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В московском метро прошел флешмоб Дедов Морозов
В московском метро прошел флешмоб Дедов Морозов - РИА Новости, 26.12.2023
В московском метро прошел флешмоб Дедов Морозов
Флешмоб Дедов Морозов прошёл в метро и на МЦД Москвы, они поздравляли пассажиров с приближающимся праздником, делали фотографии на память и дарили новогодние... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T18:37
2023-12-26T18:37
2023-12-26T18:37
общество
москва
московское центральное кольцо (мцк)
дед мороз
новый год
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Флешмоб Дедов Морозов прошёл в метро и на МЦД Москвы, они поздравляли пассажиров с приближающимся праздником, делали фотографии на память и дарили новогодние подарки, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "Сегодня вы могли видеть много новогодних волшебников в метро и на МЦД. Мы провели флешмоб Дедов Морозов. Впервые они проехали сразу по 5 линиям, в том числе и запущенным в 2023 году: БКЛ, МЦД-4, Кольцевой, Калужско-Рижской, МЦК", — говорится в сообщении. Отмечается, что в поездах и на станциях 100 Дедов Морозов поздравляли пассажиров с приближающимся праздником, делали фотографии на память и дарили новогодние подарки — 15 тысяч брендированных елочных игрушек. А на станции МЦК Нижегородская они исполнили зажигательный танец.
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общество, москва, московское центральное кольцо (мцк), дед мороз, новый год
Общество, Москва, Московское центральное кольцо (МЦК), Дед Мороз, Новый год
В московском метро прошел флешмоб Дедов Морозов
В московском метро и на МЦД прошел флешмоб Дедов Морозов