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В Феодосии временно перекрыли движение транспорта по двум улицам - РИА Новости, 26.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:35 26.12.2023 (обновлено: 09:40 26.12.2023)
https://ria.ru/20231226/feodosiya-1918092417.html
В Феодосии временно перекрыли движение транспорта по двум улицам
В Феодосии временно перекрыли движение транспорта по двум улицам - РИА Новости, 26.12.2023
В Феодосии временно перекрыли движение транспорта по двум улицам
В Феодосии временно перекрыто движение по двум улицам, из-за чего изменена схема следования маршрутного транспорта, сообщает администрация города в своем... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T09:35
2023-12-26T09:40
феодосия
сергей аксенов (политик)
происшествия
специальная военная операция на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости. В Феодосии временно перекрыто движение по двум улицам, из-за чего изменена схема следования маршрутного транспорта, сообщает администрация города в своем Telegram-канале. Глава Крыма Сергей Аксенов в ночь на вторник сообщил о вражеской атаке в районе Феодосии, территория порта оцеплена, вспыхнувший пожар был локализован, на месте работают профильные службы. Он сообщил, что жители нескольких домов в районе порта будут отселены. "Временно перекрыто движение транспорта по улицам Десантников и Красноармейской", - говорится в сообщении городских властей. Улицы находятся рядом с Феодосийским морским портом. В частности, автобусы маршрутов №№ 1, 1-а, 1-д, 2-а и 14 будут доезжать до остановки "Центр". Также временно изменится расписание движения автобусов маршрутов №№ 2-а и 14, а маршрут № 15 отменят. "Просим воспользоваться альтернативными маршрутами № 5 или 6. Интервалы между рейсами, возможно, будут увеличены. Просим всех при необязательности поездок воздержаться от них. Призываем руководителей предприятий и организаций с пониманием отнестись к возможным опозданиям сотрудников", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231225/krym-1917894942.html
https://ria.ru/20231120/priznanie-1910517013.html
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феодосия, сергей аксенов (политик), происшествия
Феодосия, Сергей Аксенов (политик), Происшествия, Специальная военная операция на Украине
В Феодосии временно перекрыли движение транспорта по двум улицам

В Феодосии временно перекрыли движение транспорта по двум улицам после атаки ВСУ

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкБерег Черного моря в Феодосии
Берег Черного моря в Феодосии - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Берег Черного моря в Феодосии. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости. В Феодосии временно перекрыто движение по двум улицам, из-за чего изменена схема следования маршрутного транспорта, сообщает администрация города в своем Telegram-канале.
Глава Крыма Сергей Аксенов в ночь на вторник сообщил о вражеской атаке в районе Феодосии, территория порта оцеплена, вспыхнувший пожар был локализован, на месте работают профильные службы. Он сообщил, что жители нескольких домов в районе порта будут отселены.
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"Временно перекрыто движение транспорта по улицам Десантников и Красноармейской", - говорится в сообщении городских властей.
Улицы находятся рядом с Феодосийским морским портом.
В частности, автобусы маршрутов №№ 1, 1-а, 1-д, 2-а и 14 будут доезжать до остановки "Центр". Также временно изменится расписание движения автобусов маршрутов №№ 2-а и 14, а маршрут № 15 отменят.
"Просим воспользоваться альтернативными маршрутами № 5 или 6. Интервалы между рейсами, возможно, будут увеличены. Просим всех при необязательности поездок воздержаться от них. Призываем руководителей предприятий и организаций с пониманием отнестись к возможным опозданиям сотрудников", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеФеодосияСергей Аксенов (политик)Происшествия
 
 
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