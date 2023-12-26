https://ria.ru/20231226/finansy-1918091797.html

РФМ прокомментировал проблему "круговорота рублей" у экспортеров

РФМ прокомментировал проблему "круговорота рублей" у экспортеров - РИА Новости, 26.12.2023

РФМ прокомментировал проблему "круговорота рублей" у экспортеров

Российские экспортеры, столкнувшиеся с проблемой "круговорота рублей" при продаже выручки, могут решить ее в индивидуальном порядке, заявил в интервью РБК... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T09:30

2023-12-26T09:30

2023-12-26T09:41

экономика

россия

владимир путин

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Российские экспортеры, столкнувшиеся с проблемой "круговорота рублей" при продаже выручки, могут решить ее в индивидуальном порядке, заявил в интервью РБК заместитель руководителя Росфинмониторинга Герман Негляд."Для этого существует механизм межведомственной комиссии при Минфине России, которая может рассмотреть соответствующее обращение экспортера и пороговое значение изменить в каждом конкретном случае. То есть возможно принятие точечного решения в отношении конкретного экспортера", – сказал он.Негляд добавил, что сейчас ведомство не фиксирует "серьезных проблем" в этой сфере.В октябре президент России Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже иностранной валюты некоторыми российскими экспортерами. Песков подчеркнул, что объемы обязательно продаваемой валюты установит правительство. Следить за выполнением этой нормы поручено Федеральной службе по финансовому мониторингу, которая будет назначать своих представителей в компании из перечня. В свою очередь, в правительстве уточнили, что новые меры вводятся на полгода с целью стабилизации курса рубля. Там также подчеркнули, что экспортеры из перечня должны будут предоставлять в Центробанк и Росфинмониторинг индикативные планы-графики по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке. В список вошли 43 группы компаний, относящихся к отраслям топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии,

https://ria.ru/20230928/kontrol-1899266904.html

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экономика, россия, владимир путин, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)