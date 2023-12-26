https://ria.ru/20231226/ekonomika-1918063460.html
Орешкин заявил о неустойчивости экономик Глобального Севера
Орешкин заявил о неустойчивости экономик Глобального Севера - РИА Новости, 26.12.2023
Орешкин заявил о неустойчивости экономик Глобального Севера
Помощник президента РФ Максим Орешкин в интервью журналу "Эксперт" заявил о нарастающей неустойчивости экономик Глобального Севера и возможности долгосрочной... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T00:08
2023-12-26T00:08
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Помощник президента РФ Максим Орешкин в интервью журналу "Эксперт" заявил о нарастающей неустойчивости экономик Глобального Севера и возможности долгосрочной стагнации европейской экономики; в целом ослабление богатого Севера и усиление мощи Востока и Юга будут еще сильнее формировать меняющийся ландшафт глобальной экономики. "Так называемые экономики Глобального Севера - США, Япония, ЕС - потихонечку теряют свою роль, свою значимость... Мы видим нарастающую неустойчивость экономик Глобального Севера. Достаточно вспомнить честное выступление (главы европейской дипломатии - ред.) Жозепа Борреля о роли и факторах экономического процветания Евросоюза. Он напрямую сказал о том, что все благосостояние базировалось на двух предпосылках: комфортном доступе к энергоресурсам из России и использовании дешевого производства в Китае. Плюс использование европейскими компаниями рынков России и Китая, которые обеспечивали объемы продаж", - рассказал Орешкин."Потеря шаг за шагом всех этих элементов ведет к долгосрочной стагнации европейской экономики", - добавил он. Также, по его словам, экономика - это не единственный фактор нестабильности Глобального Севера. "Очень сильны социальные факторы, которые проявляются в росте расслоения и неравенстве возможностей... Социальные факторы порождают политическую проблематику в странах Глобального Севера. Мы видим очень серьезную политическую поляризацию, рост правых партий и их рейтингов", - также сказал он. "Вот эта постепенная деградация стран Глобального Севера и продолжение набора мощи странами Востока и Юга - это то, что будет еще сильнее формировать меняющийся ландшафт глобальной экономики", - полагает Орешкин. Во вторник вышел в свет первый номер обновленного журнала "Эксперт". Журнал выходит с 1995 года, в 2023 году акционером издателя журнала стала группа ВЭБ.РФ.
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в мире, россия, китай, максим орешкин, евросоюз, жозеп боррель
В мире, Россия, Китай, Максим Орешкин, Евросоюз, Жозеп Боррель
Орешкин заявил о неустойчивости экономик Глобального Севера
Орешкин: экономики Глобального Севера теряют свою роль, свою значимость
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости.
Помощник президента РФ Максим Орешкин в интервью
журналу "Эксперт" заявил о нарастающей неустойчивости экономик Глобального Севера и возможности долгосрочной стагнации европейской экономики; в целом ослабление богатого Севера и усиление мощи Востока и Юга будут еще сильнее формировать меняющийся ландшафт глобальной экономики.
«
"Так называемые экономики Глобального Севера - США, Япония, ЕС - потихонечку теряют свою роль, свою значимость... Мы видим нарастающую неустойчивость экономик Глобального Севера. Достаточно вспомнить честное выступление (главы европейской дипломатии - ред.) Жозепа Борреля о роли и факторах экономического процветания Евросоюза. Он напрямую сказал о том, что все благосостояние базировалось на двух предпосылках: комфортном доступе к энергоресурсам из России и использовании дешевого производства в Китае. Плюс использование европейскими компаниями рынков России и Китая, которые обеспечивали объемы продаж", - рассказал Орешкин.
"Потеря шаг за шагом всех этих элементов ведет к долгосрочной стагнации европейской экономики", - добавил он.
Также, по его словам, экономика - это не единственный фактор нестабильности Глобального Севера. "Очень сильны социальные факторы, которые проявляются в росте расслоения и неравенстве возможностей... Социальные факторы порождают политическую проблематику в странах Глобального Севера. Мы видим очень серьезную политическую поляризацию, рост правых партий и их рейтингов", - также сказал он.
"Вот эта постепенная деградация стран Глобального Севера и продолжение набора мощи странами Востока и Юга - это то, что будет еще сильнее формировать меняющийся ландшафт глобальной экономики", - полагает Орешкин.
Во вторник вышел в свет первый номер обновленного журнала "Эксперт". Журнал выходит с 1995 года, в 2023 году акционером издателя журнала стала группа ВЭБ.РФ.
Орешкин заявил, что Россия стала крупнейшей экономикой Европы