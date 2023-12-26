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В Гагаузии рассказали о давлении молдавских властей на автономию - РИА Новости, 26.12.2023
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14:36 26.12.2023
https://ria.ru/20231226/gagauziya-1918194514.html
В Гагаузии рассказали о давлении молдавских властей на автономию
В Гагаузии рассказали о давлении молдавских властей на автономию - РИА Новости, 26.12.2023
В Гагаузии рассказали о давлении молдавских властей на автономию
Центральные власти Молдавии оказывают давление на Гагаузию, введя финансовые санкции в отношении несогласных с политикой правящей партии "Действие и... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T14:36
2023-12-26T14:36
в мире
гагаузия
молдавия
дмитрий константинов
таможенный союз
обсе
евгения гуцул
майя санду
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КИШИНЕВ, 26 дек – РИА Новости. Центральные власти Молдавии оказывают давление на Гагаузию, введя финансовые санкции в отношении несогласных с политикой правящей партии "Действие и солидарность", заявил депутат Народного собрания автономии (местного парламента) Николай Дудогло. Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз. Весной состоялись выборы главы Гагаузии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов. Инаугурацию Гуцул никто из представителей властей не посетил. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. "Мы должны поставить в известность зарубежные посольства, ОБСЕ другие международные структуры с требованием обратить внимание на давление, которое Кишинев оказывает на Гагаузию, на введение финансовых ограничений, включая блокировку банковских карт. На каком основании блокируются счета бюджетников? Они не могут вовремя получить зарплату, в банках сообщают о якобы введенных запретах. На каком основании? Неужели на том, что тот или иной гражданин может быть не согласен с политикой правящей партии? Надо разобраться, что происходит", - заявил Дудогло в ходе заседания Народного собрания, которое транслировалось на сайте гагаузского парламента. Депутат прокомментировал обыски у спикера Народного собрания Дмитрия Константинова, отметив, что эти действия также могут быть расценены как попытка оказания давления на руководство Гагаузии. "Мы видим, что идет полное давление со стороны центральных властей. В объединенной команде вместе президент, премьер-министр и председатель парламента давят на председателя НСГ, чтобы он ушел в отставку. Речь идет обо всех политических лидерах Гагаузии. Если мы промолчим, то завтра уголовное дело будет у многих других. Потому что поставлена цель обезглавить Гагаузию и в дальнейшем ее ликвидировать", - заявил Дудогло. На прошлой неделе сотрудники Национального антикоррупционного центра (НАЦ) Молдавии провели обыски в доме Константинова. По информации правоохранителей, следственные мероприятия связаны с выявлением нарушений в экономической деятельности Константинова. По словам самого Константинова, обыски прошли и у его сына, а также у работников спиртзавода, собственником которого он является, и назвал действия НАЦ политической расправой со стороны Кишинева. В прошлом году в Гагаузии прошла серия антиправительственных протестов, в ходе которых жители автономии выражали недовольство ростом цен на продукты питания и подорожанием коммунальных услуг. После этого спецназ молдавской полиции неожиданно провел в регионе антитеррористические учения. Многие политики и общественники расценили их как давление на жителей автономии, попытку запугивания.
https://ria.ru/20231226/moldaviya-1917939708.html
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в мире, гагаузия, молдавия, дмитрий константинов, таможенный союз, обсе, евгения гуцул, майя санду, кишинев
В мире, Гагаузия, Молдавия, Дмитрий Константинов, Таможенный союз, ОБСЕ, Евгения Гуцул, Майя Санду, Кишинев
В Гагаузии рассказали о давлении молдавских властей на автономию

Депутат Дудогло: на Гагаузию оказывают политическое и экономическое давление

CC BY 2.0 / Guttorm Flatabø / Welcome to GagauziaВъезд в Гагаузскую автономию
Въезд в Гагаузскую автономию - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
CC BY 2.0 / Guttorm Flatabø / Welcome to Gagauzia
Въезд в Гагаузскую автономию. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 26 дек – РИА Новости. Центральные власти Молдавии оказывают давление на Гагаузию, введя финансовые санкции в отношении несогласных с политикой правящей партии "Действие и солидарность", заявил депутат Народного собрания автономии (местного парламента) Николай Дудогло.
Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз. Весной состоялись выборы главы Гагаузии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов. Инаугурацию Гуцул никто из представителей властей не посетил. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
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"Мы должны поставить в известность зарубежные посольства, ОБСЕ другие международные структуры с требованием обратить внимание на давление, которое Кишинев оказывает на Гагаузию, на введение финансовых ограничений, включая блокировку банковских карт. На каком основании блокируются счета бюджетников? Они не могут вовремя получить зарплату, в банках сообщают о якобы введенных запретах. На каком основании? Неужели на том, что тот или иной гражданин может быть не согласен с политикой правящей партии? Надо разобраться, что происходит", - заявил Дудогло в ходе заседания Народного собрания, которое транслировалось на сайте гагаузского парламента.
Депутат прокомментировал обыски у спикера Народного собрания Дмитрия Константинова, отметив, что эти действия также могут быть расценены как попытка оказания давления на руководство Гагаузии.
"Мы видим, что идет полное давление со стороны центральных властей. В объединенной команде вместе президент, премьер-министр и председатель парламента давят на председателя НСГ, чтобы он ушел в отставку. Речь идет обо всех политических лидерах Гагаузии. Если мы промолчим, то завтра уголовное дело будет у многих других. Потому что поставлена цель обезглавить Гагаузию и в дальнейшем ее ликвидировать", - заявил Дудогло.
На прошлой неделе сотрудники Национального антикоррупционного центра (НАЦ) Молдавии провели обыски в доме Константинова. По информации правоохранителей, следственные мероприятия связаны с выявлением нарушений в экономической деятельности Константинова. По словам самого Константинова, обыски прошли и у его сына, а также у работников спиртзавода, собственником которого он является, и назвал действия НАЦ политической расправой со стороны Кишинева.
В прошлом году в Гагаузии прошла серия антиправительственных протестов, в ходе которых жители автономии выражали недовольство ростом цен на продукты питания и подорожанием коммунальных услуг. После этого спецназ молдавской полиции неожиданно провел в регионе антитеррористические учения. Многие политики и общественники расценили их как давление на жителей автономии, попытку запугивания.
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В миреГагаузияМолдавияДмитрий КонстантиновТаможенный союзОБСЕЕвгения ГуцулМайя СандуКишинев
 
 
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