https://ria.ru/20231226/kontrnastuplenie-1918158191.html

Шойгу рассказал, благодаря чему удалось сорвать контрнаступление ВСУ

Шойгу рассказал, благодаря чему удалось сорвать контрнаступление ВСУ - РИА Новости, 26.12.2023

Шойгу рассказал, благодаря чему удалось сорвать контрнаступление ВСУ

Российским войскам удалось сорвать украинское контрнаступление благодаря эффективно выстроенным оборонительным рубежам, надежности техники и решительным... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T13:26

2023-12-26T13:26

2023-12-26T13:26

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

сергей шойгу

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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Российским войскам удалось сорвать украинское контрнаступление благодаря эффективно выстроенным оборонительным рубежам, надежности техники и решительным действиям бойцов, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Этому способствовало несколько определяющих факторов: создание эффективной системы оборонительных рубежей, высокая боеспособность всех частей и подразделений, надежность и результативность российской военной техники", - сказал Шойгу на итоговом тематическом селекторном совещании в Минобороны. "И прежде всего – умелые и решительные действия защитников Отечества, которые самоотверженно обеспечивают безопасность страны и ее граждан", - добавил он. Кроме того, по словам Шойгу, в Минобороны помнят каждого боевого товарища, отдавшего жизнь при выполнении поставленных Родиной задач.

https://ria.ru/20231223/ukraina-1917621111.html

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безопасность, россия, сергей шойгу