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Шойгу доложил Путину об ударе по Феодосии и повреждении БДК "Новочеркасск" - РИА Новости, 26.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:40 26.12.2023 (обновлено: 13:33 26.12.2023)
https://ria.ru/20231226/feodosiya-1918139339.html
Шойгу доложил Путину об ударе по Феодосии и повреждении БДК "Новочеркасск"
Шойгу доложил Путину об ударе по Феодосии и повреждении БДК "Новочеркасск" - РИА Новости, 26.12.2023
Шойгу доложил Путину об ударе по Феодосии и повреждении БДК "Новочеркасск"
Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об украинской атаке на Феодосию и повреждении БДК "Новочеркасск", сообщил пресс-секретарь главы РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T12:40
2023-12-26T13:33
специальная военная операция на украине
феодосия
россия
сергей шойгу
владимир путин
дмитрий песков
происшествия
республика крым
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об украинской атаке на Феодосию и повреждении БДК "Новочеркасск", сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Министр обороны Шойгу доложил Владимиру Путину об ударе ВСУ по Феодосии и повреждениях большого десантного корабля "Новочеркасск", — сказал он.Минувшей ночью армия противника атаковала Феодосию авиационными управляемыми ракетами. Повреждения получил корабль "Новочеркасск". В воздушном бою уничтожены два самолета Су-24 украинских войск. По данным МЧС, после удара один человек погиб, четверо пострадали. Шесть зданий получили повреждения.
https://ria.ru/20231226/feodosiya-1918136882.html
феодосия
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Специальная военная операция на Украине, Феодосия, Россия, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Происшествия, Республика Крым, Вооруженные силы Украины, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Шойгу доложил Путину об ударе по Феодосии и повреждении БДК "Новочеркасск"

Шойгу доложил Путину об ударе ВСУ по Феодосии и повреждении БДК "Новочеркасск"

© РИА НовостиПоследствия атаки на Феодосию
Последствия атаки на Феодосию - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости
Последствия атаки на Феодосию
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об украинской атаке на Феодосию и повреждении БДК "Новочеркасск", сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Министр обороны Шойгу доложил Владимиру Путину об ударе ВСУ по Феодосии и повреждениях большого десантного корабля "Новочеркасск", — сказал он.
Минувшей ночью армия противника атаковала Феодосию авиационными управляемыми ракетами. Повреждения получил корабль "Новочеркасск". В воздушном бою уничтожены два самолета Су-24 украинских войск.
По данным МЧС, после удара один человек погиб, четверо пострадали. Шесть зданий получили повреждения.
Большой десантный корабль Новочеркасск - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
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Вчера, 12:30
 
Специальная военная операция на УкраинеФеодосияРоссияСергей ШойгуВладимир ПутинДмитрий ПесковПроисшествияРеспублика КрымВооруженные силы УкраиныУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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