Рейтинг@Mail.ru
Израильский министр обсудит в США следующую фазу операции в Газе, пишут СМИ - РИА Новости, 26.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:21 26.12.2023
https://ria.ru/20231226/izrail-1918070139.html
Израильский министр обсудит в США следующую фазу операции в Газе, пишут СМИ
Израильский министр обсудит в США следующую фазу операции в Газе, пишут СМИ - РИА Новости, 26.12.2023
Израильский министр обсудит в США следующую фазу операции в Газе, пишут СМИ
Министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер во вторник в Вашингтоне обсудит с представителями администрации США снижение интенсивности операции в... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T02:21
2023-12-26T02:21
в мире
израиль
сша
джейк салливан
энтони блинкен
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/18/1917771049_456:692:2866:2048_1920x0_80_0_0_629dca03b036c6500c25d6f4711a8005.jpg
ВАШИНГТОН, 26 дек - РИА Новости. Министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер во вторник в Вашингтоне обсудит с представителями администрации США снижение интенсивности операции в Газе, сообщает портал Axios. Как сообщает издание со ссылкой на израильских и американских чиновников, Дермер встретится в Вашингтоне с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном и главой госдепа Энтони Блинкеном, они будут обсуждать "планы по переходу в конечном счете к менее интенсивной операции в Газе". Американский чиновник сообщил порталу, что на встречах ожидается обсудить пути и сроки завершения нынешней фазы и начало новой к концу января. Кроме того, Дермер намерен обсудить планы относительно Газы на период, последующий за военной операцией, а также нужды Израиля в военной помощи, говорится в сообщении. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских, военных, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 20,4 тысячи человек, ранены более 54 тысяч. ХАМАС утверждал, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231226/izrail-1918067050.html
https://ria.ru/20231226/izaril-1918066052.html
https://ria.ru/20231225/gaza-1918059446.html
израиль
сша
палестина
сектор газа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/18/1917771049_495:435:2646:2048_1920x0_80_0_0_4b2fa576a25ab8c96d0349ef5f3ec09c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, сша, джейк салливан, энтони блинкен, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа
В мире, Израиль, США, Джейк Салливан, Энтони Блинкен, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Сектор Газа
Израильский министр обсудит в США следующую фазу операции в Газе, пишут СМИ

Axios: израильский министр обсудит в Вашингтоне следующую фазу операции в Газе

© AP Photo / Leo CorreaПоследствия израильских авиаударов в секторе Газа
Последствия израильских авиаударов в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© AP Photo / Leo Correa
Последствия израильских авиаударов в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 26 дек - РИА Новости. Министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер во вторник в Вашингтоне обсудит с представителями администрации США снижение интенсивности операции в Газе, сообщает портал Axios.
Как сообщает издание со ссылкой на израильских и американских чиновников, Дермер встретится в Вашингтоне с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном и главой госдепа Энтони Блинкеном, они будут обсуждать "планы по переходу в конечном счете к менее интенсивной операции в Газе".
Последствия израильского авиаудара по южному Ливану - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
Армия Израиля нанесла удары по Ливану после обстрела
01:02
Американский чиновник сообщил порталу, что на встречах ожидается обсудить пути и сроки завершения нынешней фазы и начало новой к концу января. Кроме того, Дермер намерен обсудить планы относительно Газы на период, последующий за военной операцией, а также нужды Израиля в военной помощи, говорится в сообщении.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских, военных, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
Премьер Израиля назвал три условия достижения мира в секторе Газа
00:45
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 20,4 тысячи человек, ранены более 54 тысяч.
Последствия разрушений в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
В Израиле не исключили соглашений по возвращению жителей севера Газы
Вчера, 23:19
ХАМАС утверждал, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
 
В миреИзраильСШАДжейк СалливанЭнтони БлинкенХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуПалестинаСектор Газа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала