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Армия Израиля заявила об ударах по сотне целей в секторе Газа - РИА Новости, 26.12.2023
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10:14 26.12.2023 (обновлено: 11:31 26.12.2023)
https://ria.ru/20231226/gaza-1918101354.html
Армия Израиля заявила об ударах по сотне целей в секторе Газа
Армия Израиля заявила об ударах по сотне целей в секторе Газа - РИА Новости, 26.12.2023
Армия Израиля заявила об ударах по сотне целей в секторе Газа
ВВС Израиля за сутки нанесли удары по сотне целей в секторе Газа, сообщила армия обороны страны в Telegram. РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T10:14
2023-12-26T11:31
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. ВВС Израиля за сутки нанесли удары по сотне целей в секторе Газа, сообщила армия обороны страны в Telegram.&quot;ВВС нанесли удары по более 100 террористическим целям в секторе Газа, в том числе по шахтам туннелей, инфраструктуре и военным объектам, используемым террористической организацией&quot;, — говорится в публикации.В лагере Джабалия военные ликвидировали группу людей, пытавшихся установить взрывное устройство на израильский танк.Кроме того, десятки бойцов ХАМАС были убиты в Хан-Юнисе.Бойцы ЦАХАЛ обнаружили боеприпасы, оружие и разведывательные документы на военном объекте "Исламского Джихада" в районе Дарадж-Туффах.О расширении военной операции в секторе Газа в минувшее воскресенье заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по итогам посещения анклава. По его словам, это единственный способ уничтожить ХАМАС и освободить заложников.Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари уточнил, что армия расширяет зону проведения военной операции в районе Хан-Юниса.Нетаньяху подчеркнул, что военные его "просили не останавливаться". Он добавил, что это будет "долгая" битва, конец которой далек.
https://ria.ru/20231225/gaza-1918050758.html
https://ria.ru/20231226/izrail-1918092621.html
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС
Армия Израиля заявила об ударах по сотне целей в секторе Газа

Армия Израиля заявила об ударах ВВС по 100 целям в Газе, в том числе по туннелям

© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные в секторе Газа. 26 декабря 2023
Израильские военные в секторе Газа. 26 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные в секторе Газа. 26 декабря 2023
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. ВВС Израиля за сутки нанесли удары по сотне целей в секторе Газа, сообщила армия обороны страны в Telegram.
«

"ВВС нанесли удары по более 100 террористическим целям в секторе Газа, в том числе по шахтам туннелей, инфраструктуре и военным объектам, используемым террористической организацией", — говорится в публикации.

В лагере Джабалия военные ликвидировали группу людей, пытавшихся установить взрывное устройство на израильский танк.
Кроме того, десятки бойцов ХАМАС были убиты в Хан-Юнисе.
Бойцы ЦАХАЛ обнаружили боеприпасы, оружие и разведывательные документы на военном объекте "Исламского Джихада" в районе Дарадж-Туффах.
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О расширении военной операции в секторе Газа в минувшее воскресенье заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по итогам посещения анклава. По его словам, это единственный способ уничтожить ХАМАС и освободить заложников.
Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари уточнил, что армия расширяет зону проведения военной операции в районе Хан-Юниса.
Нетаньяху подчеркнул, что военные его "просили не останавливаться". Он добавил, что это будет "долгая" битва, конец которой далек.
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В миреИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХАМАС
 
 
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