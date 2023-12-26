Россия обновила рекорд по экспорту зерна
Союз экспортеров: поставки зерна РФ с начала сезона обновили исторический рекорд
© AP Photo / Efrem LukatskyВыгрузка зерна
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Выгрузка зерна. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Россия в первой половине сельскохозяйственного года (с 1 июля 2023-го) обновила рекорд по экспорту зерна, несмотря на сложности с обслуживанием поставок, сообщил Союз экспортеров зерна в Telegram-канале.
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"Уже есть серьезные результаты, о которых можно говорить. Экспорт зерна с начала сезона бьет исторические рекорды, на середину декабря он составил 30,8 миллиона тонн (плюс 33 процента к предыдущему сельхозгоду), из них 23,7 миллиона тонн (плюс 23 процента) — пшеница. Это исключительный результат, учитывая сохраняющиеся сложности с расчетами и финансовым сопровождением сделок", — говорится в публикации.
В Союзе отметили Индонезию, которая в прошлом году не импортировала из России, а в этом вошла в первую десятку, закупив с начала сезона 892 тысячи тонн пшеницы.
"В Австралии, основном поставщике пшеницы в Юго-Восточную Азию, ожидается резкое сокращение урожая на 15 миллионов тонн, что скажется на поставках за рубеж", — напомнили в организации, указав, что Индонезия выбрала Россию в качестве альтернативного поставщика.
Кроме того, Бангладеш выбрала Россию после того, как Индия запретила экспорт пшеницы в 2022 году. Поставки этой зерновой культуры в страну с начала сезона составили 1,7 миллиона тонн, что на миллион больше, чем в прошлом сельхозгоду.
Большинство стран — крупнейших импортеров российской пшеницы показали рост закупок относительно прошлого сезона, отметили в Союзе.
Исключениями пока стали традиционные лидеры закупок российской пшеницы: Турция, которая с начала сезона закупила 3,7 миллиона тонн зерна (минус девять процентов), и Египет (2,7 миллиона тонн зерна с начала сезона, минус 13 процентов). По мнению организации, эти страны оказались не готовы к повышению конкурентного спроса на российские зерновые культуры, но у них есть шанс нарастить объемы закупок во второй половине сельхозгода.
В Союзе добавили, что российские экспортеры зерна справились с основными вызовами и восстановили логистику поставок, внеся вклад в борьбу с мировым голодом. Это позволило снизить и стабилизировать цены на пшеницу с пика прошлого сезона в 450 долларов до среднего уровня 250 долларов за тонну.