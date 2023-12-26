https://ria.ru/20231226/kazan-1918168990.html

Стало известно о состоянии пострадавшего при взрыве газа в доме в Казани

Стало известно о состоянии пострадавшего при взрыве газа в доме в Казани - РИА Новости, 26.12.2023

Стало известно о состоянии пострадавшего при взрыве газа в доме в Казани

Мужчина, пострадавший при взрыве газа в квартире пятиэтажного дома в Казани, находится в тяжелом состоянии, он получил ожоги 50% поверхности тела, сообщил РИА... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T13:50

2023-12-26T13:50

2023-12-26T13:50

происшествия

казань

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

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КАЗАНЬ, 26 дек – РИА Новости. Мужчина, пострадавший при взрыве газа в квартире пятиэтажного дома в Казани, находится в тяжелом состоянии, он получил ожоги 50% поверхности тела, сообщил РИА Новости представитель Республиканской клинической больницы Татарстана. "Пострадавший получил ожог пламенем головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей 1-2 степени, ожоги 50% поверхности тела", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии. По информации региональных управлений МЧС и СК, взрыв газа произошел в квартире на четвертом этаже пятиэтажки по улице Гудованцева, 31. Пострадал 39-летний мужчина, снимавший эту квартиру. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

https://ria.ru/20231023/gaz-1904665325.html

казань

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, казань, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)