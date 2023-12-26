https://ria.ru/20231226/irak-1918075954.html

США нанесли удары по объектам группировки "Катаиб Хезболлах" в Ираке

США нанесли удары по объектам группировки "Катаиб Хезболлах" в Ираке - РИА Новости, 26.12.2023

США нанесли удары по объектам группировки "Катаиб Хезболлах" в Ираке

США нанесли удары по трем объектам группировки "Катаиб Хезболлах" и связанных с ней группировок в Ираке, сообщает Министерство обороны США. РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T05:33

2023-12-26T05:33

2023-12-26T09:56

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ВАШИНГТОН, 26 дек — РИА Новости. США нанесли удары по трем объектам группировки "Катаиб Хезболлах" и связанных с ней группировок в Ираке, сообщает Министерство обороны США.Как отмечает Пентагон, эти удары были нанесены в ответ на нападения на военных США в Ираке и Сирии, в том числе атаку "Катаиб Хезболлах" и связанных с ней группировок на авиабазу в Эрбиле в Иракском Курдистане. Согласно заявлению, в результате атаки в Эрбиле пострадали трое американских военнослужащих, один из которых находится в критическом состоянии."Сегодня (по местному времени. — Прим. ред.) по указанию президента Байдена Вооруженные силы США осуществили необходимые и пропорциональные удары по трем объектам, которые использовались "Катаиб Хезболлах" и связанными с ней группировками в Ираке", — говорится в заявлении на сайте Пентагона.В понедельник пресс-секретарь главнокомандующего Вооруженными силами Ирака Яхья Абдалла сообщил, что атака с использованием заминированного беспилотника на военную базу международной коалиции в аэропорту столицы Иракского Курдистана Эрбиля привела к ранению нескольких человек и нарушила работу воздушной гавани.В понедельник иракское информационное агентство Shafaq передавало, что беспилотник атаковал авиабазу сил международной антитеррористической коалиции в городе Эрбиль в Иракском Курдистане, которая находится на территории международного аэропорта. Ответственность за обстрел взяли на себя шиитские группировки в составе "Сил исламского сопротивления в Ираке".

https://ria.ru/20231209/irak-1914858231.html

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