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США нанесли удары по объектам группировки "Катаиб Хезболлах" в Ираке
США нанесли удары по объектам группировки "Катаиб Хезболлах" в Ираке - РИА Новости, 26.12.2023
США нанесли удары по объектам группировки "Катаиб Хезболлах" в Ираке
США нанесли удары по трем объектам группировки "Катаиб Хезболлах" и связанных с ней группировок в Ираке, сообщает Министерство обороны США. РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T05:33
2023-12-26T05:33
2023-12-26T09:56
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ВАШИНГТОН, 26 дек — РИА Новости. США нанесли удары по трем объектам группировки "Катаиб Хезболлах" и связанных с ней группировок в Ираке, сообщает Министерство обороны США.Как отмечает Пентагон, эти удары были нанесены в ответ на нападения на военных США в Ираке и Сирии, в том числе атаку "Катаиб Хезболлах" и связанных с ней группировок на авиабазу в Эрбиле в Иракском Курдистане. Согласно заявлению, в результате атаки в Эрбиле пострадали трое американских военнослужащих, один из которых находится в критическом состоянии."Сегодня (по местному времени. — Прим. ред.) по указанию президента Байдена Вооруженные силы США осуществили необходимые и пропорциональные удары по трем объектам, которые использовались "Катаиб Хезболлах" и связанными с ней группировками в Ираке", — говорится в заявлении на сайте Пентагона.В понедельник пресс-секретарь главнокомандующего Вооруженными силами Ирака Яхья Абдалла сообщил, что атака с использованием заминированного беспилотника на военную базу международной коалиции в аэропорту столицы Иракского Курдистана Эрбиля привела к ранению нескольких человек и нарушила работу воздушной гавани.В понедельник иракское информационное агентство Shafaq передавало, что беспилотник атаковал авиабазу сил международной антитеррористической коалиции в городе Эрбиль в Иракском Курдистане, которая находится на территории международного аэропорта. Ответственность за обстрел взяли на себя шиитские группировки в составе "Сил исламского сопротивления в Ираке".
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в мире, сша, ирак, хезболла, министерство обороны сша, эрбиль
В мире, США, Ирак, Хезболла, Министерство обороны США, Эрбиль
США нанесли удары по объектам группировки "Катаиб Хезболлах" в Ираке
Пентагон: США нанесли удары по объектам группировки "Катаиб Хезболлах" в Ираке
ВАШИНГТОН, 26 дек — РИА Новости. США нанесли удары по трем объектам группировки "Катаиб Хезболлах" и связанных с ней группировок в Ираке, сообщает Министерство обороны США.
Как отмечает Пентагон
, эти удары были нанесены в ответ на нападения на военных США в Ираке и Сирии
, в том числе атаку "Катаиб Хезболлах" и связанных с ней группировок на авиабазу в Эрбиле
в Иракском Курдистане
. Согласно заявлению, в результате атаки в Эрбиле пострадали трое американских военнослужащих, один из которых находится в критическом состоянии.
В Ираке заявили, что операции против американских сил продолжатся
"Сегодня (по местному времени. — Прим. ред.) по указанию президента Байдена Вооруженные силы США осуществили необходимые и пропорциональные удары по трем объектам, которые использовались "Катаиб Хезболлах" и связанными с ней группировками в Ираке", — говорится в заявлении на сайте Пентагона.
В понедельник пресс-секретарь главнокомандующего Вооруженными силами Ирака Яхья Абдалла сообщил, что атака с использованием заминированного беспилотника на военную базу международной коалиции в аэропорту столицы Иракского Курдистана Эрбиля привела к ранению нескольких человек и нарушила работу воздушной гавани.
В понедельник иракское информационное агентство Shafaq передавало, что беспилотник атаковал авиабазу сил международной антитеррористической коалиции в городе Эрбиль в Иракском Курдистане, которая находится на территории международного аэропорта. Ответственность за обстрел взяли на себя шиитские группировки в составе "Сил исламского сопротивления в Ираке".
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