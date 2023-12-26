https://ria.ru/20231226/gruzovik-1918126333.html

В Ставропольском крае грузовик сбил троих человек

В Ставропольском крае грузовик сбил троих человек - РИА Новости, 26.12.2023

В Ставропольском крае грузовик сбил троих человек

Грузовик сбил трех человек, которые ремонтировали пробитое автомобильное колесо у края проезжей части в Кочубеевском округе Ставропольского края, пострадавшие... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T12:01

2023-12-26T12:01

2023-12-26T12:01

происшествия

ставропольский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918125253_0:272:1280:992_1920x0_80_0_0_9bb13a001fb2209f51e6ec36362752ab.jpg

ПЯТИГОРСК, 26 дек – РИА Новости. Грузовик сбил трех человек, которые ремонтировали пробитое автомобильное колесо у края проезжей части в Кочубеевском округе Ставропольского края, пострадавшие доставлены в реанимацию, сообщила региональная госавтоинспекция в Telegram-канале. По данным ведомства, ДТП произошло во вторник около 7.40 на 246-м километре автодороги "Кавказ". "Водитель грузового автомобиля Fiat Ducato выбрал небезопасную скорость, в результате чего не смог вовремя среагировать и допустил наезд сначала на частично стоящую на проезжей части грузопассажирскую "ГАЗель Соболь", а затем на троих пешеходов, которые ранее были пассажирами, а затем осуществляли ремонт транспортного средства. По инерции Fiat Ducato продолжил движение, зацепил тросовое ограждение и загорелся. С тяжелыми травмами в реанимацию доставлены трое пешеходов, жители КБР", – говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что за рулем иномарки находился 27-летний житель села Кочубеевского, который был трезв и за последние два года 19 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД, в основном, за превышение скорости. "По факту автоаварии проводится проверка", – заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20231216/arest-1916220565.html

ставропольский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ставропольский край