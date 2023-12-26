https://ria.ru/20231226/gaza-1918214380.html

Палестинские группировки заявили, что обсуждают прекращение огня в Газе

Палестинские группировки заявили, что обсуждают прекращение огня в Газе - РИА Новости, 26.12.2023

Палестинские группировки заявили, что обсуждают прекращение огня в Газе

Палестинские группировки серьезно обсуждают предложение Египта по прекращению огня в Газе, передает телеканал Al-Hadath со ссылкой на их совместное заявление. РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T15:31

2023-12-26T15:31

2023-12-26T16:06

в мире

израиль

египет

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/18/1917771049_456:692:2866:2048_1920x0_80_0_0_629dca03b036c6500c25d6f4711a8005.jpg

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Палестинские группировки серьезно обсуждают предложение Египта по прекращению огня в Газе, передает телеканал Al-Hadath со ссылкой на их совместное заявление."Египетский документ является результатом важных и серьезных усилий, и по нему ведутся углубленные обсуждение", — говорится в сообщении.Группировки отметили, что поддерживают роль Египта в урегулировании конфликта.Как ранее сообщал телеканал Asharq, Египет представил Израилю и палестинскому движению ХАМАС свое предложение по прекращению огня в секторе Газа и постконфликтному обустройству, состоящее из трех этапов.По данным арабской газеты Al-Araby Al-Jadeed, израильская делегация побывала в Каире для изучения позиции ХАМАС, а также концепции самой сделки, включая обмен пленных. Источник издания сообщил, что среди участников делегации — "ответственное лицо, курирующее в правительстве дела пленных и пропавших без вести".Кроме того, газета пишет, что палестинское движение "не отвергло категорически" предложение Египта, поскольку оно включает в себя два основных принципа, которое движение считает приоритетными: не вести переговоры в условиях боевых действий и всеобъемлющее прекращение огня с последующим выводом израильских войск из секторе Газа.Согласно источникам, сейчас вопрос прекращения огня заморожен, ожидается ответ Израиля, который может содержать в себе "новую позицию", полученную по итогам заседания военного кабинета, где его члены должны обсудить детали визита в Каир.

https://ria.ru/20231218/torgovlya-1916335056.html

https://ria.ru/20231214/izrail-1915637221.html

https://ria.ru/20231201/gaza-1913096250.html

израиль

египет

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, египет, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году