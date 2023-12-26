https://ria.ru/20231226/gaza-1918214380.html
Палестинские группировки заявили, что обсуждают прекращение огня в Газе
Палестинские группировки заявили, что обсуждают прекращение огня в Газе - РИА Новости, 26.12.2023
Палестинские группировки заявили, что обсуждают прекращение огня в Газе
Палестинские группировки серьезно обсуждают предложение Египта по прекращению огня в Газе, передает телеканал Al-Hadath со ссылкой на их совместное заявление. РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T15:31
2023-12-26T15:31
2023-12-26T16:06
в мире
израиль
египет
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/18/1917771049_456:692:2866:2048_1920x0_80_0_0_629dca03b036c6500c25d6f4711a8005.jpg
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Палестинские группировки серьезно обсуждают предложение Египта по прекращению огня в Газе, передает телеканал Al-Hadath со ссылкой на их совместное заявление."Египетский документ является результатом важных и серьезных усилий, и по нему ведутся углубленные обсуждение", — говорится в сообщении.Группировки отметили, что поддерживают роль Египта в урегулировании конфликта.Как ранее сообщал телеканал Asharq, Египет представил Израилю и палестинскому движению ХАМАС свое предложение по прекращению огня в секторе Газа и постконфликтному обустройству, состоящее из трех этапов.По данным арабской газеты Al-Araby Al-Jadeed, израильская делегация побывала в Каире для изучения позиции ХАМАС, а также концепции самой сделки, включая обмен пленных. Источник издания сообщил, что среди участников делегации — "ответственное лицо, курирующее в правительстве дела пленных и пропавших без вести".Кроме того, газета пишет, что палестинское движение "не отвергло категорически" предложение Египта, поскольку оно включает в себя два основных принципа, которое движение считает приоритетными: не вести переговоры в условиях боевых действий и всеобъемлющее прекращение огня с последующим выводом израильских войск из секторе Газа.Согласно источникам, сейчас вопрос прекращения огня заморожен, ожидается ответ Израиля, который может содержать в себе "новую позицию", полученную по итогам заседания военного кабинета, где его члены должны обсудить детали визита в Каир.
https://ria.ru/20231218/torgovlya-1916335056.html
https://ria.ru/20231214/izrail-1915637221.html
https://ria.ru/20231201/gaza-1913096250.html
израиль
египет
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/18/1917771049_495:435:2646:2048_1920x0_80_0_0_4b2fa576a25ab8c96d0349ef5f3ec09c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, египет, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Египет, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Палестинские группировки заявили, что обсуждают прекращение огня в Газе
Палестинские группировки: обсуждается документ Египта по остановке огня в Газе
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости.
Палестинские группировки серьезно обсуждают предложение Египта по прекращению огня в Газе, передает телеканал Al-Hadath
со ссылкой на их совместное заявление.
"Египетский документ является результатом важных и серьезных усилий, и по нему ведутся углубленные обсуждение", — говорится в сообщении.
Мировая торговля — под ударом: йеменские хуситы мстят Западу за Газу
Группировки отметили, что поддерживают роль Египта в урегулировании конфликта.
Как ранее сообщал телеканал Asharq, Египет представил Израилю
и палестинскому движению ХАМАС
свое предложение по прекращению огня в секторе Газа и постконфликтному обустройству, состоящее из трех этапов.
По данным арабской газеты Al-Araby Al-Jadeed, израильская делегация побывала в Каире
для изучения позиции ХАМАС, а также концепции самой сделки, включая обмен пленных. Источник издания сообщил, что среди участников делегации — "ответственное лицо, курирующее в правительстве дела пленных и пропавших без вести".
Байден пытался спасти Нетаньяху, но премьер хочет лишить Израиль будущего
Кроме того, газета пишет, что палестинское движение "не отвергло категорически" предложение Египта, поскольку оно включает в себя два основных принципа, которое движение считает приоритетными: не вести переговоры в условиях боевых действий и всеобъемлющее прекращение огня с последующим выводом израильских войск из секторе Газа.
Согласно источникам, сейчас вопрос прекращения огня заморожен, ожидается ответ Израиля, который может содержать в себе "новую позицию", полученную по итогам заседания военного кабинета, где его члены должны обсудить детали визита в Каир.
Эксперт назвал тревожные особенности нового витка противостояния в Газе