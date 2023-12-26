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Человек-паук против Зайчика. Новогодние костюмы от Петра I до наших дней
Человек-паук против Зайчика. Новогодние костюмы от Петра I до наших дней - РИА Новости, 26.12.2023
Человек-паук против Зайчика. Новогодние костюмы от Петра I до наших дней
Зайчики, снежинки, космонавты и даже кукуруза: в советское время такими были популярные костюмы на новогодних утренниках. А в кого хотят наряжаться современные дети? Как возникла традиция костюмированных праздников, какие сценарии маскарадов придумывал Петр I и где на балах блистали костюмы зеркала, почтового конверта и лавки пирожника.
2023-12-26T14:00
2023-12-26T14:00
2023-12-26T17:54
истории.doc
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Человек-паук против Зайчика. Новогодние костюмы от Петра I до наших дней
Зайчики, снежинки, космонавты и даже кукуруза: в советское время такими были популярные костюмы на новогодних утренниках. А в кого хотят наряжаться современные дети? Как возникла традиция костюмированных праздников, какие сценарии маскарадов придумывал Петр I и где на балах блистали костюмы зеркала, почтового конверта и лавки пирожника.
audio/mpeg
Человек-паук против Зайчика. Новогодние костюмы от Петра I до наших дней
Зайчики, снежинки, космонавты и даже кукуруза: в советское время такими были популярные костюмы на новогодних утренниках. А в кого хотят наряжаться современные дети? Как возникла традиция костюмированных праздников, какие сценарии маскарадов придумывал Петр I и где на балах блистали костюмы зеркала, почтового конверта и лавки пирожника.
audio/mpeg
О вкусах современных малышей рассказывает ведущая подкаста "Мамский чатик", мама четырехлетнего Тимы Лина Андрейченко. Автор телеграм-канала “Vintage-TV” Григорий Катаев делает экскурс в историю взрослой новогодней моды в СССР. А автор блога о русской культуре и традициях “mama.history” Любовь Швецова напоминает про обычай “ряжения” у древних славян.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаiTunesCastboxGoogle PodcastsВКонтактеСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Автор эпизода: Наталия ШашинаЗвукорежиссер: Андрей ТемновГолоса эпизода: Миша Паниоти, Полина Панина, Артём Буфтяк
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подкаст, новый год, аудио
Истории.doc, Подкаст, Новый год
Человек-паук против Зайчика. Новогодние костюмы от Петра I до наших дней
Зайчики, снежинки, космонавты и даже кукуруза: в советское время такими были популярные костюмы на новогодних утренниках. А в кого хотят наряжаться современные дети? Как возникла традиция костюмированных праздников, какие сценарии маскарадов придумывал Петр I и где на балах блистали костюмы зеркала, почтового конверта и лавки пирожника.