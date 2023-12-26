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В московском метро прошел флешмоб Дедов Морозов

В московском метро прошел флешмоб Дедов Морозов - РИА Новости, 26.12.2023

В московском метро прошел флешмоб Дедов Морозов

Флешмоб Дедов Морозов прошёл в метро и на МЦД Москвы, они поздравляли пассажиров с приближающимся праздником, делали фотографии на память и дарили новогодние... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T18:37

2023-12-26T18:37

2023-12-26T18:37

общество

москва

московское центральное кольцо (мцк)

дед мороз

новый год

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Флешмоб Дедов Морозов прошёл в метро и на МЦД Москвы, они поздравляли пассажиров с приближающимся праздником, делали фотографии на память и дарили новогодние подарки, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "Сегодня вы могли видеть много новогодних волшебников в метро и на МЦД. Мы провели флешмоб Дедов Морозов. Впервые они проехали сразу по 5 линиям, в том числе и запущенным в 2023 году: БКЛ, МЦД-4, Кольцевой, Калужско-Рижской, МЦК", — говорится в сообщении. Отмечается, что в поездах и на станциях 100 Дедов Морозов поздравляли пассажиров с приближающимся праздником, делали фотографии на память и дарили новогодние подарки — 15 тысяч брендированных елочных игрушек. А на станции МЦК Нижегородская они исполнили зажигательный танец.

https://ria.ru/20231118/ded_moroz-1910217420.html

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общество, москва, московское центральное кольцо (мцк), дед мороз, новый год