https://ria.ru/20231226/kruizy-1918127752.html

Выход круизного лайнера из Сочи в Турцию задерживается из-за ветра

Выход круизного лайнера из Сочи в Турцию задерживается из-за ветра - РИА Новости, 26.12.2023

Выход круизного лайнера из Сочи в Турцию задерживается из-за ветра

Круизный лайнер Astoria Grande, курсирующий между Сочи и Турцией, задерживается с вечера понедельника до настоящего момента из-за сильного ветра, судно выйдет... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T13:55

2023-12-26T13:55

2023-12-26T13:55

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СОЧИ, 26 дек – РИА Новости. Круизный лайнер Astoria Grande, курсирующий между Сочи и Турцией, задерживается с вечера понедельника до настоящего момента из-за сильного ветра, судно выйдет по маршруту в 15.00, когда получит разрешение от порта, сообщили РИА Новости в компании, обслуживающей судно. "Ввиду сильного порывистого ветра до 22 метров в секунду лайнер Astoria Grande скорректировал расписание и не покинул порт Сочи по расписанию 25 декабря. На текущий момент ожидается, что погодные условия улучшатся к 15.00, и судно получит разрешение на выход", – сказала собеседница агентства. Она добавила, что в связи с задержкой откорректировано расписание. Лайнер, который должен был следовать в Стамбул, теперь отправится по маршруту: Сочи - Самсун - Трабзон - Сочи. Выход из Сочи в 15.00 вторника. Прибытие в Самсун в 09.00, отбытие в 20.00 среды. Прибытие в Трабзон в 09.00, отбытие в 19.00 четверга. Возвращение в Сочи запланировано на утро пятницы. В Сочи действует штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют ливни, сильный ветер с порывами до 27 метров в секунду. Как рассказывал агентству в понедельник генеральный директор сочинского торгового морского порта Юрий Владимиров, на фоне непогоды маломерные суда работают по фактической погоде, однако это не касается крупного круизного лайнера. Лайнер Astoria Grande построен в 1996 году, модернизирован в 2019 и в 2022 годах. На судне было обновлено оборудование: рестораны, кухни, палубы, спа-комплекс. Лайнер совершает круизы по Черному морю с заходом в порты Турции, судно также ходит в египетскую Александрию.

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