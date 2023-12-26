https://ria.ru/20231226/byudzhet-1918114325.html

Бюджет получил 315 миллиардов рублей от компаний по налогу на сверхприбыль

Бюджет получил 315 миллиардов рублей от компаний по налогу на сверхприбыль - РИА Новости, 26.12.2023

Бюджет получил 315 миллиардов рублей от компаний по налогу на сверхприбыль

Бюджет РФ на текущий момент получил по налогу на сверхприбыль от компаний 315 миллиардов рублей, заявил министр финансов России Антон Силуанов телеканалу... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T11:19

2023-12-26T11:19

2023-12-26T11:19

экономика

россия

антон силуанов

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Бюджет РФ на текущий момент получил по налогу на сверхприбыль от компаний 315 миллиардов рублей, заявил министр финансов России Антон Силуанов телеканалу "Россия-24". "Мы даже перевыполнили наш план... В бюджете было заложено 300 миллиардов, на сегодняшний день эта цифра - 315 (миллиардов рублей - ред.), то есть 315 миллиардов уже поступило в федеральный бюджет от этого налога", - сказал он в интервью. Он также подтвердил, что большинство компаний выбрало возможно уплатить налог со скидкой. "Да, 5% лучше, чем 10%", - добавил он. Власти РФ ввели для крупных компаний, у которых средняя доналоговая прибыль за 2021-2022 годы превысила 1 миллиард рублей, так называемый налог на сверхприбыль, который составляет 10% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Налог должен быть уплачен до 28 января 2024 года, но его сумму можно было снизить вдвое, если перечислить в период с 1 октября по 30 ноября 2023 года обеспечительный платеж. Всего власти РФ за счет налога на сверхприбыль планировали привлечь в федеральный бюджет 300 миллиардов рублей. В начале декабря Силуанов сообщал, что компании перечислили в бюджет 305 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20231208/nalog-1914670917.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, антон силуанов