут в вопросе присоединения к БРИКС, заявил Лавров

Лавров: Аргентина взяла паузу на раздумье в вопросе присоединения к БРИКС

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПресс-центр саммита БРИКС в Йоханнесбурге
Пресс-центр саммита БРИКС в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Пресс-центр саммита БРИКС в Йоханнесбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Аргентина взяла паузу в вопросе присоединения к БРИКС, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров на заседании комиссии генсовета "Единой России" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.
«
"Со включением в БРИКС новых членов, в том числе Саудовской Аравии, Египта, Эмиратов, Ирана, Эфиопии — и Аргентина сейчас взяла тайм-аут на раздумья — безусловно, интерес в Латинской Америке к объединению очень силен, но со вступлением новых членов работа станет более многогранной", — сказал глава МИД.
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Он отметил, что при расширении объединения достижение договоренностей будет требовать больше времени.
Лавров подчеркнул, что когда страны, которые исповедуют "не совсем совпадающие подходы", работают и достигают консенсуса, такое согласие гораздо крепче и надежнее, чем решения, которые в "некоторых западных объединениях принимают по указке гегемона".
Сейчас всего около трех десятков стран стремятся сблизиться и установить партнерские связи с БРИКС, уточнил министр.
Россия продолжит работать над тем, чтобы это международное объединение усиливало позиции как одна из опор многополярного мира, заключил Лавров.
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Участники августовского саммита в Йоханнесбурге официально пригласили присоединиться к объединению с 1 января 2024 года ОАЭ, Саудовскую Аравию, Иран, Аргентину, Египет и Эфиопию.
При этом новый президент Аргентины Хавьер Милей, победивший на выборах в середине ноября, подписал указ о начале более 300 реформ в стране. Во время своей предвыборной кампании он заявлял, что во внешней политике намерен ориентироваться на США, а не на страны БРИКС.
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