https://ria.ru/20231226/kontrnastuplenie-1918158191.html
Шойгу рассказал, благодаря чему удалось сорвать контрнаступление ВСУ
Шойгу рассказал, благодаря чему удалось сорвать контрнаступление ВСУ - РИА Новости, 26.12.2023
Шойгу рассказал, благодаря чему удалось сорвать контрнаступление ВСУ
Российским войскам удалось сорвать украинское контрнаступление благодаря эффективно выстроенным оборонительным рубежам, надежности техники и решительным... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T13:26
2023-12-26T13:26
2023-12-26T13:26
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сергей шойгу
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Российским войскам удалось сорвать украинское контрнаступление благодаря эффективно выстроенным оборонительным рубежам, надежности техники и решительным действиям бойцов, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Этому способствовало несколько определяющих факторов: создание эффективной системы оборонительных рубежей, высокая боеспособность всех частей и подразделений, надежность и результативность российской военной техники", - сказал Шойгу на итоговом тематическом селекторном совещании в Минобороны. "И прежде всего – умелые и решительные действия защитников Отечества, которые самоотверженно обеспечивают безопасность страны и ее граждан", - добавил он. Кроме того, по словам Шойгу, в Минобороны помнят каждого боевого товарища, отдавшего жизнь при выполнении поставленных Родиной задач.
https://ria.ru/20231223/ukraina-1917621111.html
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безопасность, россия, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сергей Шойгу
Шойгу рассказал, благодаря чему удалось сорвать контрнаступление ВСУ
Шойгу: ВС России сорвали контрнаступление ВСУ благодаря оборонительным рубежам
МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Российским войскам удалось сорвать украинское контрнаступление благодаря эффективно выстроенным оборонительным рубежам, надежности техники и решительным действиям бойцов, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Этому способствовало несколько определяющих факторов: создание эффективной системы оборонительных рубежей, высокая боеспособность всех частей и подразделений, надежность и результативность российской военной техники", - сказал Шойгу на итоговом тематическом селекторном совещании в Минобороны.
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"И прежде всего – умелые и решительные действия защитников Отечества, которые самоотверженно обеспечивают безопасность страны и ее граждан", - добавил он.
Кроме того, по словам Шойгу, в Минобороны помнят каждого боевого товарища, отдавшего жизнь при выполнении поставленных Родиной задач.