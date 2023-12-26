В шести французских городах провели эвакуацию из-за угроз взрыва
СМИ: мэрии шести французских городов провели эвакуацию из-за угроз взрыва
Париж. Архивное фото
ПАРИЖ, 26 дек - РИА Новости. По меньшей мере мэрии шести французских городов получили во вторник утром сообщения о минировании, после чего людей эвакуировали из зданий, передают французские СМИ.
Как сообщает радиостанция France Bleu, в мэрию корсиканского города Бастия поступило письмо с угрозой взрыва, после чего была проведена эвакуация здания. Кроме того, подобное письмо поступило и в мэрию Гренобля (юго-восток страны) около 9.00 утра по местному времени (11.00 мск). Персонал был эвакуирован, доступ к зданию был ограничен до полудня.
Как указывает на своем сайте мэрия города Сен-Бриё на северо-западе Франции, люди из здания также были эвакуированы "около 10.00 (12.00 мск – ред.) для устранения сомнений в угрозе взрыва после получения электронного письма". Вокруг мэрии был оперативно установлен периметр безопасности до 12.40 (14.40 мск).
Мэрия Анси (восток страны) также стала жертвой ложной тревоги после сообщения о минировании. По данным администрации города, электронный адрес отправителя угроз взрыва совпадает с адресом, от которого поступили подобные сообщения в Гренобль, Руан, Бастию и Сен-Бриё, передает радио France Bleu.
В октябре во Франции участились сообщения о заложенных бомбах и об угрозах совершения терактов. Как сообщали СМИ, власти инициировали десятки расследований из-за подобных ложных сообщений. На протяжении нескольких дней в аэропорты по всей стране поступали сообщения о минировании, многие из них были неоднократно эвакуированы. Версальский дворец также несколько раз эвакуировали. Инциденты происходили на фоне введенного во Франции максимального уровня террористической угрозы в связи с нападением в школе в городе Аррас, в результате которого погиб учитель. За сообщения о ложных угрозах может грозить до двух лет тюрьмы и штраф в размере 30 тысяч евро.