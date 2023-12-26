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В России создадут новейшую бикалиберную РСЗО "Возрождение"
В России создадут новейшую бикалиберную РСЗО "Возрождение" - РИА Новости, 26.12.2023
В России создадут новейшую бикалиберную РСЗО "Возрождение"
В России создадут новейшую бикалиберную реактивную систему залпового огня (РСЗО) "Возрождение", ее серийное производство начнется в первой половине 2024 года,... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T21:05
2023-12-26T21:05
2023-12-26T23:45
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. В России создадут новейшую бикалиберную реактивную систему залпового огня (РСЗО) "Возрождение", ее серийное производство начнется в первой половине 2024 года, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. "Вы знаете систему дистанционного минирования "Земледелие". Это прекрасная боевая машина, которая подтвердила свои возможности в зоне СВО. Теперь мы предложили, как нарастить ее потенциал: она может использоваться одновременно и как машина дистанционного минирования, и как РСЗО, если оснастить ее унифицированным транспортно-пусковым контейнером. В результате создали контейнер, который позволяет осуществлять также пуски реактивных снарядов, например, от "Урагана" или ТОС-1, ТОС-1А и ТОС-2. Работа получила говорящее название "Возрождение", — рассказал он.Кроме того, прошли испытания, подтвердившие правильность выбранного пути, и разработка очень актуальна, отметил гендиректор.По его словам, серийный выпуск этих РСЗО начнется в первой половине следующего года.Таким образом, корпорация всего за несколько месяцев получила первую серийную бикалиберную машину, способную минировать местность реактивными снарядами в калибре 140 миллиметров и поражать цели реактивными снарядами в калибре 220 миллиметров, резюмировал Чемезов.
https://ria.ru/20231216/rakety-1916135722.html
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безопасность, россия, сергей чемезов, ростех, тос-1 «буратино», тос-1а "солнцепек", тос-2
Безопасность, Россия, Сергей Чемезов, Ростех, Новое оружие России, ТОС-1 «Буратино», ТОС-1А "Солнцепек", ТОС-2
В России создадут новейшую бикалиберную РСЗО "Возрождение"
Чемезов: в России создадут новейшую бикалиберную РСЗО "Возрождение"
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. В России создадут новейшую бикалиберную реактивную систему залпового огня (РСЗО) "Возрождение", ее серийное производство начнется в первой половине 2024 года, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
"Вы знаете систему дистанционного минирования "Земледелие". Это прекрасная боевая машина, которая подтвердила свои возможности в зоне СВО. Теперь мы предложили, как нарастить ее потенциал: она может использоваться одновременно и как машина дистанционного минирования, и как РСЗО, если оснастить ее унифицированным транспортно-пусковым контейнером. В результате создали контейнер, который позволяет осуществлять также пуски реактивных снарядов, например, от "Урагана" или ТОС-1, ТОС-1А
и ТОС-2. Работа получила говорящее название "Возрождение", — рассказал он.
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Кроме того, прошли испытания, подтвердившие правильность выбранного пути, и разработка очень актуальна, отметил гендиректор.
По его словам, серийный выпуск этих РСЗО начнется в первой половине следующего года.
Таким образом, корпорация всего за несколько месяцев получила первую серийную бикалиберную машину, способную минировать местность реактивными снарядами в калибре 140 миллиметров и поражать цели реактивными снарядами в калибре 220 миллиметров, резюмировал Чемезов.
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