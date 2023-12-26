https://ria.ru/20231226/izrail-1918332039.html
ЦАХАЛ заявил, что перехватил воздушную цель в районе Красного моря
ЦАХАЛ заявил, что перехватил воздушную цель в районе Красного моря - РИА Новости, 26.12.2023
ЦАХАЛ заявил, что перехватил воздушную цель в районе Красного моря
Армия обороны Израиля сообщила, что во вторник самолет её ВВС успешно перехватил вражескую воздушную цель, приблизившуюся к израильской территории в районе... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T22:34
2023-12-26T22:34
2023-12-26T22:35
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израиль
красное море
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Армия обороны Израиля сообщила, что во вторник самолет её ВВС успешно перехватил вражескую воздушную цель, приблизившуюся к израильской территории в районе Красного моря. "Сегодня (во вторник - ред.) самолет ВВС Израиля успешно перехватил вражескую воздушную цель, приблизившуюся к израильской территории в районе Красного моря", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале. Ранее египетский телеканал Al Qahera News сообщал, что неизвестный объект сбит в небе рядом с курортным городом Дахаб на Красном море на Южном Синае в Египте.
https://ria.ru/20231218/torgovlya-1916335056.html
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в мире, израиль, красное море, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Красное море, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ЦАХАЛ заявил, что перехватил воздушную цель в районе Красного моря
ЦАХАЛ: армия перехватила вражескую воздушную цель в районе Красного моря