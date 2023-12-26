https://ria.ru/20231226/finansy-1918083572.html
В Росфинмониторинге высказались об эффективности антиотмывочной системы
В Росфинмониторинге высказались об эффективности антиотмывочной системы - РИА Новости, 26.12.2023
В Росфинмониторинге высказались об эффективности антиотмывочной системы
Резкого ужесточения антиотмывочного режима для контроля за трансграничными операциями российского бизнеса не предполагается, для этого нет оснований, заявил... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T08:50
2023-12-26T08:50
2023-12-26T08:50
экономика
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144797/70/1447977089_0:227:4344:2670_1920x0_80_0_0_8d6b6b544365290c75d0217248b86c84.jpg
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Резкого ужесточения антиотмывочного режима для контроля за трансграничными операциями российского бизнеса не предполагается, для этого нет оснований, заявил замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд в интервью РБК. "Мы с Банком России и в прошлом, и в уходящем году обращали внимание поднадзорных субъектов на изменившиеся схемы расчетов. Наша цель - это препятствование именно незаконным финансовым операциям… Каких-то резких ужесточений антиотмывочного режима не предполагается, к этому нет никаких оснований", - сказал Негляд.По его словам, та точечная работа, которая ведется в сфере противодействия подозрительным операциям, "себя полностью оправдывает". Негляд добавил, Росфинмониторинг всегда старался делать максимум для того, чтобы антиотмывочная система не мешала легальным операциям и бизнесу, который осуществляет законную деятельность, а скорее даже помогала. "Мы по ряду случаев даже с иностранными коллегами разбирались и разъясняли им, что российский бизнес в данном случае осуществляет абсолютно законную деятельность и нет оснований применять меры блокирования каких-то операций уже в тех юрисдикциях", - отметил Негляд.
https://ria.ru/20231218/perevody-1916432301.html
https://ria.ru/20231226/itogi-1918081790.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144797/70/1447977089_241:0:4101:2895_1920x0_80_0_0_4a82a16cd4df6a94207c550e85a946ac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), россия
Экономика, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Россия
В Росфинмониторинге высказались об эффективности антиотмывочной системы
Негляд: у Росфинмониторинга нет оснований для ужесточения антиотмывочного режима
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости.
Резкого ужесточения антиотмывочного режима для контроля за трансграничными операциями российского бизнеса не предполагается, для этого нет оснований, заявил замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд в интервью
РБК.
"Мы с Банком России и в прошлом, и в уходящем году обращали внимание поднадзорных субъектов на изменившиеся схемы расчетов. Наша цель - это препятствование именно незаконным финансовым операциям… Каких-то резких ужесточений антиотмывочного режима не предполагается, к этому нет никаких оснований", - сказал Негляд.
В России предложили ввести новые правила перевода денег
По его словам, та точечная работа, которая ведется в сфере противодействия подозрительным операциям, "себя полностью оправдывает".
Негляд добавил, Росфинмониторинг всегда старался делать максимум для того, чтобы антиотмывочная система не мешала легальным операциям и бизнесу, который осуществляет законную деятельность, а скорее даже помогала.
"Мы по ряду случаев даже с иностранными коллегами разбирались и разъясняли им, что российский бизнес в данном случае осуществляет абсолютно законную деятельность и нет оснований применять меры блокирования каких-то операций уже в тех юрисдикциях", - отметил Негляд.
Финансовые итоги года: что стало с рублем