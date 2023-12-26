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Киевское метро признало срыв сроков строительства новых станций подрядчиком - РИА Новости, 26.12.2023
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19:56 26.12.2023
https://ria.ru/20231226/kiev-1918313681.html
Киевское метро признало срыв сроков строительства новых станций подрядчиком
Киевское метро признало срыв сроков строительства новых станций подрядчиком - РИА Новости, 26.12.2023
Киевское метро признало срыв сроков строительства новых станций подрядчиком
Киевский метрополитен признал срыв сроков строительства новых станций метро "Киевметростроем", договор расторгнут после уплаты 106,6 миллиона долларов, сообщило РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T19:56
2023-12-26T19:56
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Киевский метрополитен признал срыв сроков строительства новых станций метро "Киевметростроем", договор расторгнут после уплаты 106,6 миллиона долларов, сообщило во вторник украинское издание "Страна" со ссылкой на электронную систему публичных закупок Prozorro. "Киевский метрополитен признал срыв обещанных сроков строительства метро на Виноградарь и расторг договор с подрядчиком, которому уже перечислили четыре миллиарда гривен (106,6 миллиона долларов - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". Как отмечается в публикации, летом 2023 года руководство киевского метрополитена заявляло о планируемом в 2024 году завершении строительства станций "Мостицкая" и "Варшавская" на зеленой ветке, связывающей северо-запад с юго-востоком украинской столицы. В то же время, сообщается, что в декабре СМИ были опубликованы фото со строящихся объектов, из которых становилось понятным плачевное состояние заброшенных станций. По информации "Страны", на данный момент начатое в 2019 году строительство планируют закончить лишь в середине 2025 года. В начале декабря киевские власти заявили, что шесть станций синей ветки метро - от "Дымеевской" до "Теремков" - из-за угрозы затопления закрываются на ремонт на полгода, при этом они продолжат выполнять функции укрытий во время тревоги. Позже украинский премьер Денис Шмыгаль поручил провести заседание госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям из-за подтопления.
https://ria.ru/20231226/ukraina-1918274195.html
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в мире, денис шмыгаль, украина
В мире, Денис Шмыгаль, Украина
Киевское метро признало срыв сроков строительства новых станций подрядчиком

В Киеве метро расторгло договор с подрядчиком после срыва сроков стройки станций

© AP Photo / Felipe DanaМужчина на станции метро, ​​которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве
Мужчина на станции метро, ​​которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© AP Photo / Felipe Dana
Мужчина на станции метро, ​​которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Киевский метрополитен признал срыв сроков строительства новых станций метро "Киевметростроем", договор расторгнут после уплаты 106,6 миллиона долларов, сообщило во вторник украинское издание "Страна" со ссылкой на электронную систему публичных закупок Prozorro.
"Киевский метрополитен признал срыв обещанных сроков строительства метро на Виноградарь и расторг договор с подрядчиком, которому уже перечислили четыре миллиарда гривен (106,6 миллиона долларов - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
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Как отмечается в публикации, летом 2023 года руководство киевского метрополитена заявляло о планируемом в 2024 году завершении строительства станций "Мостицкая" и "Варшавская" на зеленой ветке, связывающей северо-запад с юго-востоком украинской столицы. В то же время, сообщается, что в декабре СМИ были опубликованы фото со строящихся объектов, из которых становилось понятным плачевное состояние заброшенных станций. По информации "Страны", на данный момент начатое в 2019 году строительство планируют закончить лишь в середине 2025 года.
В начале декабря киевские власти заявили, что шесть станций синей ветки метро - от "Дымеевской" до "Теремков" - из-за угрозы затопления закрываются на ремонт на полгода, при этом они продолжат выполнять функции укрытий во время тревоги. Позже украинский премьер Денис Шмыгаль поручил провести заседание госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям из-за подтопления.
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