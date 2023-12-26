https://ria.ru/20231226/elektrichestvo-1918337625.html

В нескольких районах Ярославской области ввели режим ЧС

В нескольких районах Ярославской области ввели режим ЧС - РИА Новости, 26.12.2023

В нескольких районах Ярославской области ввели режим ЧС

Режим ЧС введен в восьми районах Ярославской области из-за отключения электричества после непогоды, сообщил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T23:46

2023-12-26T23:46

2023-12-26T23:46

происшествия

ярославская область

жкх

переславль-залесский

угличский район

михаил евраев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 дек – РИА Новости. Режим ЧС введен в восьми районах Ярославской области из-за отключения электричества после непогоды, сообщил губернатор Михаил Евраев. Накануне прокуратура Ярославской области сообщила, что проводит проверку по фактам массовых отключений света в регионе. По данным ведомства, 23-25 декабря в связи с неблагоприятными погодными условиями была прекращена поставка электроэнергии в 1050 населенных пунктах, в которых проживают свыше 23 тысяч человек. Евраев вечером в понедельник написал в своем Telegram-канале, что из-за отключений электричества режим ЧС введен в городском округе Переславль-Залесский, в Большесельском, Борисоглебском и Угличском районах. По словам губернатора, главная причина отключений - несвоевременная расчистка просек ЛЭП и сильнейший снегопад: мокрый тяжелый снег, налипающий на деревья и провода, приводит к их обрыву. "Из-за погодных условий в регионе сложилась критическая ситуация с подачей электроэнергии. В срочном порядке провели комиссию по чрезвычайным ситуациям с участием МЧС, МРСК "Ярэнерго", прокуратуры, глав муниципальных районов. Режим ЧС введен в восьми районах области", - написал Михаил Евраев. По его словам, восстановительные работы ведутся в круглосуточном режиме. В них заняты 148 бригад и 161 единица спецтехники. Также помощь оказывают сотрудники МЧС России. В филиале "Ярэнерго" работает оперативный штаб, ведется постоянный мониторинг метеоусловий. Губернатор отметил, что поручил увеличить количество бригад. Людьми и техникой готовы помочь другие районы региона и предприятия, подчеркнул Евраев. "В обесточенные населенные пункты организован подвоз воды. Действуют пункты временного размещения, но пока обращений в них от жителей не поступало. В каждом районе принимаются свои дополнительные меры по поддержке людей", - написал глава Ярославской области. Евраев подчеркнул, что главная задача сейчас - максимально быстро ликвидировать последствия стихии во всех населенных пунктах, на это направлены все силы и ресурсы.

https://ria.ru/20230825/chs-1892210716.html

https://ria.ru/20231226/indeksatsiya-1918245482.html

ярославская область

переславль-залесский

угличский район

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происшествия, ярославская область, жкх, переславль-залесский, угличский район, михаил евраев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)