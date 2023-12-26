https://ria.ru/20231226/ekonomika-1918063609.html

Орешкин рассказал о преимуществах России в платформизации отраслей

Орешкин рассказал о преимуществах России в платформизации отраслей - РИА Новости, 26.12.2023

Орешкин рассказал о преимуществах России в платформизации отраслей

Россия обладает выгодными позициями по платформизации отраслей, "Яндекс", например, обыграл Google на рынке такси, и это показывает, что у страны есть... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T00:10

2023-12-26T00:10

2023-12-26T00:31

экономика

технологии

россия

максим орешкин

яндекс

google

яндекс.такси

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Россия обладает выгодными позициями по платформизации отраслей, "Яндекс", например, обыграл Google на рынке такси, и это показывает, что у страны есть собственные компетенции, сказал помощник президента России Максим Орешкин в интервью журналу "Эксперт". Во вторник вышел в свет первый номер обновленного журнала "Эксперт". Журнал выходит с 1995 года, в 2023 году акционером издателя журнала стала группа ВЭБ.РФ. По мнению Орешкина, за счет технологий на горизонте ближайших десятилетий будут меняться все традиционные отрасли: энергетика, производство продовольствия, здравоохранение, транспорт и другие. Кроме того, формирование экономики данных достойно быть отдельным трендом. "Когда у нас появляется большое количество данных, начинает набирать обороты процесс реинжиниринга институтов рынка и платформизации целых отраслей. Самый простой пример - это "Яндекс Такси", сервис, который полностью заменил рынок. У нас теперь нет свободного ценообразования, все тарифы устанавливаются платформой. Это своего рода цифровой госплан на новом этапе развития. Платформизация отдельных рынков - это то, что мы будем шаг за шагом наблюдать во всей экономике", - пояснил Орешкин. По его словам, речь идет не только об экономических и рыночных направлениях, приход платформ произойдет и в социальной сфере. "Если мы говорим об образовании, то это открывает путь для индивидуального подхода к каждому ученику и формирования индивидуальной траектории его обучения и развития. В здравоохранении мы уже начинаем пожинать первые плоды этой работы, только на начальной истории применения искусственного интеллекта для анализа снимков и так далее. Это отдельные сервисы, которые в дальнейшем станут частью большой платформы, которая позволит анализировать и управлять здоровьем человека, подсказывать ему проблемные места, оптимальное поведение и так далее для того, чтобы со здоровьем у нас, у наших близких было все в порядке", - добавил помощник президента. "Очень здорово, что Россия сейчас находится в очень выгодных позициях. Пример того же "Яндекса", который выиграл конкуренцию у Google на рынке такси, демонстрирует, что у нас есть и собственные компетенции, и компании, которые активно внедряют уже эти подходы", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20231226/ekonomika-1918063460.html

https://ria.ru/20231226/ekonomika-1918063309.html

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экономика, технологии, россия, максим орешкин, яндекс, google, яндекс.такси