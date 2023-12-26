https://ria.ru/20231226/kitay-1918063759.html

Орешкин рассказал о возможном переизбытке городской инфраструктуры в Китае

Орешкин рассказал о возможном переизбытке городской инфраструктуры в Китае - РИА Новости, 26.12.2023

Орешкин рассказал о возможном переизбытке городской инфраструктуры в Китае

Китай уже прошел пик численности населения, к 2060-2070 годам население там может сократиться с 1,4 миллиарда до 800 миллионов человек, и тогда страна может... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T00:13

2023-12-26T00:13

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Китай уже прошел пик численности населения, к 2060-2070 годам население там может сократиться с 1,4 миллиарда до 800 миллионов человек, и тогда страна может столкнуться с переизбытком городской инфраструктуры, и это, в свою очередь, изменит спрос на энергоресурсы - такое мнение в интервью журналу "Эксперт" высказал помощник президента РФ Максим Орешкин. Во вторник вышел в свет первый номер обновленного журнала "Эксперт". Журнал выходит с 1995 года, в 2023 году акционером издателя журнала стала группа ВЭБ.РФ. Отвечая на вопрос о том, как будет меняться структура мирового населения и что это будет значить для экономики, Орешкин сказал, что в этом контексте есть два тренда: старение населения и снижение рождаемости. "На самом деле, происходят драматические события, которые в ближайшие лет 50 будут определять глобальное развитие. В 2016-2017 годах в Китае рождалось более 17 миллионов детей ежегодно. В 2022 году, несмотря на отмену всех ограничений, связанных с рождаемостью, родилось уже 9,6 миллиона детей. Китай уже прошел пик численности населения. Началась депопуляция. Сейчас основная дискуссия уже не о том, когда мир заселят китайцы, а в каком году население КНР с 1,4 миллиарда сократится до 800 миллионов. Это может произойти на горизонте нескольких десятилетий - к 2060-2070 годам", - сказал Орешкин. "Сейчас в Китае уровень урбанизации составляет более 65%, то есть в городах живет немногим менее 1 миллиарда. Через 50 лет, если общее население сократится до 800 миллионов, Китай столкнется с переизбытком городской инфраструктуры. Это приведет к кардинальным изменениям в объемах инфраструктурного строительства, спроса на энергоресурсы и всего остального", - добавил он. Орешкин отметил, что рождаемость в Индии тоже начала замедляться. "Последние данные по рождаемости в Индии - около 23 миллионов детей ежегодно. Это в 2,5 раза больше, чем в Китае. Сейчас у Индии и Китая примерно равное население, и скоро произойдет серьезное изменение баланса в соответствующем азиатском регионе. Но рождаемость в Индии тоже начала замедляться - в ближайшем будущем этот потенциал будет исчерпан", - полагает он.

https://ria.ru/20231220/proekty-1916857163.html

https://ria.ru/20231218/kitay-1916446631.html

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китай, индия, россия, максим орешкин, в мире