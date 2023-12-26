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Экс-депутата Госдумы Гудкова* объявили в розыск - РИА Новости, 26.12.2023
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11:25 26.12.2023 (обновлено: 13:48 26.12.2023)
https://ria.ru/20231226/inoagent-1918116479.html
Экс-депутата Госдумы Гудкова* объявили в розыск
Экс-депутата Госдумы Гудкова* объявили в розыск - РИА Новости, 26.12.2023
Экс-депутата Госдумы Гудкова* объявили в розыск
Бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова* объявили в розыск, следует из базы МВД. РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T11:25
2023-12-26T13:48
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова* объявили в розыск, следует из базы МВД. &quot;Гудков Дмитрий Геннадьевич*. Основание для розыска: разыскивается по статье УК&quot;, — говорится в карточке.О какой статье речь, не уточняется.В начале февраля Минюст включил Гудкова* в реестр иноагентов. По данным ведомства, он призывал снабжать Украину оружием, обкладывать Россию санкциями, участвовал в качестве эксперта на информационных площадках иностранных структур. Сейчас он живет за границей.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
Экс-депутата Госдумы Гудкова* объявили в розыск

МВД России объявило в розыск бывшего депутата ГД и иноагента Дмитрия Гудкова

© РИА Новости / Константин Родиков | Перейти в медиабанкДмитрий Гудков*
Дмитрий Гудков* - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / Константин Родиков
Перейти в медиабанк
Дмитрий Гудков*. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова* объявили в розыск, следует из базы МВД.
«

"Гудков Дмитрий Геннадьевич*. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в карточке.

О какой статье речь, не уточняется.
В начале февраля Минюст включил Гудкова* в реестр иноагентов. По данным ведомства, он призывал снабжать Украину оружием, обкладывать Россию санкциями, участвовал в качестве эксперта на информационных площадках иностранных структур. Сейчас он живет за границей.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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