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Палестинские группировки заявили, что обсуждают прекращение огня в Газе - РИА Новости, 26.12.2023
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15:31 26.12.2023 (обновлено: 16:06 26.12.2023)
https://ria.ru/20231226/gaza-1918214380.html
Палестинские группировки заявили, что обсуждают прекращение огня в Газе
Палестинские группировки заявили, что обсуждают прекращение огня в Газе - РИА Новости, 26.12.2023
Палестинские группировки заявили, что обсуждают прекращение огня в Газе
Палестинские группировки серьезно обсуждают предложение Египта по прекращению огня в Газе, передает телеканал Al-Hadath со ссылкой на их совместное заявление. РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T15:31
2023-12-26T16:06
в мире
израиль
египет
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Палестинские группировки серьезно обсуждают предложение Египта по прекращению огня в Газе, передает телеканал Al-Hadath со ссылкой на их совместное заявление."Египетский документ является результатом важных и серьезных усилий, и по нему ведутся углубленные обсуждение", — говорится в сообщении.Группировки отметили, что поддерживают роль Египта в урегулировании конфликта.Как ранее сообщал телеканал Asharq, Египет представил Израилю и палестинскому движению ХАМАС свое предложение по прекращению огня в секторе Газа и постконфликтному обустройству, состоящее из трех этапов.По данным арабской газеты Al-Araby Al-Jadeed, израильская делегация побывала в Каире для изучения позиции ХАМАС, а также концепции самой сделки, включая обмен пленных. Источник издания сообщил, что среди участников делегации — "ответственное лицо, курирующее в правительстве дела пленных и пропавших без вести".Кроме того, газета пишет, что палестинское движение "не отвергло категорически" предложение Египта, поскольку оно включает в себя два основных принципа, которое движение считает приоритетными: не вести переговоры в условиях боевых действий и всеобъемлющее прекращение огня с последующим выводом израильских войск из секторе Газа.Согласно источникам, сейчас вопрос прекращения огня заморожен, ожидается ответ Израиля, который может содержать в себе "новую позицию", полученную по итогам заседания военного кабинета, где его члены должны обсудить детали визита в Каир.
https://ria.ru/20231218/torgovlya-1916335056.html
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в мире, израиль, египет, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Египет, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Палестинские группировки заявили, что обсуждают прекращение огня в Газе

Палестинские группировки: обсуждается документ Египта по остановке огня в Газе

© AP Photo / Leo CorreaПоследствия израильских авиаударов в секторе Газа
Последствия израильских авиаударов в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© AP Photo / Leo Correa
Последствия израильских авиаударов в секторе Газа
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Палестинские группировки серьезно обсуждают предложение Египта по прекращению огня в Газе, передает телеканал Al-Hadath со ссылкой на их совместное заявление.
"Египетский документ является результатом важных и серьезных усилий, и по нему ведутся углубленные обсуждение", — говорится в сообщении.
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Группировки отметили, что поддерживают роль Египта в урегулировании конфликта.
Как ранее сообщал телеканал Asharq, Египет представил Израилю и палестинскому движению ХАМАС свое предложение по прекращению огня в секторе Газа и постконфликтному обустройству, состоящее из трех этапов.
По данным арабской газеты Al-Araby Al-Jadeed, израильская делегация побывала в Каире для изучения позиции ХАМАС, а также концепции самой сделки, включая обмен пленных. Источник издания сообщил, что среди участников делегации — "ответственное лицо, курирующее в правительстве дела пленных и пропавших без вести".
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Кроме того, газета пишет, что палестинское движение "не отвергло категорически" предложение Египта, поскольку оно включает в себя два основных принципа, которое движение считает приоритетными: не вести переговоры в условиях боевых действий и всеобъемлющее прекращение огня с последующим выводом израильских войск из секторе Газа.
Согласно источникам, сейчас вопрос прекращения огня заморожен, ожидается ответ Израиля, который может содержать в себе "новую позицию", полученную по итогам заседания военного кабинета, где его члены должны обсудить детали визита в Каир.
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В миреИзраильЕгипетХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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