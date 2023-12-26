https://ria.ru/20231226/finansy-1918083572.html

В Росфинмониторинге высказались об эффективности антиотмывочной системы

В Росфинмониторинге высказались об эффективности антиотмывочной системы - РИА Новости, 26.12.2023

В Росфинмониторинге высказались об эффективности антиотмывочной системы

Резкого ужесточения антиотмывочного режима для контроля за трансграничными операциями российского бизнеса не предполагается, для этого нет оснований, заявил... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T08:50

2023-12-26T08:50

2023-12-26T08:50

экономика

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

россия

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Резкого ужесточения антиотмывочного режима для контроля за трансграничными операциями российского бизнеса не предполагается, для этого нет оснований, заявил замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд в интервью РБК. "Мы с Банком России и в прошлом, и в уходящем году обращали внимание поднадзорных субъектов на изменившиеся схемы расчетов. Наша цель - это препятствование именно незаконным финансовым операциям… Каких-то резких ужесточений антиотмывочного режима не предполагается, к этому нет никаких оснований", - сказал Негляд.По его словам, та точечная работа, которая ведется в сфере противодействия подозрительным операциям, "себя полностью оправдывает". Негляд добавил, Росфинмониторинг всегда старался делать максимум для того, чтобы антиотмывочная система не мешала легальным операциям и бизнесу, который осуществляет законную деятельность, а скорее даже помогала. "Мы по ряду случаев даже с иностранными коллегами разбирались и разъясняли им, что российский бизнес в данном случае осуществляет абсолютно законную деятельность и нет оснований применять меры блокирования каких-то операций уже в тех юрисдикциях", - отметил Негляд.

https://ria.ru/20231218/perevody-1916432301.html

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россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), россия