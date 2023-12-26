https://ria.ru/20231226/feodosiya-1918107958.html

Власти Феодосии заявили о штатной работе служб жизнеобеспечения после атаки

Власти Феодосии заявили о штатной работе служб жизнеобеспечения после атаки - РИА Новости, 26.12.2023

Власти Феодосии заявили о штатной работе служб жизнеобеспечения после атаки

Службы жизнеобеспечения Феодосии после ночной вражеской атаки работают в штатном режиме, сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко в своем... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T10:50

2023-12-26T10:50

2023-12-26T10:50

специальная военная операция на украине

феодосия

сергей аксенов (политик)

вооруженные силы украины

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918094554_0:69:966:613_1920x0_80_0_0_828c5b601c73a66464c2d2fda2a96f7a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости. Службы жизнеобеспечения Феодосии после ночной вражеской атаки работают в штатном режиме, сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко в своем Telegram-канале.Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил о вражеской атаке минувшей ночью в районе Феодосии, в результате которой один человек погиб и двое ранены. По его словам, территория порта оцеплена, вспыхнувший пожар был локализован, на месте работают профильные службы, жители нескольких домов отселены. "Службы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме. Прошу всех доверять только официальной информации и сохранять спокойствие", - написал Ткаченко.По его словам, по всем вопросам, связанным с нанесением ущерба имуществу, можно обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу города. По информации Минобороны, сегодня ночью в ходе отражения удара ВСУ с применением авиационных управляемых ракет в пункте базирования Феодосия получил повреждения большой десантный корабль "Новочеркасск".

https://ria.ru/20231226/krym-1918104875.html

феодосия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

феодосия, сергей аксенов (политик), вооруженные силы украины, происшествия