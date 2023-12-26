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В шести французских городах провели эвакуацию из-за угроз взрыва - РИА Новости, 26.12.2023
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22:44 26.12.2023 (обновлено: 23:00 26.12.2023)
https://ria.ru/20231226/evakuatsiya-1918332734.html
В шести французских городах провели эвакуацию из-за угроз взрыва
В шести французских городах провели эвакуацию из-за угроз взрыва - РИА Новости, 26.12.2023
В шести французских городах провели эвакуацию из-за угроз взрыва
По меньшей мере мэрии шести французских городов получили во вторник утром сообщения о минировании, после чего людей эвакуировали из зданий, передают французские РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T22:44
2023-12-26T23:00
в мире
франция
бастия
гренобль
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ПАРИЖ, 26 дек - РИА Новости. По меньшей мере мэрии шести французских городов получили во вторник утром сообщения о минировании, после чего людей эвакуировали из зданий, передают французские СМИ. Как сообщает радиостанция France Bleu, в мэрию корсиканского города Бастия поступило письмо с угрозой взрыва, после чего была проведена эвакуация здания. Кроме того, подобное письмо поступило и в мэрию Гренобля (юго-восток страны) около 9.00 утра по местному времени (11.00 мск). Персонал был эвакуирован, доступ к зданию был ограничен до полудня. Как указывает на своем сайте мэрия города Сен-Бриё на северо-западе Франции, люди из здания также были эвакуированы "около 10.00 (12.00 мск – ред.) для устранения сомнений в угрозе взрыва после получения электронного письма". Вокруг мэрии был оперативно установлен периметр безопасности до 12.40 (14.40 мск). О поступившем письме с угрозой взрыва также сообщила мэрия города Руан (север Франции) в соцсети X. Как сообщает телеканал BFMTV, сообщение о минировании поступило и в мэрию Нанта на западе Франции. Мэрия Анси (восток страны) также стала жертвой ложной тревоги после сообщения о минировании. По данным администрации города, электронный адрес отправителя угроз взрыва совпадает с адресом, от которого поступили подобные сообщения в Гренобль, Руан, Бастию и Сен-Бриё, передает радио France Bleu. В октябре во Франции участились сообщения о заложенных бомбах и об угрозах совершения терактов. Как сообщали СМИ, власти инициировали десятки расследований из-за подобных ложных сообщений. На протяжении нескольких дней в аэропорты по всей стране поступали сообщения о минировании, многие из них были неоднократно эвакуированы. Версальский дворец также несколько раз эвакуировали. Инциденты происходили на фоне введенного во Франции максимального уровня террористической угрозы в связи с нападением в школе в городе Аррас, в результате которого погиб учитель. За сообщения о ложных угрозах может грозить до двух лет тюрьмы и штраф в размере 30 тысяч евро.
https://ria.ru/20231212/evropa-1915144568.html
https://ria.ru/20231225/otseplenie-1918037616.html
https://ria.ru/20231217/vzryv-1916369190.html
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в мире, франция, бастия, гренобль
В мире, Франция, Бастия, Гренобль
В шести французских городах провели эвакуацию из-за угроз взрыва

СМИ: мэрии шести французских городов провели эвакуацию из-за угроз взрыва

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк Париж
 Париж - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ПАРИЖ, 26 дек - РИА Новости. По меньшей мере мэрии шести французских городов получили во вторник утром сообщения о минировании, после чего людей эвакуировали из зданий, передают французские СМИ.
Как сообщает радиостанция France Bleu, в мэрию корсиканского города Бастия поступило письмо с угрозой взрыва, после чего была проведена эвакуация здания. Кроме того, подобное письмо поступило и в мэрию Гренобля (юго-восток страны) около 9.00 утра по местному времени (11.00 мск). Персонал был эвакуирован, доступ к зданию был ограничен до полудня.
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Как указывает на своем сайте мэрия города Сен-Бриё на северо-западе Франции, люди из здания также были эвакуированы "около 10.00 (12.00 мск – ред.) для устранения сомнений в угрозе взрыва после получения электронного письма". Вокруг мэрии был оперативно установлен периметр безопасности до 12.40 (14.40 мск).
О поступившем письме с угрозой взрыва также сообщила мэрия города Руан (север Франции) в соцсети X. Как сообщает телеканал BFMTV, сообщение о минировании поступило и в мэрию Нанта на западе Франции.
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Мэрия Анси (восток страны) также стала жертвой ложной тревоги после сообщения о минировании. По данным администрации города, электронный адрес отправителя угроз взрыва совпадает с адресом, от которого поступили подобные сообщения в Гренобль, Руан, Бастию и Сен-Бриё, передает радио France Bleu.
В октябре во Франции участились сообщения о заложенных бомбах и об угрозах совершения терактов. Как сообщали СМИ, власти инициировали десятки расследований из-за подобных ложных сообщений. На протяжении нескольких дней в аэропорты по всей стране поступали сообщения о минировании, многие из них были неоднократно эвакуированы. Версальский дворец также несколько раз эвакуировали. Инциденты происходили на фоне введенного во Франции максимального уровня террористической угрозы в связи с нападением в школе в городе Аррас, в результате которого погиб учитель. За сообщения о ложных угрозах может грозить до двух лет тюрьмы и штраф в размере 30 тысяч евро.
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