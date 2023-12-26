https://ria.ru/20231226/gaza-1918101354.html

Армия Израиля заявила об ударах по сотне целей в секторе Газа

Армия Израиля заявила об ударах по сотне целей в секторе Газа - РИА Новости, 26.12.2023

Армия Израиля заявила об ударах по сотне целей в секторе Газа

ВВС Израиля за сутки нанесли удары по сотне целей в секторе Газа, сообщила армия обороны страны в Telegram. РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T10:14

2023-12-26T10:14

2023-12-26T11:31

в мире

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. ВВС Израиля за сутки нанесли удары по сотне целей в секторе Газа, сообщила армия обороны страны в Telegram."ВВС нанесли удары по более 100 террористическим целям в секторе Газа, в том числе по шахтам туннелей, инфраструктуре и военным объектам, используемым террористической организацией", — говорится в публикации.В лагере Джабалия военные ликвидировали группу людей, пытавшихся установить взрывное устройство на израильский танк.Кроме того, десятки бойцов ХАМАС были убиты в Хан-Юнисе.Бойцы ЦАХАЛ обнаружили боеприпасы, оружие и разведывательные документы на военном объекте "Исламского Джихада" в районе Дарадж-Туффах.О расширении военной операции в секторе Газа в минувшее воскресенье заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по итогам посещения анклава. По его словам, это единственный способ уничтожить ХАМАС и освободить заложников.Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари уточнил, что армия расширяет зону проведения военной операции в районе Хан-Юниса.Нетаньяху подчеркнул, что военные его "просили не останавливаться". Он добавил, что это будет "долгая" битва, конец которой далек.

https://ria.ru/20231225/gaza-1918050758.html

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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас