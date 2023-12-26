https://ria.ru/20231226/gaz-1918127978.html

В пятиэтажке в Казани взорвался газ

В пятиэтажке в Казани взорвался газ - РИА Новости, 26.12.2023

В пятиэтажке в Казани взорвался газ

Взрыв газа, по предварительной информации, произошел в квартире пятиэтажного дома в Казани, сообщает ГУМЧС России по Татарстану в Telegram-канале. РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T12:06

2023-12-26T12:06

2023-12-26T12:06

происшествия

казань

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КАЗАНЬ, 26 дек – РИА Новости. Взрыв газа, по предварительной информации, произошел в квартире пятиэтажного дома в Казани, сообщает ГУМЧС России по Татарстану в Telegram-канале. "В 11.06 26 декабря поступило сообщение, предварительно, о хлопке газовоздушной смеси в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома по улице Гудованцева, 31 в Казани", - информирует ведомство. Прибывшие пожарные подразделения спасли по трехколенной лестнице из окна четвертого этажа одного человека. Дальнейшая информация уточняется.

https://ria.ru/20230313/gaz-1857097719.html

казань

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2023

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происшествия, казань