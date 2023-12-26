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Власти Феодосии заявили о штатной работе служб жизнеобеспечения после атаки - РИА Новости, 26.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:50 26.12.2023
https://ria.ru/20231226/feodosiya-1918107958.html
Власти Феодосии заявили о штатной работе служб жизнеобеспечения после атаки
Власти Феодосии заявили о штатной работе служб жизнеобеспечения после атаки - РИА Новости, 26.12.2023
Власти Феодосии заявили о штатной работе служб жизнеобеспечения после атаки
Службы жизнеобеспечения Феодосии после ночной вражеской атаки работают в штатном режиме, сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко в своем... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T10:50
2023-12-26T10:50
специальная военная операция на украине
феодосия
сергей аксенов (политик)
вооруженные силы украины
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости. Службы жизнеобеспечения Феодосии после ночной вражеской атаки работают в штатном режиме, сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко в своем Telegram-канале.Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил о вражеской атаке минувшей ночью в районе Феодосии, в результате которой один человек погиб и двое ранены. По его словам, территория порта оцеплена, вспыхнувший пожар был локализован, на месте работают профильные службы, жители нескольких домов отселены. "Службы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме. Прошу всех доверять только официальной информации и сохранять спокойствие", - написал Ткаченко.По его словам, по всем вопросам, связанным с нанесением ущерба имуществу, можно обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу города. По информации Минобороны, сегодня ночью в ходе отражения удара ВСУ с применением авиационных управляемых ракет в пункте базирования Феодосия получил повреждения большой десантный корабль "Новочеркасск".
https://ria.ru/20231226/krym-1918104875.html
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феодосия, сергей аксенов (политик), вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Феодосия, Сергей Аксенов (политик), Вооруженные силы Украины, Происшествия
Власти Феодосии заявили о штатной работе служб жизнеобеспечения после атаки

Ткаченко: службы жизнеобеспечения Феодосии после атаки работают в штатном режиме

© Фото : РИА Новости КрымЛиквидация последствий атаки на Феодосию со стороны ВСУ
Ликвидация последствий атаки на Феодосию со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© Фото : РИА Новости Крым
Ликвидация последствий атаки на Феодосию со стороны ВСУ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости. Службы жизнеобеспечения Феодосии после ночной вражеской атаки работают в штатном режиме, сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко в своем Telegram-канале.
Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил о вражеской атаке минувшей ночью в районе Феодосии, в результате которой один человек погиб и двое ранены. По его словам, территория порта оцеплена, вспыхнувший пожар был локализован, на месте работают профильные службы, жители нескольких домов отселены.
«
"Службы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме. Прошу всех доверять только официальной информации и сохранять спокойствие", - написал Ткаченко.
По его словам, по всем вопросам, связанным с нанесением ущерба имуществу, можно обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу города.
По информации Минобороны, сегодня ночью в ходе отражения удара ВСУ с применением авиационных управляемых ракет в пункте базирования Феодосия получил повреждения большой десантный корабль "Новочеркасск".
Ликвидация последствий атаки на Феодосию со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
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Специальная военная операция на УкраинеФеодосияСергей Аксенов (политик)Вооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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