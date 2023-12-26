https://ria.ru/20231226/gaza-1918134948.html
ЦАХАЛ заявил о приостановке боев в двух районах в центре сектора Газа
ЦАХАЛ заявил о приостановке боев в двух районах в центре сектора Газа - РИА Новости, 26.12.2023
ЦАХАЛ заявил о приостановке боев в двух районах в центре сектора Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в соцсети X о приостановке боевых действий до 15.00 мск в двух районах города Дейр-эль-Балах в центральной части сектора... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T12:24
2023-12-26T12:24
2023-12-26T12:25
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
армия обороны израиля (цахал)
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в соцсети X о приостановке боевых действий до 15.00 мск в двух районах города Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа. "Будет осуществлена локальная тактическая приостановка военной деятельности в гуманитарных целях в двух районах... в Дейр-эль-Балахе с 10.00 по местному времени (11.00 мск) до 14.00 (15.00 мск)", - сообщил представитель армии Израиля (ЦАХАЛ) Авичай Адраи на своей странице в соцсети X. Ранее газета New York Times сообщала, что приказы Израиля об эвакуации в секторе Газа иногда противоречат сами себе, кроме того, не все жители анклава могут получить к ним доступ из-за отсутствия связи. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. По данным минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября превысило 20,6 тысяч человек, более 54 тысяч получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231110/tunneli-1908529287.html
https://ria.ru/20231226/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20231222/khamas-1917184537.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
ЦАХАЛ заявил о приостановке боев в двух районах в центре сектора Газа
Армия Израиля заявила о приостановке боев в двух районах в центре сектора Газа
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в соцсети X
о приостановке боевых действий до 15.00 мск в двух районах города Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа.
"Будет осуществлена локальная тактическая приостановка военной деятельности в гуманитарных целях в двух районах... в Дейр-эль-Балахе с 10.00 по местному времени (11.00 мск) до 14.00 (15.00 мск)", - сообщил представитель армии Израиля (ЦАХАЛ) Авичай Адраи на своей странице в соцсети X.
Туннели сектора Газа приведут Израиль в ад
Ранее газета New York Times сообщала, что приказы Израиля
об эвакуации в секторе Газа иногда противоречат сами себе, кроме того, не все жители анклава могут получить к ним доступ из-за отсутствия связи.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС
операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
По данным минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября превысило 20,6 тысяч человек, более 54 тысяч получили ранения.
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
ХАМАС: история создания, идеология, перспективы развития организации
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН
"двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины
, но создано было только израильское.