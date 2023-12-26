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СК завершил расследование дела об избиении участника СВО в Забайкалье - РИА Новости, 26.12.2023
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18:26 26.12.2023
https://ria.ru/20231226/izbienie-1918278755.html
СК завершил расследование дела об избиении участника СВО в Забайкалье
СК завершил расследование дела об избиении участника СВО в Забайкалье - РИА Новости, 26.12.2023
СК завершил расследование дела об избиении участника СВО в Забайкалье
Завершено расследование уголовного дела в отношении обвиняемых в дискредитации Вооруженных сил РФ и избиении в Забайкальском крае участника специальной военной... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T18:26
2023-12-26T18:26
происшествия
россия
забайкальский край
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Завершено расследование уголовного дела в отношении обвиняемых в дискредитации Вооруженных сил РФ и избиении в Забайкальском крае участника специальной военной операции, сообщает Следственный комитет России. "Завершено расследование уголовного дела в отношении Сергея Пискарева, Владислава Александрова, Ивана Зырянова, Анастасии Чертковой и Евгения Голятина. В зависимости от роли каждого они обвиняются в дискредитации Вооруженных сил РФ и добровольческих формирований, умышленном причинении легкого вреда здоровью, пособничестве в указанных преступлениях, а также умышленном повреждении имущества... Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для направления в суд", - говорится в сообщении. По информации ведомства, в ночь на 5 августа 2023 года на центральной площади в селе Нерчинский Завод Забайкальского края Зырянов и Пискарев публично негативно высказывались в отношении двух комиссованных участников специальной военной операции. Потерпевшие, желая избежать конфликта, уехали с площади в соседний населенный пункт. Однако фигуранты при пособничестве Чертковой стали преследовать их на двух автомобилях. Догнав потерпевших, обвиняемые перегородили дорогу, а затем несколько раз протаранили машину участников СВО, а также разбили стекла и проткнули ножом шины. Кроме того, "фигуранты избили одного из потерпевших и сорвали с груди награды за участие в СВО". При этом Голятин силой удерживал второго мужчину, который хотел помочь приятелю и защитить его во время избиения.
https://ria.ru/20231225/zakon-1917963040.html
россия
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происшествия, россия, забайкальский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Забайкальский край, Следственный комитет России (СК РФ)
СК завершил расследование дела об избиении участника СВО в Забайкалье

СК завершил расследование дискредитации ВС РФ и избиения бойца СВО в Забайкалье

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Завершено расследование уголовного дела в отношении обвиняемых в дискредитации Вооруженных сил РФ и избиении в Забайкальском крае участника специальной военной операции, сообщает Следственный комитет России.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении Сергея Пискарева, Владислава Александрова, Ивана Зырянова, Анастасии Чертковой и Евгения Голятина. В зависимости от роли каждого они обвиняются в дискредитации Вооруженных сил РФ и добровольческих формирований, умышленном причинении легкого вреда здоровью, пособничестве в указанных преступлениях, а также умышленном повреждении имущества... Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для направления в суд", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, в ночь на 5 августа 2023 года на центральной площади в селе Нерчинский Завод Забайкальского края Зырянов и Пискарев публично негативно высказывались в отношении двух комиссованных участников специальной военной операции. Потерпевшие, желая избежать конфликта, уехали с площади в соседний населенный пункт. Однако фигуранты при пособничестве Чертковой стали преследовать их на двух автомобилях. Догнав потерпевших, обвиняемые перегородили дорогу, а затем несколько раз протаранили машину участников СВО, а также разбили стекла и проткнули ножом шины. Кроме того, "фигуранты избили одного из потерпевших и сорвали с груди награды за участие в СВО". При этом Голятин силой удерживал второго мужчину, который хотел помочь приятелю и защитить его во время избиения.
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ПроисшествияРоссияЗабайкальский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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