https://ria.ru/20231226/ekonomika-1918063460.html

Орешкин заявил о неустойчивости экономик Глобального Севера

Орешкин заявил о неустойчивости экономик Глобального Севера - РИА Новости, 26.12.2023

Орешкин заявил о неустойчивости экономик Глобального Севера

Помощник президента РФ Максим Орешкин в интервью журналу "Эксперт" заявил о нарастающей неустойчивости экономик Глобального Севера и возможности долгосрочной... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T00:08

2023-12-26T00:08

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Помощник президента РФ Максим Орешкин в интервью журналу "Эксперт" заявил о нарастающей неустойчивости экономик Глобального Севера и возможности долгосрочной стагнации европейской экономики; в целом ослабление богатого Севера и усиление мощи Востока и Юга будут еще сильнее формировать меняющийся ландшафт глобальной экономики. "Так называемые экономики Глобального Севера - США, Япония, ЕС - потихонечку теряют свою роль, свою значимость... Мы видим нарастающую неустойчивость экономик Глобального Севера. Достаточно вспомнить честное выступление (главы европейской дипломатии - ред.) Жозепа Борреля о роли и факторах экономического процветания Евросоюза. Он напрямую сказал о том, что все благосостояние базировалось на двух предпосылках: комфортном доступе к энергоресурсам из России и использовании дешевого производства в Китае. Плюс использование европейскими компаниями рынков России и Китая, которые обеспечивали объемы продаж", - рассказал Орешкин."Потеря шаг за шагом всех этих элементов ведет к долгосрочной стагнации европейской экономики", - добавил он. Также, по его словам, экономика - это не единственный фактор нестабильности Глобального Севера. "Очень сильны социальные факторы, которые проявляются в росте расслоения и неравенстве возможностей... Социальные факторы порождают политическую проблематику в странах Глобального Севера. Мы видим очень серьезную политическую поляризацию, рост правых партий и их рейтингов", - также сказал он. "Вот эта постепенная деградация стран Глобального Севера и продолжение набора мощи странами Востока и Юга - это то, что будет еще сильнее формировать меняющийся ландшафт глобальной экономики", - полагает Орешкин. Во вторник вышел в свет первый номер обновленного журнала "Эксперт". Журнал выходит с 1995 года, в 2023 году акционером издателя журнала стала группа ВЭБ.РФ.

https://ria.ru/20231226/ekonomika-1918063309.html

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в мире, россия, китай, максим орешкин, евросоюз, жозеп боррель