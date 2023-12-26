РФМ прокомментировал проблему "круговорота рублей" у экспортеров
РФМ: экспортеры решают проблему круговорота рублей индивидуально
Российские рубли. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Российские экспортеры, столкнувшиеся с проблемой "круговорота рублей" при продаже выручки, могут решить ее в индивидуальном порядке, заявил в интервью РБК заместитель руководителя Росфинмониторинга Герман Негляд.
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"Для этого существует механизм межведомственной комиссии при Минфине России, которая может рассмотреть соответствующее обращение экспортера и пороговое значение изменить в каждом конкретном случае. То есть возможно принятие точечного решения в отношении конкретного экспортера", – сказал он.
Негляд добавил, что сейчас ведомство не фиксирует "серьезных проблем" в этой сфере.
Под "круговоротом рублей" подразумевается процесс частичной конвертации экспортерами рублевых доходов в валюту за рубежом, последующее возвращение в Россию и обмен ее на рубли.
В октябре президент России Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже иностранной валюты некоторыми российскими экспортерами. Песков подчеркнул, что объемы обязательно продаваемой валюты установит правительство. Следить за выполнением этой нормы поручено Федеральной службе по финансовому мониторингу, которая будет назначать своих представителей в компании из перечня.
В свою очередь, в правительстве уточнили, что новые меры вводятся на полгода с целью стабилизации курса рубля. Там также подчеркнули, что экспортеры из перечня должны будут предоставлять в Центробанк и Росфинмониторинг индикативные планы-графики по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке. В список вошли 43 группы компаний, относящихся к отраслям топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии,
В свою очередь, в правительстве уточнили, что новые меры вводятся на полгода с целью стабилизации курса рубля. Там также подчеркнули, что экспортеры из перечня должны будут предоставлять в Центробанк и Росфинмониторинг индикативные планы-графики по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке. В список вошли 43 группы компаний, относящихся к отраслям топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии,