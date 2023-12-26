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Врачи в секторе Газа поблагодарили Россию за гуманность и помощь - РИА Новости, 26.12.2023
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14:41 26.12.2023
https://ria.ru/20231226/gaza-1918198147.html
Врачи в секторе Газа поблагодарили Россию за гуманность и помощь
Врачи в секторе Газа поблагодарили Россию за гуманность и помощь - РИА Новости, 26.12.2023
Врачи в секторе Газа поблагодарили Россию за гуманность и помощь
Продолжающие работать в секторе Газа врачи выразили свою благодарность Российской Федерации и ее руководству за гуманность и человеческое отношение к... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T14:41
2023-12-26T14:41
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
оон
восточный иерусалим
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СЕКТОР ГАЗА, 26 дек — РИА Новости. Продолжающие работать в секторе Газа врачи выразили свою благодарность Российской Федерации и ее руководству за гуманность и человеческое отношение к проживающим в анклаве палестинцам, рассказал РИА Новости заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии европейской больницы в секторе Газа и гражданин России Мухаммед Каллум. "Мы чувствуем гуманность и человеческое отношение по отношению к тому, что происходит у нас в секторе Газа, и мы гордимся тем, что россияне, во главе с нашим президентом, продолжают нам помогать &lt;…&gt; Спасибо вам всем за все, что вы для нас делаете, и за вашу помощь палестинцам, которые оказались в тяжелом положении", - сказал Каллум. Собеседник агентства добавил, что в результате израильских бомбардировок во всем палестинском анклаве сохранилось всего три больницы, способные проводить серьезные сердечно-сосудистые операции, отметив при этом, что до 65% раненых являются женщинами и детьми. "Я своих (жену и детей - ред.) отправил в Россию, но сам остался здесь, чтобы помочь именно детям и женщинам. Я горжусь тем, что я россиянин, и что остался здесь работать, и очень горжусь тем, что у нас есть такой президент, как Владимир Владимирович Путин, который нам помогает", - добавил Каллум. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских, военных, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 20,4 тысячи человек, ранены более 54 тысяч. ХАМАС утверждал, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html
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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон, восточный иерусалим
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ООН, Восточный Иерусалим
Врачи в секторе Газа поблагодарили Россию за гуманность и помощь

Врачи в Газе поблагодарили РФ за гуманное отношение к палестинцам и помощь

© AP Photo / Hatem AliПалестинцы укрываются от израильского удара по сектору Газа
Палестинцы укрываются от израильского удара по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© AP Photo / Hatem Ali
Палестинцы укрываются от израильского удара по сектору Газа
Читать ria.ru в
СЕКТОР ГАЗА, 26 дек — РИА Новости. Продолжающие работать в секторе Газа врачи выразили свою благодарность Российской Федерации и ее руководству за гуманность и человеческое отношение к проживающим в анклаве палестинцам, рассказал РИА Новости заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии европейской больницы в секторе Газа и гражданин России Мухаммед Каллум.
"Мы чувствуем гуманность и человеческое отношение по отношению к тому, что происходит у нас в секторе Газа, и мы гордимся тем, что россияне, во главе с нашим президентом, продолжают нам помогать <…> Спасибо вам всем за все, что вы для нас делаете, и за вашу помощь палестинцам, которые оказались в тяжелом положении", - сказал Каллум.
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Собеседник агентства добавил, что в результате израильских бомбардировок во всем палестинском анклаве сохранилось всего три больницы, способные проводить серьезные сердечно-сосудистые операции, отметив при этом, что до 65% раненых являются женщинами и детьми.
"Я своих (жену и детей - ред.) отправил в Россию, но сам остался здесь, чтобы помочь именно детям и женщинам. Я горжусь тем, что я россиянин, и что остался здесь работать, и очень горжусь тем, что у нас есть такой президент, как Владимир Владимирович Путин, который нам помогает", - добавил Каллум.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских, военных, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
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В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 20,4 тысячи человек, ранены более 54 тысяч.
ХАМАС утверждал, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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В миреИзраильХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуООНВосточный Иерусалим
 
 
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