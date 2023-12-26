https://ria.ru/20231226/feodosiya-1918139339.html

Шойгу доложил Путину об ударе по Феодосии и повреждении БДК "Новочеркасск"

Шойгу доложил Путину об ударе по Феодосии и повреждении БДК "Новочеркасск" - РИА Новости, 26.12.2023

Шойгу доложил Путину об ударе по Феодосии и повреждении БДК "Новочеркасск"

Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об украинской атаке на Феодосию и повреждении БДК "Новочеркасск", сообщил пресс-секретарь главы РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T12:40

2023-12-26T12:40

2023-12-26T13:33

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феодосия

россия

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дмитрий песков

происшествия

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об украинской атаке на Феодосию и повреждении БДК "Новочеркасск", сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Министр обороны Шойгу доложил Владимиру Путину об ударе ВСУ по Феодосии и повреждениях большого десантного корабля "Новочеркасск", — сказал он.Минувшей ночью армия противника атаковала Феодосию авиационными управляемыми ракетами. Повреждения получил корабль "Новочеркасск". В воздушном бою уничтожены два самолета Су-24 украинских войск. По данным МЧС, после удара один человек погиб, четверо пострадали. Шесть зданий получили повреждения.

https://ria.ru/20231226/feodosiya-1918136882.html

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Кирилл Волков

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