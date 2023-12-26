https://ria.ru/20231226/kirgiziya-1918269306.html

Киргизия разместила облигации в рублях

Киргизия разместила облигации в рублях - РИА Новости, 26.12.2023

Киргизия разместила облигации в рублях

Министерство финансов Киргизии завершило размещение выпусков облигаций, номинированных в рублях и национальной валюте - сомах, говорится в сообщении... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T17:56

2023-12-26T17:56

2023-12-26T17:57

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Министерство финансов Киргизии завершило размещение выпусков облигаций, номинированных в рублях и национальной валюте - сомах, говорится в сообщении министерства. Киргизия разместила облигации на 341,9 миллиона рублей со ставкой купона 14,5% годовых и 518,7 миллиона сомов со ставкой купона 15,5% годовых. Объем выпусков составлял 1 миллиард рублей и 1 миллиард сомов. Уточняется, что выпуски структурированы по киргизскому праву с хранением глобального сертификата ценных бумаг в центральном депозитарии страны. Расчеты по выпуску в сомах состоялись 25 декабря, в рублях – 26 декабря. Структура размещения позволила привлечь инвесторскую базу двух стран в обоих выпусках, также говорится в сообщении. С российской стороны в размещении приняли участие более тысячи розничных инвесторов, а также институциональные инвесторы, преимущественно банки, с киргизской стороны - банки, страховые и инвестиционные компании, негосударственные пенсионные фонды. "Данное размещение заложило инфраструктурный фундамент для последующих системных регулярных заимствований на национальных рынках Кыргызстана и России, и будет способствовать дальнейшему усилению сотрудничества стран ЕАЭС в финансовой сфере", - также отмечается в сообщении. Условия выпусков предусматривают погашение через два года и выплату квартальных купонов. Номинал облигаций - 100 рублей и 100 сомов. Размещение состоялось на Киргизской фондовой бирже, но за счет депозитарного моста между странами бумаги могут обращаться также и на Московской бирже. Организаторами выступили Газпромбанк, Россельхозбанк, "БКС КИБ" и банк "Держава".

https://ria.ru/20231226/putin-1918203862.html

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экономика, киргизия, россия, евразийский экономический союз, московская биржа, газпромбанк, в мире