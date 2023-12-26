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Новак и Шульгинов исполнят мечты юных спортсменов в рамках "Елки желаний" - РИА Новости, 26.12.2023
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14:28 26.12.2023
https://ria.ru/20231226/elka-1918189091.html
Новак и Шульгинов исполнят мечты юных спортсменов в рамках "Елки желаний"
Новак и Шульгинов исполнят мечты юных спортсменов в рамках "Елки желаний" - РИА Новости, 26.12.2023
Новак и Шульгинов исполнят мечты юных спортсменов в рамках "Елки желаний"
Вице-премьер РФ Александр Новак и министр энергетики РФ Николай Шульгинов в рамках акции "Елка желаний" исполнят спортивные мечты детей. РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T14:28
2023-12-26T14:28
россия
москва
александр новак
николай шульгинов
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак и министр энергетики РФ Николай Шульгинов в рамках акции "Елка желаний" исполнят спортивные мечты детей. Вице-премьер подарит 13-летнему Кириллу из Москвы теннисный стол. "С удовольствием выполним, Кирилл, твою мечту к Новому году. Я думаю, что это хорошее желание, желание заниматься спортом, особенно теннисом, который сейчас очень популярен. Это спорт, который развивает реакцию, ловкость, умение быстро принимать решения", - сказал Новак. Министр же исполнит мечту о велосипеде 11-летней Василисы из Костромы. "Я помогу Деду Морозу исполнить желание Василисы", - сказал он. Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года. Ее цель - подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
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россия, москва, александр новак, николай шульгинов
Россия, Москва, Александр Новак, Николай Шульгинов
Новак и Шульгинов исполнят мечты юных спортсменов в рамках "Елки желаний"

Новак и Шульгинов исполнят мечты двух юных спортсменов в рамках "Елки желаний"

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГлавная новогодняя ель страны
Главная новогодняя ель страны - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак и министр энергетики РФ Николай Шульгинов в рамках акции "Елка желаний" исполнят спортивные мечты детей.
Вице-премьер подарит 13-летнему Кириллу из Москвы теннисный стол. "С удовольствием выполним, Кирилл, твою мечту к Новому году. Я думаю, что это хорошее желание, желание заниматься спортом, особенно теннисом, который сейчас очень популярен. Это спорт, который развивает реакцию, ловкость, умение быстро принимать решения", - сказал Новак.
Министр же исполнит мечту о велосипеде 11-летней Василисы из Костромы. "Я помогу Деду Морозу исполнить желание Василисы", - сказал он.
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года. Ее цель - подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов участвует во всероссийской новогодней благотворительной акции Елка желаний в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
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РоссияМоскваАлександр НовакНиколай Шульгинов
 
 
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