https://ria.ru/20231226/kazan-1918168990.html
Стало известно о состоянии пострадавшего при взрыве газа в доме в Казани
Стало известно о состоянии пострадавшего при взрыве газа в доме в Казани - РИА Новости, 26.12.2023
Стало известно о состоянии пострадавшего при взрыве газа в доме в Казани
Мужчина, пострадавший при взрыве газа в квартире пятиэтажного дома в Казани, находится в тяжелом состоянии, он получил ожоги 50% поверхности тела, сообщил РИА... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T13:50
2023-12-26T13:50
2023-12-26T13:50
происшествия
казань
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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КАЗАНЬ, 26 дек – РИА Новости. Мужчина, пострадавший при взрыве газа в квартире пятиэтажного дома в Казани, находится в тяжелом состоянии, он получил ожоги 50% поверхности тела, сообщил РИА Новости представитель Республиканской клинической больницы Татарстана. "Пострадавший получил ожог пламенем головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей 1-2 степени, ожоги 50% поверхности тела", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии. По информации региональных управлений МЧС и СК, взрыв газа произошел в квартире на четвертом этаже пятиэтажки по улице Гудованцева, 31. Пострадал 39-летний мужчина, снимавший эту квартиру. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
https://ria.ru/20231023/gaz-1904665325.html
казань
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, казань, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Казань, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
Стало известно о состоянии пострадавшего при взрыве газа в доме в Казани
Пострадавший при взрыве газа в пятиэтажке в Казани получил ожоги 50% тела
КАЗАНЬ, 26 дек – РИА Новости. Мужчина, пострадавший при взрыве газа в квартире пятиэтажного дома в Казани, находится в тяжелом состоянии, он получил ожоги 50% поверхности тела, сообщил РИА Новости представитель Республиканской клинической больницы Татарстана.
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"Пострадавший получил ожог пламенем головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей 1-2 степени, ожоги 50% поверхности тела", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии.
По информации региональных управлений МЧС и СК, взрыв газа произошел в квартире на четвертом этаже пятиэтажки по улице Гудованцева, 31. Пострадал 39-летний мужчина, снимавший эту квартиру. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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