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В Ставропольском крае грузовик сбил троих человек - РИА Новости, 26.12.2023
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12:01 26.12.2023
https://ria.ru/20231226/gruzovik-1918126333.html
В Ставропольском крае грузовик сбил троих человек
В Ставропольском крае грузовик сбил троих человек - РИА Новости, 26.12.2023
В Ставропольском крае грузовик сбил троих человек
Грузовик сбил трех человек, которые ремонтировали пробитое автомобильное колесо у края проезжей части в Кочубеевском округе Ставропольского края, пострадавшие... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T12:01
2023-12-26T12:01
происшествия
ставропольский край
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ПЯТИГОРСК, 26 дек – РИА Новости. Грузовик сбил трех человек, которые ремонтировали пробитое автомобильное колесо у края проезжей части в Кочубеевском округе Ставропольского края, пострадавшие доставлены в реанимацию, сообщила региональная госавтоинспекция в Telegram-канале. По данным ведомства, ДТП произошло во вторник около 7.40 на 246-м километре автодороги "Кавказ". "Водитель грузового автомобиля Fiat Ducato выбрал небезопасную скорость, в результате чего не смог вовремя среагировать и допустил наезд сначала на частично стоящую на проезжей части грузопассажирскую "ГАЗель Соболь", а затем на троих пешеходов, которые ранее были пассажирами, а затем осуществляли ремонт транспортного средства. По инерции Fiat Ducato продолжил движение, зацепил тросовое ограждение и загорелся. С тяжелыми травмами в реанимацию доставлены трое пешеходов, жители КБР", – говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что за рулем иномарки находился 27-летний житель села Кочубеевского, который был трезв и за последние два года 19 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД, в основном, за превышение скорости. "По факту автоаварии проводится проверка", – заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20231216/arest-1916220565.html
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происшествия, ставропольский край
Происшествия, Ставропольский край
В Ставропольском крае грузовик сбил троих человек

В Ставропольском крае грузовик сбил трех человек, ремонтирующих колесо на трассе

© Фото : Госавтоинспекция СтавропольяНа месте ДТП в Кочубеевском округе Ставропольского края
На месте ДТП в Кочубеевском округе Ставропольского края - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© Фото : Госавтоинспекция Ставрополья
На месте ДТП в Кочубеевском округе Ставропольского края
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ПЯТИГОРСК, 26 дек – РИА Новости. Грузовик сбил трех человек, которые ремонтировали пробитое автомобильное колесо у края проезжей части в Кочубеевском округе Ставропольского края, пострадавшие доставлены в реанимацию, сообщила региональная госавтоинспекция в Telegram-канале.
По данным ведомства, ДТП произошло во вторник около 7.40 на 246-м километре автодороги "Кавказ".
© Фото : Госавтоинспекция СтавропольяНа месте ДТП в Кочубеевском округе Ставропольского края
На месте ДТП в Кочубеевском округе Ставропольского края - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© Фото : Госавтоинспекция Ставрополья
На месте ДТП в Кочубеевском округе Ставропольского края
"Водитель грузового автомобиля Fiat Ducato выбрал небезопасную скорость, в результате чего не смог вовремя среагировать и допустил наезд сначала на частично стоящую на проезжей части грузопассажирскую "ГАЗель Соболь", а затем на троих пешеходов, которые ранее были пассажирами, а затем осуществляли ремонт транспортного средства. По инерции Fiat Ducato продолжил движение, зацепил тросовое ограждение и загорелся. С тяжелыми травмами в реанимацию доставлены трое пешеходов, жители КБР", – говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что за рулем иномарки находился 27-летний житель села Кочубеевского, который был трезв и за последние два года 19 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД, в основном, за превышение скорости.
"По факту автоаварии проводится проверка", – заключили в ведомстве.
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ПроисшествияСтавропольский край
 
 
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