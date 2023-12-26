https://ria.ru/20231226/indeksatsiya-1918245482.html

Более 134 млн руб направят на индексацию соцвыплат в Ярославской области

Более 134 млн руб направят на индексацию соцвыплат в Ярославской области - РИА Новости, 26.12.2023

Более 134 млн руб направят на индексацию соцвыплат в Ярославской области

Более 134 миллионов рублей будет направлено на индексацию социальных выплат в Ярославской области в 2024 году, сообщает правительство региона. РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T17:01

2023-12-26T17:01

2023-12-26T17:01

ярославская область

ярославская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 дек – РИА Новости. Более 134 миллионов рублей будет направлено на индексацию социальных выплат в Ярославской области в 2024 году, сообщает правительство региона. Сообщается, что губернатор Ярославской области Михаил Евраев подписал законы об индексации социальных выплат, предоставлении земли участникам СВО и повышении зарплат специалистам лесничеств. "Проведена серьезная работа, чтобы все эти важные изменения были приняты. Все решения, безусловно, идут в русле поручений нашего президента", - подчеркнул глава региона. По данным областного правительства, с 1 января 2024 года произойдет индексация выплат, установленных Социальным кодексом Ярославской области, на индекс потребительских цен - 5,4%. "Речь идет, в частности, о выплатах семьям, имеющим детей, инвалидам, реабилитированным гражданам, труженикам тыла, ветеранам труда, лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда", и ряду других категорий граждан. На эти цели правительством области предусмотрено 134,2 миллиона рублей", - говорится в сообщении. Новая мера поддержки по инициативе губернатора введена для участников СВО и членов их семей. Они смогут бесплатно получить в собственность земельные участки для индивидуального жилищного строительства или организации личного подсобного хозяйства. Специалистам лесничеств региона в соответствии с подписанным губернатором законом увеличат зарплату на 30%. Правительство региона рассчитывает, что это поможет, в том числе, привлечь в отрасль молодые кадры.

https://ria.ru/20231225/parki-1917994592.html

https://ria.ru/20231220/podarok-1917073703.html

ярославская область

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ярославская область