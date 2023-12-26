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Орешкин рассказал о преимуществах России в платформизации отраслей - РИА Новости, 26.12.2023
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00:10 26.12.2023 (обновлено: 00:31 26.12.2023)
https://ria.ru/20231226/ekonomika-1918063609.html
Орешкин рассказал о преимуществах России в платформизации отраслей
Орешкин рассказал о преимуществах России в платформизации отраслей - РИА Новости, 26.12.2023
Орешкин рассказал о преимуществах России в платформизации отраслей
Россия обладает выгодными позициями по платформизации отраслей, "Яндекс", например, обыграл Google на рынке такси, и это показывает, что у страны есть... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T00:10
2023-12-26T00:31
экономика
технологии
россия
максим орешкин
яндекс
google
яндекс.такси
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Россия обладает выгодными позициями по платформизации отраслей, "Яндекс", например, обыграл Google на рынке такси, и это показывает, что у страны есть собственные компетенции, сказал помощник президента России Максим Орешкин в интервью журналу "Эксперт". Во вторник вышел в свет первый номер обновленного журнала "Эксперт". Журнал выходит с 1995 года, в 2023 году акционером издателя журнала стала группа ВЭБ.РФ. По мнению Орешкина, за счет технологий на горизонте ближайших десятилетий будут меняться все традиционные отрасли: энергетика, производство продовольствия, здравоохранение, транспорт и другие. Кроме того, формирование экономики данных достойно быть отдельным трендом. "Когда у нас появляется большое количество данных, начинает набирать обороты процесс реинжиниринга институтов рынка и платформизации целых отраслей. Самый простой пример - это "Яндекс Такси", сервис, который полностью заменил рынок. У нас теперь нет свободного ценообразования, все тарифы устанавливаются платформой. Это своего рода цифровой госплан на новом этапе развития. Платформизация отдельных рынков - это то, что мы будем шаг за шагом наблюдать во всей экономике", - пояснил Орешкин. По его словам, речь идет не только об экономических и рыночных направлениях, приход платформ произойдет и в социальной сфере. "Если мы говорим об образовании, то это открывает путь для индивидуального подхода к каждому ученику и формирования индивидуальной траектории его обучения и развития. В здравоохранении мы уже начинаем пожинать первые плоды этой работы, только на начальной истории применения искусственного интеллекта для анализа снимков и так далее. Это отдельные сервисы, которые в дальнейшем станут частью большой платформы, которая позволит анализировать и управлять здоровьем человека, подсказывать ему проблемные места, оптимальное поведение и так далее для того, чтобы со здоровьем у нас, у наших близких было все в порядке", - добавил помощник президента. "Очень здорово, что Россия сейчас находится в очень выгодных позициях. Пример того же "Яндекса", который выиграл конкуренцию у Google на рынке такси, демонстрирует, что у нас есть и собственные компетенции, и компании, которые активно внедряют уже эти подходы", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20231226/ekonomika-1918063460.html
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экономика, технологии, россия, максим орешкин, яндекс, google, яндекс.такси
Экономика, Технологии, Россия, Максим Орешкин, Яндекс, Google, Яндекс.Такси
Орешкин рассказал о преимуществах России в платформизации отраслей

Орешкин: Россия обладает выгодными позициями по платформизации разных отраслей

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Максим Орешкин
Помощник президента РФ Максим Орешкин - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Помощник президента РФ Максим Орешкин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Россия обладает выгодными позициями по платформизации отраслей, "Яндекс", например, обыграл Google на рынке такси, и это показывает, что у страны есть собственные компетенции, сказал помощник президента России Максим Орешкин в интервью журналу "Эксперт".
Во вторник вышел в свет первый номер обновленного журнала "Эксперт". Журнал выходит с 1995 года, в 2023 году акционером издателя журнала стала группа ВЭБ.РФ.
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По мнению Орешкина, за счет технологий на горизонте ближайших десятилетий будут меняться все традиционные отрасли: энергетика, производство продовольствия, здравоохранение, транспорт и другие. Кроме того, формирование экономики данных достойно быть отдельным трендом.
"Когда у нас появляется большое количество данных, начинает набирать обороты процесс реинжиниринга институтов рынка и платформизации целых отраслей. Самый простой пример - это "Яндекс Такси", сервис, который полностью заменил рынок. У нас теперь нет свободного ценообразования, все тарифы устанавливаются платформой. Это своего рода цифровой госплан на новом этапе развития. Платформизация отдельных рынков - это то, что мы будем шаг за шагом наблюдать во всей экономике", - пояснил Орешкин.
По его словам, речь идет не только об экономических и рыночных направлениях, приход платформ произойдет и в социальной сфере. "Если мы говорим об образовании, то это открывает путь для индивидуального подхода к каждому ученику и формирования индивидуальной траектории его обучения и развития. В здравоохранении мы уже начинаем пожинать первые плоды этой работы, только на начальной истории применения искусственного интеллекта для анализа снимков и так далее. Это отдельные сервисы, которые в дальнейшем станут частью большой платформы, которая позволит анализировать и управлять здоровьем человека, подсказывать ему проблемные места, оптимальное поведение и так далее для того, чтобы со здоровьем у нас, у наших близких было все в порядке", - добавил помощник президента.
"Очень здорово, что Россия сейчас находится в очень выгодных позициях. Пример того же "Яндекса", который выиграл конкуренцию у Google на рынке такси, демонстрирует, что у нас есть и собственные компетенции, и компании, которые активно внедряют уже эти подходы", - подчеркнул он.
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