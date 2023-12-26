https://ria.ru/20231226/inoagent-1918116479.html

Экс-депутата Госдумы Гудкова* объявили в розыск

Экс-депутата Госдумы Гудкова* объявили в розыск - РИА Новости, 26.12.2023

Экс-депутата Госдумы Гудкова* объявили в розыск

Бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова* объявили в розыск, следует из базы МВД. РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T11:25

2023-12-26T11:25

2023-12-26T13:48

общество

россия

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/92814/41/928144195_0:120:2268:1396_1920x0_80_0_0_1bbbf7f6e74b186f3fb40d38b19c7346.jpg

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова* объявили в розыск, следует из базы МВД. "Гудков Дмитрий Геннадьевич*. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в карточке.О какой статье речь, не уточняется.В начале февраля Минюст включил Гудкова* в реестр иноагентов. По данным ведомства, он призывал снабжать Украину оружием, обкладывать Россию санкциями, участвовал в качестве эксперта на информационных площадках иностранных структур. Сейчас он живет за границей.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20231226/inoagent-1918112761.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, госдума рф