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Экс-депутата Госдумы Гудкова* объявили в розыск
Экс-депутата Госдумы Гудкова* объявили в розыск - РИА Новости, 26.12.2023
Экс-депутата Госдумы Гудкова* объявили в розыск
Бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова* объявили в розыск, следует из базы МВД. РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T11:25
2023-12-26T11:25
2023-12-26T13:48
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова* объявили в розыск, следует из базы МВД. "Гудков Дмитрий Геннадьевич*. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в карточке.О какой статье речь, не уточняется.В начале февраля Минюст включил Гудкова* в реестр иноагентов. По данным ведомства, он призывал снабжать Украину оружием, обкладывать Россию санкциями, участвовал в качестве эксперта на информационных площадках иностранных структур. Сейчас он живет за границей.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
Экс-депутата Госдумы Гудкова* объявили в розыск
МВД России объявило в розыск бывшего депутата ГД и иноагента Дмитрия Гудкова