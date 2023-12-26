https://ria.ru/20231226/frg-1918250582.html

СМИ: КНР к 2037 году обгонит США и станет крупнейшей экономикой мира

СМИ: КНР к 2037 году обгонит США и станет крупнейшей экономикой мира - РИА Новости, 26.12.2023

СМИ: КНР к 2037 году обгонит США и станет крупнейшей экономикой мира

Китайская экономика продолжает расти, несмотря на кризис на рынке недвижимости, но обогнать США и стать крупнейшей экономикой сможет не раньше 2037 года, пишет... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T17:13

2023-12-26T17:13

2023-12-26T18:19

экономика

германия

индия

россия

великобритания

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Китайская экономика продолжает расти, несмотря на кризис на рынке недвижимости, но обогнать США и стать крупнейшей экономикой сможет не раньше 2037 года, пишет Times со ссылкой на доклад британского Центра экономических и бизнес-исследований (Centre for Economics and Business Research, CEBR).По мнению исследователей, Штаты вновь займут первое место в 2050-х годах, а Индия станет крупнейшей экономикой мира в 2080-х годах.Аналитика прогнозируют, что Германия может утратить статус третьей крупнейшей экономики к 2026 году из-за замедления роста на фоне санкций против Москвы и зависимости от российских энергоносителей."Сокращение разрыва между экономиками Великобритании и Германии будет вызвано замедлением последней в результате ее зависимости от российской энергетики для развития производственного сектора", — пишет издание. В период с 2033 по 2038 год разрыв между экономиками Британии и ФРГ немного сократится. Ожидается, что в 2026 году Германия уступит третье место Японии, а в 2027 году вместо Германии четвертое место займет Индия. В CEBR прогнозируют, что Индия, располагая капиталом в десять триллионов долларов, станет третьей крупнейшей экономикой в 2035 году, в результате чего мировую геополитику ожидает сдвиг, поскольку к двум сверхдержавам прибавится третья. Рассматривая Францию и Великобританию, эксперты ожидают, что разрыв между экономиками двух стран будет со временем усиливаться. Так, в 2033-м британская экономика будет опережать французскую на 10,2 процента, а к 2038 году разрыв увеличится до 19,9 процента. По прогнозам аналитиков, в общемировом рейтинге Россия, занимая восьмое место по состоянию на 2023 год, окажется на 11-м месте в 2024 году и 14-м — в 2038 году. В CEBR ожидают, что за 2023-й мировой ВВП составит 104 триллиона долларов, а к 2038 году он увеличится до 219 триллионов долларов, причем большую часть роста обеспечат менее развитые экономики.

https://ria.ru/20231226/zapad-1918064045.html

https://ria.ru/20231226/germaniya-1918091957.html

https://ria.ru/20231221/ekonomika-1917230856.html

германия

индия

россия

великобритания

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экономика, германия, индия, россия, великобритания