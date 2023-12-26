Рейтинг@Mail.ru
В Росфинмониторинге высказались об эффективности антиотмывочной системы - РИА Новости, 26.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:50 26.12.2023
https://ria.ru/20231226/finansy-1918083572.html
В Росфинмониторинге высказались об эффективности антиотмывочной системы
В Росфинмониторинге высказались об эффективности антиотмывочной системы - РИА Новости, 26.12.2023
В Росфинмониторинге высказались об эффективности антиотмывочной системы
Резкого ужесточения антиотмывочного режима для контроля за трансграничными операциями российского бизнеса не предполагается, для этого нет оснований, заявил... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T08:50
2023-12-26T08:50
экономика
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144797/70/1447977089_0:227:4344:2670_1920x0_80_0_0_8d6b6b544365290c75d0217248b86c84.jpg
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Резкого ужесточения антиотмывочного режима для контроля за трансграничными операциями российского бизнеса не предполагается, для этого нет оснований, заявил замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд в интервью РБК. "Мы с Банком России и в прошлом, и в уходящем году обращали внимание поднадзорных субъектов на изменившиеся схемы расчетов. Наша цель - это препятствование именно незаконным финансовым операциям… Каких-то резких ужесточений антиотмывочного режима не предполагается, к этому нет никаких оснований", - сказал Негляд.По его словам, та точечная работа, которая ведется в сфере противодействия подозрительным операциям, "себя полностью оправдывает". Негляд добавил, Росфинмониторинг всегда старался делать максимум для того, чтобы антиотмывочная система не мешала легальным операциям и бизнесу, который осуществляет законную деятельность, а скорее даже помогала. "Мы по ряду случаев даже с иностранными коллегами разбирались и разъясняли им, что российский бизнес в данном случае осуществляет абсолютно законную деятельность и нет оснований применять меры блокирования каких-то операций уже в тех юрисдикциях", - отметил Негляд.
https://ria.ru/20231218/perevody-1916432301.html
https://ria.ru/20231226/itogi-1918081790.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144797/70/1447977089_241:0:4101:2895_1920x0_80_0_0_4a82a16cd4df6a94207c550e85a946ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), россия
Экономика, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Россия
В Росфинмониторинге высказались об эффективности антиотмывочной системы

Негляд: у Росфинмониторинга нет оснований для ужесточения антиотмывочного режима

© Fotolia / SemAПачка денег в руках у мужчины
Пачка денег в руках у мужчины - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© Fotolia / SemA
Пачка денег в руках у мужчины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Резкого ужесточения антиотмывочного режима для контроля за трансграничными операциями российского бизнеса не предполагается, для этого нет оснований, заявил замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд в интервью РБК.
"Мы с Банком России и в прошлом, и в уходящем году обращали внимание поднадзорных субъектов на изменившиеся схемы расчетов. Наша цель - это препятствование именно незаконным финансовым операциям… Каких-то резких ужесточений антиотмывочного режима не предполагается, к этому нет никаких оснований", - сказал Негляд.
Посетители офисе Сбербанка - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
В России предложили ввести новые правила перевода денег
18 декабря, 11:15
По его словам, та точечная работа, которая ведется в сфере противодействия подозрительным операциям, "себя полностью оправдывает".
Негляд добавил, Росфинмониторинг всегда старался делать максимум для того, чтобы антиотмывочная система не мешала легальным операциям и бизнесу, который осуществляет законную деятельность, а скорее даже помогала.
"Мы по ряду случаев даже с иностранными коллегами разбирались и разъясняли им, что российский бизнес в данном случае осуществляет абсолютно законную деятельность и нет оснований применять меры блокирования каких-то операций уже в тех юрисдикциях", - отметил Негляд.
Граффити в поддержку рубля - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
Финансовые итоги года: что стало с рублем
Вчера, 08:28
 
ЭкономикаФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала