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В пятиэтажке в Казани взорвался газ - РИА Новости, 26.12.2023
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12:06 26.12.2023
https://ria.ru/20231226/gaz-1918127978.html
В пятиэтажке в Казани взорвался газ
В пятиэтажке в Казани взорвался газ - РИА Новости, 26.12.2023
В пятиэтажке в Казани взорвался газ
Взрыв газа, по предварительной информации, произошел в квартире пятиэтажного дома в Казани, сообщает ГУМЧС России по Татарстану в Telegram-канале. РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T12:06
2023-12-26T12:06
происшествия
казань
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КАЗАНЬ, 26 дек – РИА Новости. Взрыв газа, по предварительной информации, произошел в квартире пятиэтажного дома в Казани, сообщает ГУМЧС России по Татарстану в Telegram-канале. "В 11.06 26 декабря поступило сообщение, предварительно, о хлопке газовоздушной смеси в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома по улице Гудованцева, 31 в Казани", - информирует ведомство. Прибывшие пожарные подразделения спасли по трехколенной лестнице из окна четвертого этажа одного человека. Дальнейшая информация уточняется.
https://ria.ru/20230313/gaz-1857097719.html
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РИА Новости
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происшествия, казань
Происшествия, Казань
В пятиэтажке в Казани взорвался газ

В квартире пятиэтажного дома в Казани произошел взрыв газа

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВключенная газовая конфорка
Включенная газовая конфорка - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Включенная газовая конфорка. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 26 дек – РИА Новости. Взрыв газа, по предварительной информации, произошел в квартире пятиэтажного дома в Казани, сообщает ГУМЧС России по Татарстану в Telegram-канале.
"В 11.06 26 декабря поступило сообщение, предварительно, о хлопке газовоздушной смеси в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома по улице Гудованцева, 31 в Казани", - информирует ведомство.
Прибывшие пожарные подразделения спасли по трехколенной лестнице из окна четвертого этажа одного человека.
Дальнейшая информация уточняется.
Сотрудники МЧС РФ работают на месте взрыва бытового газа в жилом доме No5 по улице Батова в Ярославле - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
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ПроисшествияКазань
 
 
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