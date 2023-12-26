https://ria.ru/20231226/kartel-1918130950.html

ФАС России раскрыла картель автотранспортных компаний

ФАС России раскрыла картель автотранспортных компаний - РИА Новости, 26.12.2023

ФАС России раскрыла картель автотранспортных компаний

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России раскрыла картель автотранспортных компаний, где было реализовано государственных контрактов на сумму свыше 798... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T12:13

2023-12-26T12:13

2023-12-26T12:13

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

россия

московская область (подмосковье)

москва

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России раскрыла картель автотранспортных компаний, где было реализовано государственных контрактов на сумму свыше 798 миллионов рублей, сообщила пресс-служба ведомства. "ФАС раскрыла картель автотранспортных компаний. Реализация незаконного соглашения позволила организациям заключить государственные контракты на сумму свыше 798 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Ведомство признало нарушение антимонопольного законодательства в действиях ООО "Авто РГ", ООО "Тимреспект", ООО "Аксон", ООО "Автовела" и ООО "Автокоординатор". Ведомство сообщает, что компании заключили антиконкурентное соглашение с целью поддержания цен на 13 торгах. Закупки проводились на право оказания автотранспортных услуг и услуг фотовидеофиксации дорожных правонарушений на территории города Москвы и Московской области.

https://ria.ru/20231130/preduprezhdenie-1913019944.html

россия

московская область (подмосковье)

москва

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федеральная антимонопольная служба (фас россии), россия, московская область (подмосковье), москва