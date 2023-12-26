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Лавров на заседании комиссии Генсовета "Единой России". Прямая трансляция
Лавров на заседании комиссии Генсовета "Единой России". Прямая трансляция - РИА Новости, 26.12.2023
Лавров на заседании комиссии Генсовета "Единой России". Прямая трансляция
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит заседание комиссии Генерального совета партии "Единая Россия". РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T12:04
2023-12-26T12:04
2023-12-26T12:04
политика
россия
сергей лавров
единая россия
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит заседание комиссии Генерального совета партии "Единая Россия".
россия
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4.7
96
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Лавров на заседании комиссии Генерального совета партии "Единая Россия"
Лавров на заседании комиссии Генерального совета партии "Единая Россия"
2023-12-26T12:04
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PT15M23S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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5
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политика, россия, сергей лавров, единая россия, видео
Политика, Россия, Сергей Лавров, Единая Россия
Лавров на заседании комиссии Генсовета "Единой России". Прямая трансляция
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит заседание комиссии Генерального совета партии "Единая Россия".
2023-12-26T12:04
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PT15M23S
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит заседание комиссии Генерального совета партии "Единая Россия".