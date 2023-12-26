https://ria.ru/20231226/lavrov-1918136560.html

Аргентина взяла тайм-аут в вопросе присоединения к БРИКС, заявил Лавров

Аргентина взяла тайм-аут в вопросе присоединения к БРИКС, заявил Лавров - РИА Новости, 26.12.2023

Аргентина взяла тайм-аут в вопросе присоединения к БРИКС, заявил Лавров

Аргентина взяла паузу в вопросе присоединения к БРИКС, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров на заседании комиссии генсовета "Единой России" по... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T12:29

2023-12-26T12:29

2023-12-26T13:21

в мире

аргентина

россия

саудовская аравия

сергей лавров

брикс

единая россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1892037455_0:125:3070:1852_1920x0_80_0_0_0c0062a8002c361917f4f3ad3c7987dc.jpg

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Аргентина взяла паузу в вопросе присоединения к БРИКС, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров на заседании комиссии генсовета "Единой России" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом."Со включением в БРИКС новых членов, в том числе Саудовской Аравии, Египта, Эмиратов, Ирана, Эфиопии — и Аргентина сейчас взяла тайм-аут на раздумья — безусловно, интерес в Латинской Америке к объединению очень силен, но со вступлением новых членов работа станет более многогранной", — сказал глава МИД.Он отметил, что при расширении объединения достижение договоренностей будет требовать больше времени.Лавров подчеркнул, что когда страны, которые исповедуют "не совсем совпадающие подходы", работают и достигают консенсуса, такое согласие гораздо крепче и надежнее, чем решения, которые в "некоторых западных объединениях принимают по указке гегемона".Сейчас всего около трех десятков стран стремятся сблизиться и установить партнерские связи с БРИКС, уточнил министр.Россия продолжит работать над тем, чтобы это международное объединение усиливало позиции как одна из опор многополярного мира, заключил Лавров.БРИКС сегодня включает в себя Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР.Участники августовского саммита в Йоханнесбурге официально пригласили присоединиться к объединению с 1 января 2024 года ОАЭ, Саудовскую Аравию, Иран, Аргентину, Египет и Эфиопию.При этом новый президент Аргентины Хавьер Милей, победивший на выборах в середине ноября, подписал указ о начале более 300 реформ в стране. Во время своей предвыборной кампании он заявлял, что во внешней политике намерен ориентироваться на США, а не на страны БРИКС.

https://ria.ru/20231224/tsar-1917727892.html

https://ria.ru/20231221/briks-1917168142.html

https://ria.ru/20231214/argentina-1915773206.html

аргентина

россия

саудовская аравия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, аргентина, россия, саудовская аравия, сергей лавров, брикс, единая россия