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Источник: делегация ООП направится в Каир для встречи с руководством ХАМАС - РИА Новости, 26.12.2023
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17:41 26.12.2023 (обновлено: 17:48 26.12.2023)
https://ria.ru/20231226/khamas-1918261482.html
Источник: делегация ООП направится в Каир для встречи с руководством ХАМАС
Источник: делегация ООП направится в Каир для встречи с руководством ХАМАС - РИА Новости, 26.12.2023
Источник: делегация ООП направится в Каир для встречи с руководством ХАМАС
Делегация Организации освобождения Палестины (ООП) во главе с секретарем ее исполкома Хусейном аш-Шейхом готовится направиться в столицу Египта Каир для встречи РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T17:41
2023-12-26T17:48
организация освобождения палестины
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
палестина
хамас
палестинская национальная администрация
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РАМАЛЛА, 26 дек - РИА Новости. Делегация Организации освобождения Палестины (ООП) во главе с секретарем ее исполкома Хусейном аш-Шейхом готовится направиться в столицу Египта Каир для встречи с руководством движения ХАМАС, рассказал РИА Новости источник в организации."Делегация Организации освобождения Палестины во главе с секретарем ее исполкома Хусейном аш-Шейхом готовится направиться в Каир для встречи с руководством ХАМАС. У аш-Шейха есть инициатива, которая включает в себя интеграцию ХАМАС в структуру ООП - единственного законного представителя палестинского народа во всех местах его проживания", - сказал собеседник агентства.Для осуществления интеграции ХАМАС в ООП, это движение, по его словам, должно "признать международное право, народное сопротивление и придерживаться программы и политики Организации освобождения Палестины"."Если движение ХАМАС согласится с вышеизложенным, будет обсуждаться возможность формирования правительства национального согласия из всех палестинских фракций", - рассказал источник.Ранее советник палестинского лидера Махмуд аль-Хаббаш заявил РИА Новости, что Палестинская национальная администрация (ПНА) и движение ХАМАС не имеют контактов по ситуации в секторе Газа.Разногласия, которые привели к прекращению контактов между Палестинской национальной администрацией и властями в секторе Газа, а также движениями ХАМАС и ФАТХ, возникли после победы ХАМАС на парламентских выборах в Палестине в 2006 году и установления власти сторонников ХАМАС в секторе Газа в 2007 году. В октябре 2018 года оба движения подписали в Каире соглашение о преодолении раскола и восстановлении целостности палестинской политической системы, однако основная часть договоренностей до сих пор не реализована на практике.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.По данным минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября превысило 20,9 тысяч человек, более 54 тысяч получили ранения.ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231214/izrail-1915637221.html
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организация освобождения палестины, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, палестина, хамас, палестинская национальная администрация
Организация освобождения Палестины, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Палестина, ХАМАС, Палестинская национальная администрация
Источник: делегация ООП направится в Каир для встречи с руководством ХАМАС

Делегация ООП готовится направиться в Каир для встречи с руководством ХАМАС

© AP Photo / Manu BraboВид на Каир
Вид на Каир - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© AP Photo / Manu Brabo
Вид на Каир. Архивное фото
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РАМАЛЛА, 26 дек - РИА Новости. Делегация Организации освобождения Палестины (ООП) во главе с секретарем ее исполкома Хусейном аш-Шейхом готовится направиться в столицу Египта Каир для встречи с руководством движения ХАМАС, рассказал РИА Новости источник в организации.
"Делегация Организации освобождения Палестины во главе с секретарем ее исполкома Хусейном аш-Шейхом готовится направиться в Каир для встречи с руководством ХАМАС. У аш-Шейха есть инициатива, которая включает в себя интеграцию ХАМАС в структуру ООП - единственного законного представителя палестинского народа во всех местах его проживания", - сказал собеседник агентства.
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Для осуществления интеграции ХАМАС в ООП, это движение, по его словам, должно "признать международное право, народное сопротивление и придерживаться программы и политики Организации освобождения Палестины".
"Если движение ХАМАС согласится с вышеизложенным, будет обсуждаться возможность формирования правительства национального согласия из всех палестинских фракций", - рассказал источник.
Ранее советник палестинского лидера Махмуд аль-Хаббаш заявил РИА Новости, что Палестинская национальная администрация (ПНА) и движение ХАМАС не имеют контактов по ситуации в секторе Газа.
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Разногласия, которые привели к прекращению контактов между Палестинской национальной администрацией и властями в секторе Газа, а также движениями ХАМАС и ФАТХ, возникли после победы ХАМАС на парламентских выборах в Палестине в 2006 году и установления власти сторонников ХАМАС в секторе Газа в 2007 году. В октябре 2018 года оба движения подписали в Каире соглашение о преодолении раскола и восстановлении целостности палестинской политической системы, однако основная часть договоренностей до сих пор не реализована на практике.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
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Эксперт объяснил разное отношение в Европе к ситуации в секторе Газа
29 ноября, 14:00
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
По данным минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября превысило 20,9 тысяч человек, более 54 тысяч получили ранения.
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
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Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Палестинцы покидают сектор Газа по улице Салах ад-Дина - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
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Организация освобождения ПалестиныВ миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраильПалестинаХАМАСПалестинская национальная администрация
 
 
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