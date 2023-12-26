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Эксперты оценили спрос на прямые рейсы в Гонконг

Эксперты оценили спрос на прямые рейсы в Гонконг - РИА Новости, 26.12.2023

Эксперты оценили спрос на прямые рейсы в Гонконг

Новые рейсы "Аэрофлота" из Москвы в Гонконг пользуются стабильным спросом, но в основном у бизнес-путешественников, сообщает пресс-служба РСТ. РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T19:19

2023-12-26T19:19

2023-12-26T19:20

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Новые рейсы "Аэрофлота" из Москвы в Гонконг пользуются стабильным спросом, но в основном у бизнес-путешественников, сообщает пресс-служба РСТ.Коммерческий директор компании "Открытие" Софья Гаврилова отмечает, что Гонконг часто используют как пересадочный пункт в азиатский регион. "Помимо деловой программы добавляют экскурсии и шопинг, что особенно актуально сейчас, когда в России недоступны многие бренды", – уточнила эксперт.По ее словам, прямой рейс в Гонконг, скорее всего, не заинтересует туристов, желающих отдохнуть на Хайнане, с которым "Аэрофлот" 27 декабря также возобновляет прямое авиасообщение. "Пляжные туристы, вылетая на отдых, как правило, не хотят задерживаться где-то еще, поэтому вряд ли они полетят туда транзитом. Отдельным туристическим направлением Гонконг никогда не был и не будет", – подчеркнула она.Руководитель отдела маркетинга компании China Travel Евгений Глотов согласен, что россияне с появлением прямого перелета в Гонконг ажиотажного интереса к направлению не проявляют: "Туда летают, прежде всего, по делам, посещают выставки. Если брать туристический сегмент, то обычно в Гонконге запрашивают три-четыре экскурсионных дня и шопинг, а дальше улетают куда-нибудь на Филиппины или Хайнань", – сказал он.Руководитель по связям с общественностью компании Fun&Sun Ольга Иванова считает, что новые рейсы будут востребованы. Оператор планирует сформировать на базе рейса пакетные комбинированные туры на Хайнань, находящийся в одном часе лета от Гонконга. Положительным моментом эксперт назвала отсутствие необходимости оформлять визу из Гонконга на остров."Направление интересно как для деловых путешественников, так и для туристов, которые ищут новых впечатлений или хотят совместить несколько направлений в одной поездке. Например, после пребывания в шумном мегаполисе отдохнуть на пляжах Хайнаня. Кроме того, из аэропорта Гонконга можно отправиться на остров Макао – в игорную столицу Азии", – уточнила она.Стоимость перелета "Аэрофлотом" по маршруту Москва – Гонконг – Москва в новогодние каникулы составляет порядка 73 тысячи рублей. Туроператоры уверены, что на фоне тарифов по другим дальнемагистральным направлениям это привлекательная цена.

https://ria.ru/20231208/reysy-1914701505.html

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