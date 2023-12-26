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Эксперты оценили спрос на прямые рейсы в Гонконг - РИА Новости, 26.12.2023
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Туризм
 
19:19 26.12.2023 (обновлено: 19:20 26.12.2023)
https://ria.ru/20231226/gonkong-1918105452.html
Эксперты оценили спрос на прямые рейсы в Гонконг
Эксперты оценили спрос на прямые рейсы в Гонконг - РИА Новости, 26.12.2023
Эксперты оценили спрос на прямые рейсы в Гонконг
Новые рейсы "Аэрофлота" из Москвы в Гонконг пользуются стабильным спросом, но в основном у бизнес-путешественников, сообщает пресс-служба РСТ. РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T19:19
2023-12-26T19:20
туризм
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туризм
туристы
гонконг
хайнань
аэрофлот
куда можно лететь
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Новые рейсы "Аэрофлота" из Москвы в Гонконг пользуются стабильным спросом, но в основном у бизнес-путешественников, сообщает пресс-служба РСТ.Коммерческий директор компании "Открытие" Софья Гаврилова отмечает, что Гонконг часто используют как пересадочный пункт в азиатский регион. "Помимо деловой программы добавляют экскурсии и шопинг, что особенно актуально сейчас, когда в России недоступны многие бренды", – уточнила эксперт.По ее словам, прямой рейс в Гонконг, скорее всего, не заинтересует туристов, желающих отдохнуть на Хайнане, с которым "Аэрофлот" 27 декабря также возобновляет прямое авиасообщение. "Пляжные туристы, вылетая на отдых, как правило, не хотят задерживаться где-то еще, поэтому вряд ли они полетят туда транзитом. Отдельным туристическим направлением Гонконг никогда не был и не будет", – подчеркнула она.Руководитель отдела маркетинга компании China Travel Евгений Глотов согласен, что россияне с появлением прямого перелета в Гонконг ажиотажного интереса к направлению не проявляют: "Туда летают, прежде всего, по делам, посещают выставки. Если брать туристический сегмент, то обычно в Гонконге запрашивают три-четыре экскурсионных дня и шопинг, а дальше улетают куда-нибудь на Филиппины или Хайнань", – сказал он.Руководитель по связям с общественностью компании Fun&amp;Sun Ольга Иванова считает, что новые рейсы будут востребованы. Оператор планирует сформировать на базе рейса пакетные комбинированные туры на Хайнань, находящийся в одном часе лета от Гонконга. Положительным моментом эксперт назвала отсутствие необходимости оформлять визу из Гонконга на остров."Направление интересно как для деловых путешественников, так и для туристов, которые ищут новых впечатлений или хотят совместить несколько направлений в одной поездке. Например, после пребывания в шумном мегаполисе отдохнуть на пляжах Хайнаня. Кроме того, из аэропорта Гонконга можно отправиться на остров Макао – в игорную столицу Азии", – уточнила она.Стоимость перелета "Аэрофлотом" по маршруту Москва – Гонконг – Москва в новогодние каникулы составляет порядка 73 тысячи рублей. Туроператоры уверены, что на фоне тарифов по другим дальнемагистральным направлениям это привлекательная цена.
https://ria.ru/20231208/reysy-1914701505.html
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новости - туризм, туризм, туристы, гонконг, хайнань, аэрофлот, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Гонконг, Хайнань, Аэрофлот, куда можно лететь, Отдых на море
Эксперты оценили спрос на прямые рейсы в Гонконг

РСТ: прямые рейсы в Гонконг будет востребованы у деловых туристов

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкВид с моря на Гонконг
Вид с моря на Гонконг - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Новые рейсы "Аэрофлота" из Москвы в Гонконг пользуются стабильным спросом, но в основном у бизнес-путешественников, сообщает пресс-служба РСТ.
Коммерческий директор компании "Открытие" Софья Гаврилова отмечает, что Гонконг часто используют как пересадочный пункт в азиатский регион. "Помимо деловой программы добавляют экскурсии и шопинг, что особенно актуально сейчас, когда в России недоступны многие бренды", – уточнила эксперт.
По ее словам, прямой рейс в Гонконг, скорее всего, не заинтересует туристов, желающих отдохнуть на Хайнане, с которым "Аэрофлот" 27 декабря также возобновляет прямое авиасообщение. "Пляжные туристы, вылетая на отдых, как правило, не хотят задерживаться где-то еще, поэтому вряд ли они полетят туда транзитом. Отдельным туристическим направлением Гонконг никогда не был и не будет", – подчеркнула она.
Руководитель отдела маркетинга компании China Travel Евгений Глотов согласен, что россияне с появлением прямого перелета в Гонконг ажиотажного интереса к направлению не проявляют: "Туда летают, прежде всего, по делам, посещают выставки. Если брать туристический сегмент, то обычно в Гонконге запрашивают три-четыре экскурсионных дня и шопинг, а дальше улетают куда-нибудь на Филиппины или Хайнань", – сказал он.
Руководитель по связям с общественностью компании Fun&Sun Ольга Иванова считает, что новые рейсы будут востребованы. Оператор планирует сформировать на базе рейса пакетные комбинированные туры на Хайнань, находящийся в одном часе лета от Гонконга. Положительным моментом эксперт назвала отсутствие необходимости оформлять визу из Гонконга на остров.
"Направление интересно как для деловых путешественников, так и для туристов, которые ищут новых впечатлений или хотят совместить несколько направлений в одной поездке. Например, после пребывания в шумном мегаполисе отдохнуть на пляжах Хайнаня. Кроме того, из аэропорта Гонконга можно отправиться на остров Макао – в игорную столицу Азии", – уточнила она.
Стоимость перелета "Аэрофлотом" по маршруту Москва – Гонконг – Москва в новогодние каникулы составляет порядка 73 тысячи рублей. Туроператоры уверены, что на фоне тарифов по другим дальнемагистральным направлениям это привлекательная цена.
Город Санья в провинции Хайнань - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
"Аэрофлот" запустит прямые рейсы из Москвы на Хайнань
8 декабря, 18:56
 
ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыГонконгХайнаньАэрофлоткуда можно лететьОтдых на море
 
 
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